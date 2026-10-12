O tym, że Maksymilian Skolik ma stanąć na czele BM Pekao pisaliśmy jako pierwsi, na naszych łamach, już miesiąc temu. Wtedy jednak nie uzyskaliśmy potwierdzenia tej informacji ani ze strony samego banku, ani też samego zainteresowanego. Teraz jednak na kolejne nasze pytanie w tej sprawie grupa Pekao odpowiedziała wprost: tak, to Skolik stanął na czele biura maklerskiego.

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W nowym miejscu Skolik pracę zaczął w piątek. Jego przerwa z biznesem maklerskim też nie trwała zbyt długo. Przypomnijmy, że z końcem czerwca Skolik rozstał się z BM mBanku, gdzie pracował przez 19 lat, a przez ostatni czas stał na czele biura maklerskiego.

Teraz Skolik będzie dowodził zespołem maklerskim spod znaku żubra. Ten też przechodzi zmiany. Przypomnijmy, że Skolik na stanowisku zastąpił Marcina Wlazło, który niedawno dołączył do zespołu PKO TFI. Zmiany przechodzi też zespół maklerów instytucjonalnych spod znaku żubra. Na czele tej części biznesu stanął Marcin Borciuch, który przez ostatni czas był związany z BM PKO BP. Według naszych informacji w niedługim czasie do jego zespołu mają też dołączyć nowe osoby.

Plany BM Pekao

Obecnie w skład zespołu dyrektorskiego oprócz Skolika wchodzą: Paweł Gładysz, Mariusz Kiełczykowski oraz Piotr Cwynar. Ten ostatni w niedawnej rozmowie z „Parkietem” mówił m.in., że BM Pekao chce mocno postawić na rozwój biznesu w zakresie obsługi klientów zagranicznych. Chcemy, aby marka Pekao ponownie pojawiła się na radarach zagranicznych inwestorów instytucjonalnych jako partner posiadający wysokiej jakości produkty i dostęp do spółek. Wierzymy, że naszą przepustką do inwestora zagranicznego jest wysokiej jakości produkt analityczny – mówił Cwynar. Teraz czas na ruch ze strony nowego szefa biura maklerskiego.