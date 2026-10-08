Rynek maklerski przyzwyczaił w ostatnich miesiącach do dwóch rzeczy: z jednej strony do tego, że systematycznie rośnie liczba kont maklerskich, a z drugiej do tego, że wzrost napędzany jest głównie przez XTB. Nie inaczej było we wrześniu. Statystyki za ubiegły miesiąc są jednak więcej niż imponujące.

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Jak wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, we wrześniu w skali całego rynku przybyło prawie 144,6 tys. kont maklerskich. Tym samym ich liczba zwiększyła się do 3,17 mln. Znów liderem pod względem pozyskiwania kont okazała się firma XTB. Jej wynik wyraźnie jednak przebija średnią z ostatnich miesięcy. XTB pozyskało 134 tys. rachunków. Dla porównania, w sierpniu broker zwiększył liczbę prowadzonych kont o 53,6 tys. W lipcu firma pozyskała 54,1 tys. kont. W czerwcu firmie przybyło 46,6 tys. rachunków maklerskich. Z kolei w maju liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 48,2 tys., w kwietniu było to 47,7 tys., w marcu 50,6 tys., w lutym 51,2 tys., zaś w styczniu 68,3 tys.

Maklerzy na ścieżce wzrostów

We wrześniu drugie miejsce pod względem pozyskiwania rachunków zajęło BM mBanku. Firmie przybyło 5,3 tys. kont. Ponad 2 tys. rachunków pozyskało BM ING Banku Śląskiego. Po 1 tys. kont przybyło też w BM Pekao i DM BOŚ.

Oczywiście XTB ucieka cały czas maklerskiej stawce jeśli chodzi o liczbę prowadzonych rachunków maklerskich. Na koniec września firma miała ich już 1,369 mln. Oznacza to, że odpowiada ona już za 43 proc. wszystkich kont papierów wartościowych w Polsce. Oczywiście trzeba pamiętać, że dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie rozróżniają, które konta faktycznie są uznawane za aktywne, a które w ogóle są niewykorzystywane.