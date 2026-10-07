Dostęp do handlu poza standardowymi godzinami sesji w USA i na kolejnych po Niemczech rynkach europejskich będzie stopniowo udostępniany użytkownikom.

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Rachunek do długoterminowego inwestowania dla Węgrów

Do tego broker poinformował o wprowadzeniu rachunku TBSZ na Węgrzech, wspierającego długoterminowe inwestowanie poprzez preferencje podatkowe. Według danych Narodowego Banku Węgier popularność TBSZ w ostatnich latach znacząco wzrosła. O ile na koniec 2024 roku zarejestrowanych było około 386 tys. rachunków TBSZ, o tyle do końca 2025 roku ich liczba przekroczyła 519 tys., co oznacza wzrost o ponad 34 proc. Łączna wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach TBSZ zbliża się do 7,9 bln HUF.

Omar Arnaout, prezes zarządu XTB ocenia, że wprowadzenie TBSZ to bardzo ważny krok na drodze do dalszego zwiększania popularności XTB na Węgrzech. - Jestem przekonany, że obecnie mamy tam najlepszą ofertę na rynku, a w połączeniu z największą kampanią marketingową na Węgrzech w naszej historii mamy duże oczekiwania, co do zwiększenia popularności XTB wśród węgierskich inwestorów – zapowiada.

Jak podano, na rynku polskim jednym z najważniejszych priorytetów pozostają przygotowania do wprowadzenia rachunków OKI wraz z początkiem 2027 r.