O ponad 4 proc. rosły o poranku akcje XTB. To efekt wyników finansowych brokera, które pobiły oczekiwania rynkowe. Przypomnijmy, że według wstępnych danych firma zarobiła w III kwartale niecałe 214 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej spółka miała 53,2 mln zł zysku. W sumie po trzech kwartałach spółka miała 1,24 mld zł zysku.

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Analitycy oceniają wyniki XTB

Jakie są pozytywy w wynikach brokera? – Lepszy kwartał pod kątem kosztów marketingu wskazuje, że spółka ma bardzo elastyczne podejście i w okresach o niższej zmienności na rynkach potrafi dostosować wydatki bez szkody dla akwizycji klientów w krótkim terminie. Dodatkowo trzeci kwartał z rzędu łączny współczynnik kapitałowy banku był powyżej 175 proc., co daje mocne podstawy oczekiwać, że dywidenda za ten rok przekroczy 75 proc. Spółka ma otwartą drogę do wypłaty do 100 proc. zysku. Poza tym drugi kwartał z rzędu mamy mocniejszą kontrybucję przychodów z innych instrumentów (57mln zł), na co składają się m.in. akcje, opcje i ETFy. Po 9 miesiącach linia to rośnie ponad trzykrotnie r/r, a opcje i spot krypto dopiero zaczynają kontrybuować. Dalsze tak dynamiczne wzrosty zaczną uwiarygadniać cel spółki osiągnięcia w kilka lat 30 proc. udziału przychodów spoza CFD (póki co po 9 miesiącach jest to 9 proc.) – wskazuje Maciej Marcinowski z Trigon DM. Zwraca on jednak też uwagę na minusy wynikowe.

– Silniejsze przychody z pozostałych instrumentów oznaczają, że przychody z samych CFD są poniżej naszych założeń. Prawdopodobna niska (lub wręcz zerowa) kontrybucja market makingu nas nie zdziwi, ale drugi kwartał z rzędu obserwujemy niskie wolumeny. O ile wnioskowanie na podstawie statystyk odnośnie liczby lotów i obrotu CFD w wartości nominalnej jest utrudnione, to martwi nas trochę spadek obrotów akcjami i ETFami o 8 proc. kw/kw. Przez ostatnie cztery lata aktywność inwestorów w tym miejscu nieprzerwanie rosła z kwartału na kwartał, więc tegoroczne wakacyjne spowolnienie musiało być wyjątkowo silne. Oprócz tego akwizycja klientów za pierwsze 27 dni października (100,6 tys.) może lekko rozczarowywać, gdyż jest zbliżona do miesięcy wakacyjnych. Spółka po wakacjach zawsze uruchamia szersze kampanie marketingowe, więc wydawało nam się, że akwizycja klientów w IV kw. 2026 r. zbliży się do 400 tys. – wskazuje Marcinowski, który całościowo wyniki XTB ocenia neutralnie.

Mateusz Chrzanowski, analityk Noble Securities wyniki ocenia z kolei lekko pozytywnie. – Przychody okazały się zgodne z naszymi założeniami i oczekiwaniami rynku wobec normalizacji zmienności rynkowej, ale niższe od naszych założeń okazały się koszty i należy się spodziewać, że poprawa efektywności marketingu będzie trwała. Widzimy przed spółką dalszą przestrzeń do rozwoju, zarówno na rynkach Europy Zachodniej, jak i pod względem poprawy monetyzacji klientów – wskazuje Chrzanowski.