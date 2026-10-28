Polski rynek akcji pozostaje bardzo mocny, chociaż w jego otoczeniu nie brakuje czynników, które mogłyby doprowadzić do większej korekty. Tymczasem, jeśli już pojawiają się spadki, są płytkie i krótkotrwałe. To trzeba traktować jako zaskoczenie?

Przyznam, że jest to dla nas zaskakujące. Szczególnie jeśli spojrzymy na ostatni miesiąc czy dwa. Mieliśmy rosnące rentowności obligacji, niepewność dotyczącą stóp procentowych, początkowo przesadzone oczekiwania na ich podwyżki, a także osłabienie złotego. Do tego wcześniej polski rynek zanotował już duże wzrosty. W ostatnim miesiącu obserwowaliśmy również korektę na europejskich indeksach. W Stanach Zjednoczonych nie była ona może tak widoczna, ale w Europie zdecydowanie wystąpiła. Tymczasem u nas, jeśli spojrzymy na WIG20 czy mWIG40, w zasadzie nic złego się nie dzieje. Indeksy utrzymują się wysoko, w pobliżu szczytów, a mWIG40 nawet próbuje ustanawiać nowe maksima. Właściwie jedyną częścią rynku, w której wyraźnie widać korektę, są małe spółki. sWIG80 pozostaje zdecydowanie słabszy. Dlatego przyznaję, że odporność polskiego rynku naprawdę mnie zaskakuje.

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Czym tłumaczysz tę siłę?

Wskazałbym kilka elementów. Pierwszym są prawdopodobnie napływy kapitału zagranicznego. Skoro WIG20 i mWIG40 zachowują się dobrze, a sWIG80 wyraźnie odstaje, to może sugerować, że istotną rolę odgrywają właśnie inwestorzy zagraniczni, koncentrujący się na większych spółkach. Druga kwestia to wyceny. Polski rynek, jako całość, nie jest szczególnie drogi. Oczywiście można znaleźć spółki wyceniane wysoko, ale generalnie trudno mówić o przesadnie wysokich wycenach. Trzeci element, być może nawet ważniejszy, to perspektywa kolejnego udanego sezonu wynikowego. W Stanach Zjednoczonych głównym motorem wyników są spółki związane ze sztuczną inteligencją. U nas taką rolę mogą odgrywać sektor paliwowy oraz banki. To również częściowo tłumaczy dobre zachowanie WIG20. Są to dwie bardzo duże branże w indeksie, a obecne otoczenie im sprzyja. Trudno więc się dziwić, że nie obserwujemy większej korekty.

Wspomniałeś o inwestorach zagranicznych, dla których istotne znaczenie ma również zachowanie złotego. Polska waluta ostatnio się osłabiała. Czy właśnie rynek walutowy może stać się zapalnikiem większej korekty? Historycznie słabszy złoty często oznaczał problemy dla warszawskiej giełdy.

Rzeczywiście, historycznie taka zależność występowała, ale obecnie właściwie jej nie widać. I to jest dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Jeśli spojrzymy na zmiany kursów euro i dolara wobec złotego, to biorąc pod uwagę wcześniejsze doświadczenia, aż prosiłoby się o korektę naszych indeksów. Tymczasem nic takiego się nie dzieje. Dlatego nie sądzę, aby sam rynek walutowy stał się zapalnikiem większych spadków. Oczywiście gdyby doszło do jakiegoś ekstremalnego wydarzenia i mielibyśmy nagle dolara po 5 zł, sytuacja mogłaby wyglądać inaczej. Przy obecnej skali zmian kursowych raczej nie spodziewałbym się, aby słabszy złoty sam z siebie wywołał poważną przecenę akcji.

Czy zatem mocny sezon wynikowy i korzystna sezonowość sprawią, że polska giełda zakończy rok z przytupem?

Myślę, że jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, jest na to duża szansa. Byłby to kolejny rok z rzędu, w którym polski rynek wypada fantastycznie na tle innych giełd. Pozostaje się z tego cieszyć. Warto zwrócić uwagę na sezonowość. Przyznam, że sam trochę obawiałem się września i października. Wrzesień jest statystycznie najgorszym miesiącem roku dla akcji, natomiast październik bywa bardzo zróżnicowany — potrafi być zarówno bardzo dobry, jak i bardzo zły. Dodatkowo jesteśmy przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, a historycznie okres poprzedzający te wybory często nie sprzyjał rynkom. Mimo tych czynników polskiej giełdzie nic szczególnie złego się nie stało. Teraz wchodzimy natomiast w okres, który statystycznie jest dla akcji zdecydowanie korzystniejszy. Dlatego uważam, że mamy szansę zakończyć ten rok bardzo dobrze.

Z jednej strony mamy wysokie poziomy indeksów giełdowych, a z drugiej wysokie rentowności polskich obligacji. Czy któryś z tych rynków się myli? Bardziej prawdopodobny jest spadek rentowności czy jednak przecena akcji?

