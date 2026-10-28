XTB podało także, że w ubiegłym kwartale pozyskało 335 tys. nowych klientów, zaś łączna liczba nowych inwestorów w okresie od stycznia do września przekroczyła 1 mln. Łączna liczba klientów XTB na świecie na dzień 27 października 2026 przekracza 3,2 mln.

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Wartość aktywów zgromadzonych przez klientów XTB na koniec III kwartału wyniosła ponad 56,1 mld zł. Największy udział w nich mają akcje (ponad 25,2 mld zł) oraz ETF-y (ponad 23 mld zł). Łącznie wartość tych dwóch klas aktywów przekroczyła 86 proc.

- Miniony kwartał udowodnił, że nasza strategia jest skuteczna nie tylko w okresach podwyższonej zmienności na rynkach finansowych. Ostatnie miesiące cechowały się zdecydowanie większym spokojem niż I połowa 2026 r., a mimo to byliśmy w stanie osiągnąć wyniki finansowe, które przebiły oczekiwania analityków - mówi Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. - Wierzę, że wraz z dalszą rozbudową oferty produktowej będziemy w stanie osiągać jeszcze lepsze rezultaty. W ostatnich miesiącach nasza aplikacja zyskała kolejne funkcjonalności oraz produkty, które pozwalają nam wyznaczać standardy na rynku inwestycyjnym nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Jestem przekonany, że potencjał i kompetencje naszych zespołów pozwolą nam stać się największym i najbardziej rozpoznawalnym polskim fintechem na świecie - zaznacza Arnaout.

Łącznie w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku skonsolidowany zysk netto Grupy XTB przekroczył 1,24 mld zł. Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 r. wyniósł on nieco ponad 463 mln zł.

CFD podstawą biznesu XTB

Jak podano, w III kwartale 2026 r. przychody operacyjne XTB wyniosły 623,3 mln zł (wzrost o 65,9 proc. rok do roku), a istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom była wyższa liczba aktywnych klientów połączona z ich niższą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów CFD w lotach (spadek o 18,3 proc. rok do roku) oraz wzrostem rentowności lota do poziomu 301 zł (III kwartał 2025 r.: 152 zł).

Najpopularniejszymi instrumentami były CFD oparte o surowce energetyczne, a także o metale szlachetne. „Wysoka zmienność pojawiła się szczególnie w pierwszym oraz trzecim kwartale. Indeksy giełdowe odgrywały natomiast kluczową rolę szczególnie w II kwartale” - czytamy.

Największy udział w strukturze wyniku z tytułu operacji na instrumentach finansowych brutto miały w III kwartale 2026 r. kontrakty CFD oparte na towarach. Odpowiadały one za 70,8 proc. tego wyniku, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku ich udział wynosił 48,5 proc. Po raz pierwszy na drugim miejscu znalazła się kategoria „pozostałe instrumenty finansowe”, obejmująca m.in. akcje i fundusze ETF. Jej udział wyniósł 12,3 proc. wobec 8,3 proc. w III kwartale 2025 r. Kontrakty CFD oparte na indeksach odpowiadały za 12,3 proc. wyniku z tytułu operacji na instrumentach finansowych brutto.