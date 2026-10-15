Lynx powstał w 2006 r. w Amsterdamie. Od początku firma działa na własnej licencji i jest zarejestrowana w holenderskim Urzędzie ds. Rynków Finansowych (AFM). Podlega też nadzorowi Holenderskiego Banku Centralnego (DNB). Do tej pory Lynx obsługiwał klientów w dziesięciu krajach za pośrednictwem czterech biur (Holandia, Niemcy, Belgia, Czechy). Teraz do tego grona dołącza piąty kraj: Polska, gdzie firma tworzy zespół do obsługi lokalnych inwestorów.

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Lynx stawia na Polskę

Otwarcie nowego biura to odpowiedź na zmiany na polskim rynku inwestycyjnym, który w ostatnich latach wyraźnie urósł. Najlepszym tego dowodem jest imponujący przyrost liczby rachunków maklerskich. Niedawno przebity został w tym zakresie poziom 3 mln kont. Lynx kieruje swoją ofertę do najaktywniejszych inwestorów, którzy regularnie zawierają transakcje i potrzebują narzędzi o większych możliwościach niż prosta aplikacja.

– Liczba aktywnych rachunków maklerskich w Polsce wzrosła od 2019 r. ponad trzykrotnie, a wielu z tych inwestorów chce mieć bezpośredni dostęp do światowych rynków. Przy takiej skali lokalny zespół to naturalny kolejny krok. To początek naszej trwałej obecności na polskim rynku i element długofalowej strategii, którą realizujemy od 2006 r. Rozwijamy się stopniowo, kraj po kraju, nie wszędzie naraz – mówi Ellen van Ginkel, szefowa firmy Lynx.

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Co oferuje Lynx?

Podstawą oferty Lynx ma być dostęp do globalnych rynków. Z jednego konta klienci mogą handlować akcjami i ETF-ami na rynkach od USA, przez Europę, po Azję, i utrzymywać przy tym ponad 20 walut.

Na rynkach amerykańskich i innych giełdach świata klienci mogą handlować na każdej z dwóch platform dostępnych w standardzie. LYNX+ służy do szybkiego przeglądu portfela i łączy w jednym miejscu wykresy, screenery akcji oraz dane fundamentalne. Trader Workstation to przede wszystkim transakcje: zaawansowane typy zleceń, narzędzia transakcyjne, skanery rynku i przestrzeń robocza, którą klient sam konfiguruje. Klient wybiera platformę w zależności od sytuacji i własnych preferencji. W razie pytań klienci mogą porozmawiać po polsku z konsultantem. Również w języku polskim Lynx przekazuje również dokumentację, a także będzie dostarczał PIT-8C.

LYNX obsługuje obecnie ponad 72 tys. aktywnych inwestorów w Europie.