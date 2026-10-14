Trzy miesiące temu rozmawialiśmy o sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenach ropy naftowej. Przewidywałeś wówczas, że możliwe są zawirowania, ale nie wierzyłeś w trwały powrót cen ropy powyżej 100 dolarów za baryłkę. Ten scenariusz zasadniczo się realizuje, choć sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest daleka od ideału. Co dalej?

Wiele wskazuje na to, że z obecną sytuacją będziemy musieli zmagać się przynajmniej do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na sondaże. Jeszcze do niedawna mówiło się, że Republikanie stracą Izbę Reprezentantów. Teraz pojawiają się prognozy, że mogą również stracić Senat. Iran doskonale to widzi. Wątpię więc, aby chciał teraz zrobić Republikanom prezent w postaci powrotu do stołu negocjacji. Taki rozwój wydarzeń doprowadziłby przecież do spadku cen ropy naftowej, benzyny i oleju napędowego. Zakładam zatem, że Iran, choć gospodarczo słania się już na nogach, spróbuje wytrzymać do wyborów połówkowych. Po wyborach może być natomiast bardziej skłonny do wznowienia negocjacji. Jeśli bowiem Republikanie rzeczywiście stracą zarówno Izbę Reprezentantów, jak i Senat, Biały Dom będzie mógł przyjąć znacznie bardziej bezwzględne stanowisko wobec Iranu.

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Trzy miesiące temu rozmawialiśmy również o wpływie wojny i cen ropy na inflację oraz decyzje banków centralnych. Nie wierzyłeś w kolejną podwyżkę stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny ani w to, że Fed podniesie stopy do końca roku. Tymczasem stało się inaczej.

Uważam, że w przypadku Fedu ta podwyżka była niepotrzebna. Nie doszłoby do niej, gdyby nie sytuacja na rynku długu. Zaczęły rosnąć rentowności obligacji na długim końcu krzywej i Fed musiał podnieść stopy procentowe, aby uspokoić sytuację. W innych warunkach, moim zdaniem, tej podwyżki by nie było. Wystarczy spojrzeć na efekty drugiej rundy. Czy występują one obecnie w amerykańskiej gospodarce? Nie. Inflacja bazowa jest nawet na niższym poziomie niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Podobnie wygląda sytuacja ze spiralą płacowo-cenową. Dynamika wynagrodzeń w Stanach Zjednoczonych wynosi około 3 proc., a więc jest niższa niż przed wybuchem wojny. W ujęciu realnym dynamika płac jest obecnie ujemna. Trudno więc znaleźć mocne argumenty makroekonomiczne uzasadniające podwyższanie stóp procentowych. Fed zrobił to przede wszystkim po to, aby uspokoić rynek obligacji. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby również grudniowa podwyżka w pewnym momencie wypadła z agendy. Mogłoby do tego dojść, gdyby pojawiła się wiarygodna deeskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Rentowności obligacji to jeden z głównych tematów ostatnich tygodni. Mam jednak wrażenie, że rynki funkcjonują w dwóch odrębnych rzeczywistościach. Z jednej strony obserwujemy wysokie rentowności długu, a z drugiej hossa na giełdach trwa w najlepsze, jakby inwestujący w akcje zupełnie ignorowali sytuację na rynku obligacji. Czy słusznie?

Naszym zdaniem rentowności długu na świecie są już bardzo wysokie. Uważamy, że znajdujemy się blisko sufitu, a być może nawet już w niego uderzyliśmy. Widać to także na aukcjach organizowanych przez amerykański Departament Skarbu. W ostatnim czasie cieszą się one naprawdę dużym zainteresowaniem. Istotne jest również to, kto uczestniczył w tych aukcjach. Ponad 70 proc. stanowiła grupa inwestorów określanych w omawianych danych jako direct bidders. Mówimy tutaj o podmiotach takich jak fundusze inwestycyjne czy inwestorzy zagraniczni, a nie o dealerach bankowych, którzy są zobowiązani do uczestnictwa w rynku długu. To ważne rozróżnienie, ponieważ mamy do czynienia z inwestorami, którzy chcą kupować obligacje, uznając ich rentowności za atrakcyjne.

Co z polskimi obligacjami? Czy wzrost rentowności w Polsce jest przede wszystkim konsekwencją sytuacji globalnej, czy także problemów związanych z krajową polityką fiskalną?

Polityka fiskalna oczywiście nie pomaga, ale trzeba podkreślić, że nie jest to wyłącznie polski problem. Warto ponownie spojrzeć na aukcje obligacji, tym razem organizowane przez nasze Ministerstwo Finansów. Ostatnio wskaźnik bid-to-cover zbliżył się do poziomu dwóch, co w polskich warunkach jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Z tego, co wiem, podczas ostatniej wrześniowej aukcji sprzedawało się dużo polskich obligacji dziesięcioletnich. To pokazuje, że również inwestorzy zagraniczni zaczynają sięgać po nasz dług. W ocenie polskiego rynku długu zalecałbym przede wszystkim patrzenie na liczby i zachowanie zdrowego rozsądku.

