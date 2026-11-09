Tym razem obyło się bez zamieszania, z którym mieliśmy do czynienia miesiąc temu. A XTB wciąż pozyskuje największą liczbę rachunków maklerskich w Polsce. Według najnowszych danych KDPW, w październiku XTB przybyło 50,9 tys. kont, co jest wynikiem wyraźnie lepszym od konkurencji. Jest to także wynik zbliżony do tego, co broker finalnie zaraportował we wrześniu. Wtedy przybyło mu 50,3 tys. kont.

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Październik do udanych może zaliczyć też BM mBanku, któremu przybyło prawie 6,8 tys. rachunków. Udany miesiąc miało także BM ING BSK. W jego przypadku mówimy o wzroście wynoszącym 2,3 tys. kont. W sumie w skali całego rynku przybyło 64,4 tys. rachunków.

XTB na przedzie, a potem...

Na koniec października firmy prowadziły 3,155 mln kont. Bezdyskusyjnym liderem pozostaje XTB z ponad 1,336 mln rachunków. Jego pozycja jest niezagrożona. Drugie w zestawieniu BM mBanku prowadziło na koniec października niecałe 589 tys. kont. Trzeba się spodziewać, że XTB nadal będzie uciekać stawce, tym bardziej że broker otwiera się na klientów zagranicznych, którym daje dostęp do GPW, od niedawna bez konieczności składania dodatkowego wniosku. – Polski rynek kapitałowy oferuje inwestorom dostęp do spółek reprezentujących zarówno największe sektory krajowej gospodarki, jak i przedsiębiorstw prowadzących działalność na wielu rynkach międzynarodowych. Wśród nich znajdują się m.in. CD Projekt, Benefit Systems czy LPP. Widzimy również zainteresowanie polskim rynkiem naszych klientów zagranicznych. Rozszerzenie automatycznego dostępu do instrumentów notowanych na GPW ogranicza bariery operacyjne i ułatwia inwestorom z innych krajów uwzględnienie polskich spółek w ich decyzjach inwestycyjnych – podkreślał Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.