Popławski oficjalnie potwierdził w rozmowie z nami tę informację. – Chciałbym podziękować zespołowi BM Pekao za udaną współpracę, wspólne dyskusje, analizy, projekty. Z całą stanowczością mogę określić minione pięć lat jako bardzo udany czas w mojej karierze zawodowej. Chciałbym również podziękować za współpracę wszystkim klientom. Patrząc wstecz, widzę, jak m.in. dzięki wspólnym rozmowom wykształtowało się moje spojrzenie na spółki, postrzeganie procesu budowania wartości czy oceny atrakcyjności inwestycyjnej – podkreśla Popławski. Na razie jednak nie chciał on zdradzać, kto zostanie jego nowym pracodawcą. Oficjalna informacja na ten temat ma się pojawić w listopadzie. – Jestem niezwykle podekscytowany w obliczu nowego wyzwania. Mam nadzieję, że moje umiejętności i doświadczenie okażą się jeszcze bardziej przydatne, a do nowego miejsca wniosę dodatkową wartość – wskazał jedynie Popławski.

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Emil Popławski odchodzi. BM Pekao traci swoją gwiazdę

Odejście Popławskiego można zaliczyć do kategorii „rynkowej bomby”. Mówimy bowiem w tym przypadku o najlepszym analityku na polskim rynku. Popławski trzy razy z rzędu wygrywał ranking „Parkietu” na najlepszego analityka bez podziału na kategorię i w jego przypadku przydomek „dominator” miał głębokie uzasadnienie. Szczególnie że sam ranking też ma szczególną wartość. Przypomnijmy, że powstaje on w oparciu o głosy klientów domów maklerskich, czyli zarządzających z TFI, OFE czy też family office. W ostatnim zestawieniu Popławski oprócz zwycięstwa w klasyfikacji generalnej wygrał także dwa zestawienia sektorowe. Zarządzający wybrali go najlepszym analitykiem branży gier oraz IT. Jeśli Popławski odejdzie całkowicie z branży maklerskiej (a według niepotwierdzonych informacji wiele na to wskazuje), rynek analiz straci jedną z największych gwiazd ostatnich lat.

Czytaj więcej Biura maklerskie Zarządzający wybrali po raz 24. czołowych analityków Emil Popławski z BM Pekao trzeci raz z rzędu wygrał ranking „Parkietu” na najlepszego analityka. Najlepszy zespół zdaniem zarządzających ma Trigon DM.

Warto przy tej okazji zauważyć, że biuro maklerskie Pekao przechodzi ostatnio gruntowną przebudowę. Na początku tego tygodnia pojawiła się już oficjalna informacja o tym, że nowym szefem BM Pekao został Maksymilian Skolik, który wcześniej był przez wiele lat związany z BM mBankiem. BM Pekao ma także nowego szefa maklerów instytucjonalnych. Jest nim Marcin Borciuch, który dołączył do firmy z BM PKO BP.