Z tego artykułu dowiesz się: Z jakich powodów saga kredytów frankowych dobiega końca i jak zmienia się jej finansowy wpływ na sektor bankowy.

Czym jest sankcja kredytu darmowego (SKD) i jak dynamicznie rośnie skala nowego sporu prawnego z bankami.

Jakie jest realne zagrożenie finansowe związane z SKD w porównaniu do kosztów wygenerowanych przez kredyty frankowe.

W jaki sposób planowane zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim mogą wpłynąć na przyszłość sporów z bankami.

– Chcielibyśmy w przyszłym roku zrezygnować z tych slajdów, ponieważ oczekujemy, że saga frankowa się zakończy – oświadczył Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP ds. ryzyka, omawiając prezentację dotyczącą ryzyka prawnego kredytów CHF w III kwartale br. – Oczywiście są pewne ryzyka, ale wszystkie parametry na dziś wskazują, że ryzyko kredytów frankowych w przypadku PKO BP jest relatywnie zmarginalizowane i znika – podkreślił.

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Koszty frankowe wyraźnie maleją

Wypowiedź wiceprezesa Mazura to najlepsze potwierdzenie tego, co bankowcy zapowiadali już kilka miesięcy temu. Rok 2026 ma być ostatnim z zauważalnymi kosztami kredytów we frankach szwajcarskich. – Rzeczywiście, jeśli chodzi o koszty i wpływ na wyniki finansowe, problem staje się nieistotny – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Pod względem operacyjnym, np. rozstrzygania indywidualnych spraw sądowych, saga frankowa będzie się jeszcze ciągnąć. Ale generalnie z punktu widzenia ryzyka systemowego dla sektora można uznać, że to już koniec. Banki sobie poradziły z tym problemem – dodaje.

Jeśli chodzi o rezerwy na ryzyko prawne kredytów walutowych, łącznie osiem dużych banków notowanych na GPW w okresie I-III kwartału dokonało odpisów na ok. 3,6 mld zł. To wciąż duża kwota, ale niemal trzykrotnie mniejsza niż rok wcześniej, gdy sięgnęła 9,7 mld zł. Jest też czterokrotnie niższa niż w rekordowym pod tym względem 2023 r. Wówczas koszty frankowe po trzech kwartałach sięgnęły aż 14,1 mld zł.

Nasza analiza pokazuje, że bardzo szybko spada również liczba toczących się spraw sądowych dotyczących kredytów CHF. Na koniec września przeciwko ośmiu analizowanym bankom toczyło się ok. 63 tys. postępowań, czyli o 21 tys. mniej niż na koniec grudnia 2025 r. W porównaniu ze szczytowym momentem w III kwartale 2024 r. takich sądowych batalii jest obecnie niemal dwa razy mniej. Przyczyna dynamicznego spadku jest prosta: coraz więcej spraw „wychodzi” z sądów, za to nowych pozwów jest po prostu coraz mniej.

Co ciekawe, wciąż przybywa ugód. Może już nie tak szybko jak kilka kwartałów temu, ale ich liczba nadal rośnie. Na koniec września sięgnęła ok. 170 tys., czyli o 23 tys. więcej niż na koniec 2025 r. i o 50 tys. więcej niż na koniec 2024 r. Warto dodać, że po części może to być efekt aktywności samych banków, które intensywnie namawiają do zawierania porozumień również tych frankowiczów, którzy weszli już na drogę sądową.

Liderem pod względem redukcji problemu frankowego wydaje się mBank. Przeciwko temu bankowi toczy się obecnie ok. 4 tys. postępowań sądowych, czyli aż pięć razy mniej niż niespełna trzy lata temu. W bilansie pozostało mu już tylko 3,7 tys. aktywnych kredytów CHF wobec 85,5 tys. udzielonych ogółem. W samym PKO BP w portfelu zostało jeszcze 15,9 tys. frankowych hipotek wobec 178 tys. udzielonych ogółem, więc tempo zmian jest nieco słabsze, ale jednoznaczny pozytywny trend dotyczy wszystkich banków. Według danych NBP łączna wartość kredytów we frankach szwajcarskich wynosiła we wrześniu tego roku ok. 3,2 mld zł. Dla porównania, na początku 2018 r. było to ponad 100 mld zł.