Z jednej strony życzyłbym sobie pewnej korekty na rynku akcji, ponieważ pozwoliłaby z większym spokojem dokupić różne spółki. Im wyżej znajdują się ich kursy, tym większy może być niepokój związany z nowymi zakupami, szczególnie w przypadku niektórych firm. Z drugiej strony oczywiście lepiej, że rynek jest mocny i zachowuje się tak dobrze. Nie jestem jednak przekonany, że przed nami musi być jeszcze wyraźna korekta. Jeśli spojrzymy na rynki zagraniczne, to ona w pewnym sensie już wystąpiła. Indeksy europejskie mają za sobą spadki, choć ich skala była różna. W Stanach Zjednoczonych na poziomie S&P 500 czy Nasdaqa może tego aż tak nie widać, ale jeśli zajrzymy głębiej, do zachowania poszczególnych spółek, okaże się, że działo się tam bardzo dużo. Być może więc część korekty już się dokonała. Nie była spektakularna ani szczególnie widoczna na głównych indeksach, ale jednak miała miejsce. Teraz wchodzimy w okres sezonowo sprzyjający akcjom. Natomiast relacja między rynkiem akcji i obligacji to jedno z największych zaskoczeń tego roku.

Dlaczego?

Od początku roku, a szczególnie od wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie, obserwuję bardzo dużą nerwowość na rynku długu. To właśnie obligacje reagują na napływające informacje, podczas gdy rynek akcji w zasadzie zdaje się je ignorować albo bagatelizować. Jeśli już pojawiają się reakcje na rynku akcji, to są zwykle krótkotrwałe i relatywnie niewielkie. Tymczasem rynek długu jest bardzo zmienny. Mam też wrażenie, że w tym roku ma tendencję do przejaskrawiania różnych scenariuszy. Raz inwestorzy bardzo obawiają się wzrostu inflacji i podwyżek stóp procentowych, co prowadzi do mocnego wzrostu rentowności obligacji. Innym razem oczekiwania gwałtownie się zmieniają i pojawia się przekonanie, że podwyżek jednak nie będzie. Wówczas rentowności spadają, tak jak obserwowaliśmy to wiosną i na początku lata. Ciekawe jest również to, że rentowności polskich obligacji dziesięcioletnich cały czas utrzymują się wysoko, mniej więcej w przedziale 6,1–6,5 proc. Tymczasem na obligacjach niemieckich czy amerykańskich widać już korektę rentowności. Z punktu widzenia rynku akcji jest to akurat dobra wiadomość. Gdyby rentowności nadal mocno rosły albo przez długi czas utrzymywały się na bardzo wysokich poziomach, z pewnością nie pomagałoby to akcjom. Nie musi to automatycznie prowadzić do spadków, ale na pewno nie byłoby czynnikiem wspierającym.

Ostatnio w „Parkiecie” zwracaliśmy uwagę, że polskie obligacje nie podążają już za zagranicznymi. W ich przypadku mieliśmy spadek rentowności, a w Polsce nadal utrzymują się one wysoko. Czy mamy własne problemy, które powodują, że rentowności pozostają wysokie?

Taką tezę można postawić. Moim zdaniem zachowanie rentowności jest obecnie wypadkową dwóch lub trzech elementów. Pierwszy to oczekiwania inflacyjne i potencjalne decyzje banków centralnych. W Polsce sytuacja wydaje się jednak dość jasna. Najbardziej prawdopodobny jest brak zmian stóp procentowych, a jeśli już miałoby dojść do podwyżki, to raczej niewielkiej. Z tej strony nie powinno więc być szczególnie dużej presji na wzrost rentowności, choć rynek długu nadal obawia się inflacji. Drugi element to polityka fiskalna. I tutaj sytuacja Polski nie wygląda obecnie najlepiej. Nasze zadłużenie rośnie. Oczywiście można wskazywać, że wiąże się to z inwestycjami i innymi potrzebami państwa, ale niezależnie od uzasadnienia faktem pozostaje wzrost zadłużenia. Trzecim elementem jest sytuacja czysto rynkowa. Gdyby nastąpił odwrót inwestorów od akcji, obligacje mogłyby stać się atrakcyjną alternatywą. Na razie jednak takiego zjawiska nie obserwujemy.

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Wróćmy do sezonu wynikowego w Polsce. Pierwsze wyniki banków już się pojawiają. Gdzie widzisz największą szansę na pozytywne zaskoczenia? Czy poza bankami i sektorem paliwowym są jeszcze branże, które mogą pozytywnie zaskoczyć inwestorów?

Zobaczymy, jak efektywny okaże się nasz rynek, czyli na ile obecne ceny akcji uwzględniają już oczekiwania dotyczące wyników. Jeśli chodzi o banki, powinny one pokazać bardzo dobre wyniki, szczególnie na poziomie operacyjnym. Na poziomie zysku netto sytuacja może być nieco gorsza ze względu na wyższy podatek, ale otoczenie operacyjne nadal bardzo im sprzyja. W sektorze paliwowym sytuacja również jest dość czytelna. Mamy wysokie marże, co powinno korzystnie wpływać na wyniki spółek. Największy znak zapytania widzę natomiast w branży konsumenckiej. I nie chodzi mi wyłącznie o firmy z WIG20, ale także o spółki z mWIG40 i wybrane podmioty z sWIG80. Tutaj możliwe są różne scenariusze. Część przedsiębiorstw ma szansę pozytywnie zaskoczyć wynikami, ale nie wykluczałbym również negatywnych niespodzianek. Jest to sektor, w którym szczególnie ważna będzie selekcja konkretnych spółek.