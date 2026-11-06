Już od 30 lat Izba Domów Maklerskich współtworzy historię polskiego rynku kapitałowego. Jubileuszowa Gala była okazją do wspomnień o ludziach i inicjatywach, które zapisały się w historii IDM, a także do rozmów o jej dalszych planach. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele administracji, nadzoru i infrastruktury rynku, czyli Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Byli też pionierzy transformacji ustrojowej, którzy budowali rynek od podstaw, szefowie domów maklerskich i reprezentanci spółek giełdowych.

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Wieczór otworzył Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. Podkreślił, że jubileusz należy przede wszystkim do ludzi. - Jesteśmy tu dziś wszyscy dlatego, że to nasze wspólne święto. Święto tych, którzy od ponad 30 lat budują społeczność rynku kapitałowego – podkreślił. Odniósł się też do emocji przy pierwszych transakcjach prywatyzacyjnych, gorących rozmów na temat regulacji i nocnych narad na Placu Trzech Krzyży.

Markiewicz przypomniał, że dom maklerski to instytucja zaufania publicznego – most łączący oszczędzających ze spółkami poszukującymi kapitału na rozwój. Podziękował pionierom transformacji, premierowi Janowi Krzysztofowi Bieleckiemu i Wiesławowi Rozłuckiemu, a także byłym prezesom Izby. – Przez ostatnie trzy dekady zmieniła się gospodarka, technologia i funkcjonowanie rynków, ale jedno pozostało niezmienne – zaangażowanie ludzi i przekonanie, że rynek kapitałowy jest kluczowy dla rozwoju Polski – podkreślił.

Rynek to nie tylko giełda, to ludzie i relacje

Wydarzenie było okazją do wspomnień. Wiesław Rozłucki, pierwszy prezes GPW, zwrócił uwagę na paradoks początków. GPW, Krajowy Depozyt i Komisja Papierów Wartościowych powstały z inicjatywy państwa, z kolei dojrzały rynek wymagał inicjatywy oddolnej. Według Rozłuckiego Polska jest jedynym krajem postsocjalistycznym, któremu w pełni udało się zbudować tak rozwinięty rynek. Izba, wywodząca się z zespołu ds. Domów Maklerskich przy Związku Banków Polskich, stała się rzecznikiem całego rynku, a jej coroczna konferencja – w ostatnich latach w Bukowinie Tatrzańskiej – to najważniejsze forum dyskusyjne branży.

Andrzej Domański, Ministerstwo Finansów przypomniał, że rynek to przede wszystkim ludzie i relacje Foto: Izba Domów Maklerskich

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki, przypomniał, że rynek kapitałowy jest mu szczególnie bliski z racji drogi zawodowej. – Rynek to nie tylko giełda, to przede wszystkim ludzie i relacje – podkreślił. Jak przypomniał, domy maklerskie nie są jedynie pośrednikami w obrocie – są kluczowym narzędziem finansowania polskiej gospodarki. Wskazał też, że gospodarka rosła w ostatnich dekadach szybciej niż rynek kapitałowy, więc celem jest skrócenie tego dystansu przy zachowaniu wysokiej dynamiki PKB. Potrzebne jest więcej debiutów, większa płynność i więcej kapitału. Zapowiedział przy tej okazji wprowadzane od 1 stycznia Osobiste Konta Inwestycyjne, a także wsparcie dla funduszy ETF oraz inicjatywę Innovate Poland, czyli kapitał z funduszy venture capital i private equity. Przypomniał, że Polska jest najszybciej rozwijającą się gospodarką UE w ciągu ostatnich 37 lat. – Potrzebujemy nowego impetu, aby rynek kapitałowy stał się nowym silnikiem napędowym polskiej i europejskiej gospodarki – stwierdził.

Medal od Senatu dla środowiska maklerów

Wieczorna gala była okazją do odznaczeń i wyróżnień. Minister Domański wręczył odznaki honorowe za "Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”. Otrzymali je: Agnieszka Rostkowska, członek Prezydium Rady Domów Maklerskich i zastępca dyrektora Biura Maklerskiego Banku Handlowego, Maksymilian Skolik, przewodniczący Rady Domów Maklerskich i dyrektor Biura Maklerskiego Pekao, Radosław Olszewski, członek Prezydium Rady Domów Maklerskich i prezes DM BOŚ, a także Waldemar Markiewicz, prezes IDM.

Wieczorna gala była okazją do odznaczeń i wyróżnień osób zasłużonych dla rozwoju polskiego rynku kapiałowego Foto: Izba Domów Maklerskich

To był szczególny wieczór także dla GPW i KDPW, które otrzymały otrzymały statuetki za partnerstwo w budowaniu rynku kapitałowego, a prezes GPW Tomasz Bardziłowski nagrodę Izby Domów Maklerskich za zasługi dla polskiego rynku kapitałowego i wkład w rozwój gospodarki RP. Nagrody Izby Domów Maklerskich za zasługi dla polskiego rynku kapitałowego i wkład w rozwój gospodarki RP otrzymali również: Maciej Trybuchowski, prezes KDPW, Piotr Prażmo, wiceprezes Erste Securities, Jakub Papierski, przewodniczący rady nadzorczej VeloBanku, Jacek Rachel, prezes Domu Maklerskiego BDM, Dominik Ucieklak, prezes Noble Securities, Jacek Lewandowski, prezes Ipopema Securities, oraz Wojciech Pątkiewicz, współzałożyciel Trigona.

Senatorowie Kazimierz Kleina i Adam Szejnfeld przekazali natomiast Wielki Medal Senatu RP przyznany środowisku domów maklerskich. Medal odebrał zarząd IDM w imieniu całego środowiska firm inwestycyjnych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop przekonywał, że Izba powinna precyzyjnie artykułować interes polskiego sektora finansowego, by administracja mogła go skutecznie reprezentować w UE. Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, mówił o rynku jako przestrzeni finansowania projektów innowacyjnych, których nie sfinansują banki, i o równowadze między rozwojem rynku a ochroną jego uczestników.

Historia IDM nierozerwalnie łączy się z historią rynku kapitałowego. Artur Wiza z Asseco Poland zauważył, że od giełdowego debiutu firmy jej przychody wzrosły ponad 50-krotnie, a zatrudnienie stukrotnie. Piotr Krzyżewski z KGHM ocenił, że sukces 30-lecia przerósł oczekiwania pionierów, a prezes GPW Tomasz Bardziłowski przypomniał, że nowy system transakcyjny ma pięciokrotnie większą przepustowość, natomiast kapitalizacja i obroty podwoiły się w ostatnich dwóch latach.

Izbie Domów Maklerskich, a także całemu rynkowi kapitałowemu, życzyć należyć kolejny lat dynamicznego rozwoju.