Przejdźmy do rynku akcji. Hossa trwa, mimo wszystkich czynników ryzyka, które mogłyby doprowadzić do korekty. Czy w Stanach Zjednoczonych inwestorzy nadal rozgrywają przede wszystkim temat sztucznej inteligencji?

Tak, przede wszystkim sztuczną inteligencję. Nie oznacza to jednak, że amerykański rynek jest kuloodporny. W drugiej połowie września, jeżeli spojrzymy na to, co działo się pod powierzchnią indeksu S&P 500, można było dostrzec naprawdę niepokojące sygnały. Dawno nie widziałem sytuacji, w której odsetek spółek notowanych powyżej średniej z 200 sesji spadłby tak szybko. W ciągu zaledwie dwóch tygodni obniżył się z 75 do 45 proc. Z punktu widzenia modeli predykcyjnych czy handlu algorytmicznego są to bardzo silne sygnały ostrzegawcze. Dlatego w czwarty kwartał wchodzimy z ostrożnym pozycjonowaniem portfeli.

Jak w takim razie widzisz perspektywy rynku amerykańskiego w końcówce roku?

Dzielimy ten kwartał na dwie części: okres przed wyborami połówkowymi i okres po wyborach.

W przypadku października, czyli okresu przed wyborami, można zakładać podwyższoną zmienność. A jeżeli indeksy znajdują się blisko historycznych szczytów, nie jest to dobra informacja dla byków. Uważam natomiast, że po wyborach połówkowych sytuacja może stać się dla zwolenników akcji znacznie bardziej sprzyjająca. Przemawia za tym między innymi sezonowość. Historycznie kupowanie akcji tuż po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych okazywało się bardzo dobrą strategią. Indeks S&P 500 zyskiwał w perspektywie kolejnego roku około 12-13 proc. Co ciekawe, w analizowanych historycznych przypadkach zyskiwał zawsze.

Amerykański rynek akcji napędzany jest przede wszystkim przez sztuczną inteligencję. A na czym jedzie warszawska giełda?

To bardzo dobre pytanie. Trochę na dopalaczach. Być może sam fakt, że trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, już nam coś mówi. Polski rynek akcji imponuje, ale od słowa „imponuje” do słowa „niepokoi” droga wcale nie jest długa. W ostatnim czasie zaczęła nas niepokoić skala wykupienia polskiego rynku.

Może zagraniczni inwestorzy uznają po prostu, że Polska jest bardziej stabilnym rynkiem niż inne duże kraje europejskie?

Takie argumenty rzeczywiście się pojawiają. Mówi się na przykład, że Polska ma stabilną scenę polityczną. W porównaniu z Francją, Hiszpanią czy Niemcami rzeczywiście można obecnie wysuwać taki argument. Trzeba jednak pamiętać, że zbliżamy się do kampanii wyborczej w Polsce. Jestem ciekawy, jak zareagują inwestorzy zagraniczni, kiedy zaczną analizować pierwsze sondaże i okaże się, że przyszła sytuacja polityczna niekoniecznie musi być tak stabilna, jak dzisiaj się zakłada. Czy w takiej sytuacji nie zdecydują się na realizację części zysków z polskiego rynku akcji? Moim zdaniem to obecnie jedno z najważniejszych ryzyk. Dlatego znacznie bardziej podobają nam się spółki z drugiej i trzeciej linii niż największe podmioty z WIG20.

Na koniec chciałbym poznać twoją propozycję portfela na czwarty kwartał. Na czym inwestorzy powinni go oprzeć?

Przede wszystkim zwiększylibyśmy udział obligacji. Chcielibyśmy mieć w portfelach więcej długu niż w poprzednich kwartałach, szczególnie obligacji oferujących obecnie wysokie rentowności. Przy aktualnych poziomach rentowności nie obawiamy się już ryzyka związanego z dłuższą duracją. Niezmiennym elementem naszego portfela pozostaje złoto. Po stronie surowców podobają nam się także metale przemysłowe, a w szczególności fundusze zapewniające ekspozycję na spółki zajmujące się ich wydobyciem i przetwarzaniem. W tym segmencie momentum wyników jest naprawdę dobre. Jeśli ktoś narzeka, że spółki związane ze sztuczną inteligencją mają ujemne przepływy pieniężne, to w przypadku wielu przedsiębiorstw z sektora metali przemysłowych sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli chodzi o polski rynek akcji, preferujemy małe i średnie spółki. Raczej unikamy ekspozycji na największe firmy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych i szerzej na rynkach rozwiniętych szukalibyśmy przede wszystkim okazji w tych segmentach, w których doszło już do przeceny. Patrząc na rynek z szerszej perspektywy, skłanialibyśmy się więc bardziej ku spółkom typu value.