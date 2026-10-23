Dzięki XTB inwestorzy w Hiszpanii zyskują bezpośredni dostęp do najpopularniejszych aktywów cyfrowych, takich jak bitcoin (BTC) czy ethereum (ETH), a minimalna kwota inwestycji wynosi zaledwie 2 USD. W sumie w ofercie znajduje się 40 kryptowalut. Usługa związana z handlem kryptowalut jest świadczona przez XTB Ltd., podmiot regulowany przez CySEC.

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Kryptowaluty dla Hiszpanów od XTB

- Kryptowaluty stały się jedną z ważniejszych klas aktywów na światowych rynkach finansowych i cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Rozszerzenie naszej oferty jest naturalnym krokiem w rozwoju XTB i odpowiedzią na potrzeby klientów, którzy oczekują dostępu do różnych możliwości inwestycyjnych w ramach jednej aplikacji. Naszym celem jest, aby aplikacja XTB stała się pierwszym wyborem inwestorów w Europie. Jestem przekonany, że szeroka oferta produktowa będzie jednym z kluczowych czynników, które pozwolą nam ten cel osiągnąć – podkreśla Omar Arnaout, prezes zarządu XTB. - Cieszę się, że Hiszpania jest już trzecim rynkiem, na którym udostępniliśmy handel kryptowalutami. To dla nas ciągle rynek, w którym dostrzegamy potencjał rozwoju. Właśnie dlatego tak często decydujemy się na wprowadzanie tam naszych nowości produktowych w pierwszej kolejności – dodaje Arnaout. W kolejnych miesiącach możliwość handlu kryptowalutami na rynku spot zostanie udostępniona na kolejnych rynkach.

XTB z kryptowalutami w Polsce? Wciąż zagadka

Co z Polską? XTB przyznaje, że na ten moment nie można określić, kiedy ta klasa aktywów pojawi się również w naszym kraju. Jednocześnie przedstawiciele firmy wielokrotnie podkreślali, że bardzo chcieliby udostępnić kryptowaluty polskim inwestorom. Na przeszkodzie stoją regulacje i brak ustawy w tym zakresie.

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XTB to jednak nie tylko kryptowaluty. W ostatnich miesiącach XTB umożliwiło m.in. inwestorom handel akcjami i ETF-ami poza standardowymi godzinami sesji giełdowych. W przypadku instrumentów notowanych na rynkach europejskich, m.in. niemieckim, hiszpańskim i francuskim, handel jest dostępny w godzinach 7:30–22:00. Z kolei wybranymi akcjami amerykańskimi można już handlować przez 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu.