Weiland będzie odpowiadał za strategiczny rozwój oferty inwestowania w akcje i ETF-y oraz wdrażanie nowych rozwiązań na rynkach międzynarodowych.

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- Cieszę się, że Christopher Weiland dołączył do XTB jako nowy Head of Equities – wskazuje Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB. - Konsekwentnie rozwijamy naszą globalną ofertę produktową, zapewniając klientom coraz większą elastyczność i kontrolę nad zarządzaniem portfelami inwestycyjnymi. Dlatego tak istotne jest dla nas pozyskiwanie najlepszych ekspertów z bogatym międzynarodowym doświadczeniem na rynkach akcji i ETF-ów. Wiedza i kompetencje Christophera odegrają ważną rolę w dalszym doskonaleniu naszej oferty, rozwoju innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz umacnianiu obecności XTB na kluczowych rynkach europejskich i poza Europą. Chcemy nie tylko nadążać za zmianami zachodzącymi na globalnym rynku inwestycyjnym, ale również aktywnie wyznaczać kierunki jego rozwoju – dodaje Kaczmarzyk.

Kim jest nowy człowiek w XTB?

Przed dołączeniem do XTB Christopher Weiland przez osiem lat był związany ze Scalable Capital, jednym z czołowych europejskich fintechów inwestycyjnych, gdzie ostatnio kierował działem tradingu. Niemiecka firma, posiadająca licencję bankową, obsługuje ponad milion klientów na europejskich rynkach.

Jak podkreśla firma XTB, rozbudowa międzynarodowego zespołu ekspertów i kolejne inwestycje w rozwój produktów mają przyspieszyć wdrażanie nowych funkcjonalności, których można spodziewać się już w najbliższych miesiącach.