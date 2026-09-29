Grupa Erbud opublikowała pierwsze sprawozdanie finansowe po decyzji o wyjściu z rynku budownictwa modułowego – wyniki fabryki MOD21 przestały być konsolidowane, ale decyzja nie pozostała bez wpływu na sprawozdania grupy i jednostkowe.

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W I półroczu Erbud zaksięgował 1,25 mld zł przychodów oraz 2,8 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej i ponad 286 mln zł straty działalności zaniechanej (MOD21). Sam Erbud poniósł 351 mln zł straty netto.

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Dwucyfrowa rentowność budownictwa kubaturowego

Przychody grupy wyniosły 1,25 mld zł, o prawie 14 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży skurczył się o prawie 15 proc., do 102,9 mln zł.

Licząc przed wyłączeniami konsolidacyjnymi największy udział w sprzedaży miało budownictwo kubaturowe – przy spadku przychodów o 11 proc., do 692 mln zł, zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 17,5 proc., do prawie 70 mln zł – rentowność skoczyła z 7,5 do 10,1 proc.

Usługi dla przemysłu w kraju zwiększyły przychody o 12 proc., do ponad 115 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży o 80 proc., do 11 mln zł (poprawa marży z 6 proc. do 9,6 proc.). Takie same usługi za granicą, czyli głównie w borykających się ze spowolnieniem Niemczech z rozdrobnionym i konkurencyjnym rynkiem, zanotowały jednak 22-proc. spadek przychodów, do 156 mln zł, a zysku o aż 60 proc., do 5,4 mln zł. Tu rentowność skurczyła się z 6,7 proc. do 3,4 proc.

Segment OZE i budownictwo drogowe – to notowana oddzielnie spółka Onde – zaksięgował 287 mln zł przychodów, o 22 proc. mniej niż rok wcześniej, a zysk brutto ze sprzedaży zmniejszył się o 40 proc., do 25,6 mln zł (spadek marży z 11,6 do 8,9 proc.).

Skonsolidowany zysk operacyjny grupy wyniósł 15,4 mln zł, o 52 proc. mniej niż rok wcześniej. Bolączką Erbudu są bardzo duże koszty ogólnego zarządu (ponad 80 mln zł wobec 89 mln zł rok wcześniej). Górujące nad przychodami finansowymi koszty spowodowały, że zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 2,77 mln zł wobec 14,3 mln zł na plusie rok wcześniej.

Po I kwartale br. grupa miała skromny zysk operacyjny (0,6 mln zł), a na poziomie netto poniosła 4,2 mln zł straty – głównie przez trudną zimę i mniejsze przeroby segmentu budowlanego. W II kwartale zdołała te luki uzupełnić z naddatkiem.

W I półroczu przepływy pieniężne z działalności operacyjnej grupy były ujemne (191 mln zł), podobnie jak rok wcześniej (138 mln zł). Dług netto na koniec czerwca wynosił 238 mln zł wobec 138 mln zł rok wcześniej. Grupa miała 128 mln zł gotówki.

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Rekordowa wartość portfela zamówień Erbudu

Na koniec czerwca wartość portfela zamówień w segmencie budownictwa kubaturowego Erbudu wynosiła 1,35 mld zł, z czego 0,6 mld zł przypadało do realizacji w II półroczu. Portfel spółek usługowych miał wartość 0,36 mld zł, a zlecenia zewnętrzne Onde (buduje też jako deweloper instalacje OZE na własny rachunek) 0,8 mld zł. To w sumie 3,4 mld zł, z czego 1,4 mld zł do realizacji w II półroczu. We wrześniu doszły zlecenia za 0,75 mld zł.

Więcej o otoczeniu rynkowym i konsekwencjach zaniechania działalności fabryki MOD21 zarząd powie na wtorkowej konferencji.

W komunikacie spółka skupiła się na poprawie wyniku netto w II kwartale.

– Tak jak zapowiadaliśmy po pierwszym kwartale, kolejne miesiące przyniosły poprawę na wszystkich poziomach rachunku. Szczególnie cieszy nas wzrost marżowości sprzedaży, bo jest to owoc naszej wytężonej pracy zarówno nad procedurami wewnętrznymi, jak i budżetowaniem oraz realizacją kontraktów. Mimo wzrostu produkcji budowlanej w drugim kwartale, rynek pozostaje trudny, szczególnie w sektorze kubaturowym. Nasz biznes jest jednak dobrze zdywersyfikowany, co widać w szybkim rozwoju segmentu przemysłowego i strategii Onde, która nie tylko poszerza działalność geograficznie, ale też pozyskuje nowe kompetencje na rynku elektroenergetycznym – skomentował w komunikacie prezes Dariusz Grzeszczak. Onde jest na finiszu przejmowania spółki Olmex działającej na rynku budowy i modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej.

– Dezinwestycja w MOD21 to jeden z głównych efektów przeglądu opcji strategicznych. Była to decyzja trudna, ale konieczna, bo głębokie zmiany rynkowe sprawiły, że trudno byłoby nam osiągnąć rentowność w tym segmencie, a dalsze nakłady pochłaniały wysiłek finansowy pozostałych naszych obszarów biznesowych. Ten rozdział jest zamknięty, do spieniężenia zostały aktywa, jak m.in. hala produkcyjna czy park maszynowy – powiedział Grzeszczak.