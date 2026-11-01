Wyniki XTB za III kwartał okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych. Czy można je traktować jako wyniki „powtarzalne”? Zmienność na rynkach była przecież znacznie niższa niż w pierwszym czy drugim kwartale.

Biorąc pod uwagę zmienność, a właściwie jej brak w trzecim kwartale, uważam, że racjonalnie możemy się przyzwyczajać do takich wyników. Spójrzmy na lipiec i sierpień. Na najważniejszych dla nas rynkach mieliśmy wtedy albo trend boczny, albo odwrócenie trendów z pierwszych sześciu miesięcy. To zwykle najgorsze dla nas okresy. Wystarczył jednak jeden dobry miesiąc, wrzesień, żeby wygenerować bardzo dobre wyniki. Mam nadzieję, że to poziom, do którego możemy się przyzwyczaić. Niezależnie od sytuacji rynkowej jesteśmy dziś w stanie osiągać znacznie lepsze wyniki niż historycznie, także dzięki bardzo dynamicznemu wzrostowi bazy klientów.

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Za nami pierwszy miesiąc czwartego kwartału. Październik bardziej przypominał wrzesień czy lipiec i sierpień?

Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Mogę jedynie, nie komentując zbyt wielu rynków, żeby nie sugerować, czy miesiąc jest dobry, czy zły, zauważyć, że na rynku złota i srebra widzimy kontynuację ruchu spadkowego. Więcej nie chciałbym mówić.

Co roku ustalacie cel pozyskiwania nowych klientów. Na 2026 r. zakładaliście 250–290 tys. Czy macie już wstępny cel na 2027 r.? Jak mocno wzrośnie poprzeczka?

Na pewno wzrośnie. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania budżetu na przyszły rok. W przyszłym tygodniu odbędzie się wiele kluczowych rozmów, przede wszystkim o budżetach marketingowych i planach komunikacji. Wstępnie omówimy też plany produktowe. Kiedy określimy te elementy, będziemy mieli lepszy obraz oczekiwań dotyczących liczby rachunków. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie zakładali dalszego wzrostu. Jak dużego? Tego na razie nie potrafię powiedzieć.

Czy to znaczy, że koszty marketingu w 2027 r. również wzrosną? O jakiej skali mówimy?

Tak. Gdybym miał zgadywać, to raczej nie wyobrażam sobie wzrostu kosztów marketingowych mniejszego niż 30 proc. i wątpię, żeby przekroczył 50 proc. To szeroki przedział, ale dopiero rozpoczęliśmy budżetowanie. Dziś wskazałbym więc wzrost o 30–50 proc.

Na które rynki geograficzne trafią największe dodatkowe wydatki marketingowe?

W krajach, w których jesteśmy liderem albo wśród liderów — jak Polska, Czechy czy Portugalia — procentowe wzrosty budżetów będą zapewne znacznie mniejsze. Największych przyrostów w Europie spodziewam się w Niemczech i Francji, a globalnie także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Najmniejsze przyrosty mogą dotyczyć Polski, Czech, Słowacji i Chile. Rumunia znalazłaby się gdzieś pośrodku.

W trzecim kwartale zmalał udział przychodów z CFD, a wzrósł udział akcji i ETF-ów. Jak szybko udział CFD może dalej spadać?

Celem zarządu jest zejście z udziałem CFD poniżej 70 proc. w perspektywie trzech lat. Trzeba jednak pamiętać o sytuacji rynkowej: lipiec i sierpień były słabe pod względem przychodów z CFD, większość wygenerowaliśmy we wrześniu. Prawdopodobieństwo, że również w czwartym kwartale czy w pierwszym kwartale przyszłego roku znów zejdziemy poniżej 90 proc., oceniam jako bardzo małe. Nadal jednak chcemy zejść poniżej 70 proc. w ciągu kilku lat. Dlatego pracujemy nad wprowadzaniem opcji na kolejne rynki, testujemy kryptowaluty — na razie przede wszystkim od strony technicznej — i rozwijamy margin trading. Ten ostatni produkt bardzo prawdopodobnie trafi na co najmniej jeden rynek jeszcze w czwartym kwartale.

W mediach społecznościowych pojawiają się pytania o możliwe kary dla XTB i działania KNF związane z ryzykiem na rynku CFD. Czy prowadzicie rozmowy z nadzorcą? Kiedy można oczekiwać decyzji?

Prawdopodobnie powtórzę to, co mówiłem podczas naszego poprzedniego spotkania. Jeśli KNF chce ułatwiać dostęp do bezpieczniejszych produktów, takich jak akcje i ETF-y, zależy mu jednocześnie na tym, żeby nie ułatwić w ten sposób dostępu do instrumentów o znacznie wyższym ryzyku, jak CFD. Kluczowe jest więc odpowiednie sprawdzanie, czy klient rozumie i akceptuje wysokie ryzyko. Rozmowy z regulatorem oczywiście prowadzimy, ale nie mogę powiedzieć zbyt wiele. Z tych rozmów nie wynika jednak, by KNF chciała zakazywać tego rodzaju produktów, jak stało się na przykład w Hiszpanii. Sądzę, że skończy się na rozwiązaniach poprawiających ocenę odpowiedniości klientów, zwłaszcza jeżeli dostęp do akcji i ETF-ów stanie się znacząco łatwiejszy.

Wyobraźmy sobie, że regulator wymaga dwóch odrębnych rachunków: jednego dla akcji i ETF-ów, drugiego dla CFD. Czy byłby to dla was duży problem?

Technologicznie nie byłby to problem. Tylko zastanówmy się, jaki współczesny broker oferuje dwa osobne rachunki dla tych grup produktów? Nowoczesne platformy nie budują doświadczenia klienta wokół dwóch odrębnych rachunków. Dla nas wdrożenie takiego rozwiązania nie byłoby technologicznie trudne, bo cofnięcie się technologicznie o dziesięć lat nie jest wyzwaniem. Pytanie tylko, jaki miałoby to sens? Moim zdaniem żadnego. Jesteśmy raczej przekonani, że do takich rozwiązań nie dojdzie.

A byłby to problem biznesowy? Korzystanie z różnych produktów przez klientów byłoby utrudnione?

Na pewno byłoby to utrudnienie. Ale czy konwersja stałaby się niemożliwa? Wierzę w naszych specjalistów od UX i UI. Znam zresztą spółkę, która bardzo dobrze się rozwija, mimo że oferuje dwa rachunki — przechodzenie między nimi jest tak łatwe, jakby były jednym. Da się to rozwiązać. Tylko po co cofać się o 10–15 lat?

W 2027 r. w Polsce dużym tematem będą OKI. PKO BP również deklaruje ambicję bycia numerem jeden. XTB jest gotowe na taką rywalizację? Wcześniej w kontekście OKI pojawiała się liczba miliona rachunków w stosunkowo krótkim czasie.

Jesteśmy gotowi. Oczywiście obserwujemy konkurencję, ale na każdym rynku mamy ambicję być numerem jeden. Jeżeli chcemy stać się największą spółką inwestycyjną w Europie, to nie możemy nie być liderem w Polsce, gdzie już mamy silną pozycję. Produkt będzie gotowy technologicznie. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza. Rozmawiamy teraz o strategii marketingowej na ten i przyszły rok. Chcemy być numerem jeden, zdecydowanie. Nie patrzymy jednak na to jak na bezpośrednie starcie z konkurentami, skupiamy się na sobie. Jeśli komunikacja będzie skuteczna, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy nie osiągnąć pierwszej pozycji. Jeśli ktoś ma dojść do magicznego miliona, to przede wszystkim my.