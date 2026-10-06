Biuro Maklerskie VeloBanku zostało dystrybutorem produktów strukturyzowanych emitowanych przez Goldman Sachs – poinformowała firma.
– Dzięki współpracy z Goldman Sachs nasi klienci zyskają dostęp do produktów strukturyzowanych globalnego lidera w tym segmencie, wcześniej niedostępnych w ofercie VeloBanku ani Citi Handlowego. To gotowe i odpowiednio zdywersyfikowane rozwiązania, które są zaprojektowane z myślą o wspieraniu różnych strategii inwestycyjnych naszych klientów. To również kolejny ważny krok w rozwoju naszej oferty opartej na nowoczesnych i zróżnicowanych narzędziach inwestycyjnych – podkreśla Grzegorz Zawada, dyrektor BM VeloBanku.
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Produkty strukturyzowane to instrumenty finansowe pozwalające powiązać wynik inwestycji z zachowaniem wybranego aktywa. Mogą być powiązane z notowaniami jednego lub kilku instrumentów bazowych, na przykład z wartością indeksów giełdowych, akcji, surowców, metali szlachetnych, walut, co daje inwestorom szeroki wybór scenariuszy inwestycyjnych i większe możliwości dywersyfikacji portfela.
Produkty strukturyzowane emitowane przez Goldman Sachs będą oferowane klientom Biura Maklerskiego VeloBanku w ofertach publicznych i będą notowane na GPW w Warszawie. Konkretne instrumenty bazowe będą wybierane dla poszczególnych emisji w zależności od bieżącej sytuacji na poszczególnych rynkach.
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Jak podkreśla grupa VeloBanku, współpraca wpisuje się również w działania zmierzające do realizacji strategii VeloBanku „Mierz wyżej” na lata 2026–2028, która zakłada dynamiczny rozwój oferty dla klientów zamożnych oraz budowę jednej z czołowych propozycji private banking na polskim rynku. Bank rozwija ten obszar w oparciu o kompleksową ofertę inwestycyjną, własne TFI, usługi maklerskie, doradztwo inwestycyjne oraz zarządzanie portfelem. W perspektywie najbliższych trzech lat wartość produktów inwestycyjnych ma wzrosnąć do około 20 mld zł, a liczba klientów korzystających z oferty inwestycyjnej ma się podwoić.
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