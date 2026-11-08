Tuż przed tzw. wyborami w Rosji obywatele gwałtownie zwiększyli wyprowadzanie kapitału za granicę. We wrześniu, według wstępnych szacunków banku centralnego, przelali na rachunki maklerskie nierezydentów najwyższą w historii kwotę: 80 mld rubli, czyli około 940 mln dol. Poprzedni rekord padł w maju 2025 r.: 52,3 mld rubli.

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Transfery na Zachód przez Kazachstan i Armenię

Jak podkreśla „The Moscow Times”, ludzie zaczęli aktywniej korzystać z usług brokerów do przelewów po tym, jak banki zachodnie zaostrzyły swoje stanowisko wobec rosyjskich pieniędzy. Od początku 2025 r. Rosjanie przelali do zagranicznych brokerów 695 mld rubli.

Według Dmitrija Isakowa, założyciela platformy inwestycyjnej Lender Invest, około 30 proc. tych środków przeznaczane jest na tzw. „rozwiązania parkingowe”, w ramach, których rachunek maklerski jest wykorzystywany jako alternatywa dla rachunku bankowego w walucie obcej. Kolejne 10 proc. przeznaczane jest na „relokację kapitału”. Taki rachunek stanowi wtedy pierwsze ogniwo w kolejnym łańcuchu transferów.

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Brokerzy z krajów Euro-Azjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej, takich jak Kazachstan czy Armenia, mogą przelać ruble, a następnie wymienić je na walutę obcą, tworząc portfel. Portfel ten można następnie przenieść na rachunek u zachodniego brokera, który jest znacznie łatwiejszy do otwarcia niż rachunek bankowy.

„Z mojego doświadczenia wynika, że transfer depozytowy papierów wartościowych od zaprzyjaźnionego brokera do brokera europejskiego, który może zostać sfinansowany rublami z Rosji, jest łatwiejszy do zrealizowania niż wpłata środków pochodzących z Rosji do banku na terenie Unii Europejskiej” – napisała Natalia Smirnowa – niezależna doradczyni finansowa.

Rosyjski rynek akcji traci na wojnie Putina

Rosjanie korzystają z rachunków maklerskich nie tylko do wypłacania środków, ale także do inwestowania. Rosyjski rynek akcji ponosi straty w czasie wojny. Według obliczeń Banku Rosji, indeks giełdy moskiewskiej, nawet z uwzględnieniem dywidend, odnotował stratę od początku tego roku, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a także od początku 2022 roku, czyli przez cały okres agresji rosyjskiej na Ukrainę.

Zagraniczne papiery wartościowe również oferują dywersyfikację portfela. Przed wojną Putina rosyjscy inwestorzy mogli kupować zagraniczne papiery wartościowe na giełdach w Moskwie i Petersburgu, ale z powodu sankcji papiery te zostały zablokowane na rachunkach ponad 1,5 miliona osób. Pomimo tego zainteresowanie Rosjan zagranicznymi aktywami nie osłabło; już w 2023 r. Bank Rosji ostrzegał przed groźbą migracji inwestorów na rynki zagraniczne.

Pomimo sankcji, Rosjanie wciąż wypłacają pieniądze również tradycyjną metodą – przelewami bankowymi. Według banku centralnego, we wrześniu przelali na swoje zagraniczne konta bankowe o 26,6 mld rubli więcej niż wypłacili z zagranicy. Przez niemal cały ubiegły rok i na początku tego roku Rosjanie wybierali pieniądze, ale w kwietniu przepływ się odwrócił: w ciągu sześciu miesięcy odpływ wyniósł 133 mld rubli.