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Sankcja kredytu darmowego

– Saga frankowa, zgodnie z zapowiedziami, rzeczywiście przestaje być zagrożeniem dla sektora – komentuje Michał Konarski, analityk BM mBanku. – Widać jednak, że jednocześnie pojawiło się nowe ryzyko, tym razem związane z kredytami konsumenckimi – zaznacza. – Skalę problemu pokazuje zarówno rosnąca liczba, jak i wartość pozwów w sprawie sankcji kredytu darmowego, czyli SKD – wskazuje również Łukasz Jańczak.

Z zebranych przez nas danych z raportów ośmiu banków giełdowych wynika, że na koniec września toczyło się już ponad 30,3 tys. spraw dotyczących SKD. To o 20 proc. więcej niż kwartał wcześniej i aż o 48 proc. więcej niż na koniec 2025 r. Łączna wartość roszczeń w pozwach opiewała już na niemal 1 mld zł, o 24 proc. więcej niż w poprzednim kwartale i o 60 proc. więcej niż na koniec 2025 r.

Najwięcej spraw raportuje PKO BP – 9420, Alior – 6140 i Erste BP – 4605. Najmniej ING Bank Śląski – 124 oraz mBank – 1664, ale liczba pozwów rośnie dynamicznie w przypadku niemal każdego kredytodawcy.

Według analiz ZBP obecnie ok. 80 proc. rozstrzygnięć sądowych jest korzystnych dla banków, ale w ok. 20 proc. spraw wygrywają konsumenci. Co więcej, ten ostatni wskaźnik w kolejnych kwartałach delikatnie rośnie. Dlatego część banków zaczęła już uwzględniać SKD w kalkulacji ryzyka prawnego. Przykładowo Alior Bank zwiększył rezerwę na ten cel do 184 mln zł, wobec 104 mln zł na koniec 2025 r. BNP Paribas BP podaje, że zawiązał 24,8 mln zł rezerw na SKD, a koszty obsługi prawnej takich spraw wyniosły w tym roku 8,5 mln zł.

Sankcja kredytu darmowego to mechanizm przewidziany w ustawie o kredycie konsumenckim. W przypadku stwierdzenia naruszenia określonych obowiązków klient może domagać się zwrotu odsetek i innych kosztów kredytu. Orzecznictwo TSUE w tej kwestii zwykle jest korzystne dla konsumentów, co dodatkowo podsyca falę roszczeń. Czy SKD może więc stać się kolejnym niezwykle kosztownym problemem sektora?

– Ryzyko SKD to ważny temat. Otwiera się nowy front sądowych batalii, banki zapewne będą musiały dokonywać większych rezerw i odpisów, co zaczyna być istotne dla rachunku zysków i strat – zauważa Konarski. – Niemniej mało prawdopodobne jest, by skala tego problemu mogła choćby zbliżyć się do sagi frankowej pod względem kosztów. Punktem zwrotnym może być ustawa, nad którą obecnie pracuje rząd – ocenia analityk.

Z przedstawionych na początku listopada założeń do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, wdrażającej m.in. unijną dyrektywę CCD2, wynika, że proponowane zmiany mogą być w pewnym zakresie korzystne dla banków. Chodzi o wprowadzenie stopniowania sankcji w zależności od wagi naruszenia. Pełna sankcja, czyli darmowy kredyt, miałaby być stosowana przede wszystkim w przypadku poważnych uchybień. Na razie nie określono jednak precyzyjnie, co będzie uznawane za istotne naruszenie.