Rynek maklerski przyzwyczaił w ostatnich miesiącach do dwóch rzeczy: z jednej strony do tego, że systematycznie rośnie liczba kont maklerskich, a z drugiej do tego, że wzrost napędzany jest głównie przez XTB. Nie inaczej było we wrześniu. Wrześniowe dane KDPW okraszone zostały ogromnym zamieszaniem.

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Jak wynikało z pierwszych danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, we wrześniu w skali całego rynku przybyło prawie 144,6 tys. kont maklerskich. Tym samym ich liczba zwiększyła się do 3,17 mln. Znów liderem pod względem pozyskiwania kont okazała się firma XTB. Jej wynik wyraźnie jednak przebijał średnią z ostatnich miesięcy. Dane wskazywały, że XTB pozyskało 134 tys. rachunków. Dla porównania, w sierpniu broker zwiększył liczbę prowadzonych kont o 53,6 tys. W lipcu firma pozyskała 54,1 tys. kont. W czerwcu firmie przybyło 46,6 tys. rachunków maklerskich. Z kolei w maju liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 48,2 tys., w kwietniu było to 47,7 tys., w marcu 50,6 tys., w lutym 51,2 tys., zaś w styczniu 68,3 tys.

Rynek zaczął się zastanawiać skąd mógł wynikać tak duży przyrost rachunków? O komentarz poprosiliśmy samą spółką. Od tego momentu zaczęło się sprawdzanie danych. Komentarz się nie pojawił, za to przyszła korekta danych z KDPW. Okazało się bowiem, że XTB przekazało błędne statystyki za wrzesień, które trzeba było skorygować. Zamiast więc 134 tys. rachunków, firmie przybyło we wrześniu niecałe 50,3 tys. Cały rynek ostatecznie zanotował wzrost o 60,8 tys. do 3,09 mln rachunków.

Maklerzy na ścieżce wzrostów

We wrześniu drugie miejsce pod względem pozyskiwania rachunków zajęło BM mBanku. Firmie przybyło 5,3 tys. kont. Ponad 2 tys. rachunków pozyskało BM ING Banku Śląskiego. Po 1 tys. kont przybyło też w BM Pekao i DM BOŚ.

Oczywiście XTB ucieka cały czas maklerskiej stawce jeśli chodzi o liczbę prowadzonych rachunków maklerskich i to nawet uwzględniając błąd z czwartuku. Na koniec września firma miała ich już 1,285 mln. Oznacza to, że odpowiada ona już za 41,5 proc. wszystkich kont papierów wartościowych w Polsce. Oczywiście trzeba pamiętać, że dane Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie rozróżniają, które konta faktycznie są uznawane za aktywne, a które w ogóle są niewykorzystywane.