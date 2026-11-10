W komunikacie przypomniano, że Marciniak od 1 lipca 2026 r. do 9 listopada 2026 r. pełnił funkcję wiceprezesa, kierującego pracami zarządu banku.

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Obecnie w skład zarządu banku wchodzą: Jędrzej Marciniak – prezes, Agnieszka Kosowska – wiceprezes, Łukasz Kinicki – wiceprezes, Piotr Piechota – wiceprezes nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.

Marciniak w 1993 r. ukończył studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunku Ekonomika i organizacja produkcji, a w 2022 r. – studia podyplomowe na kierunku Digital Marketing Strategies, Columbia Business School/Emeritus. W latach 2001–2002 był członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK, a w latach 2003–2011 dyrektorem Banku Zachodniego WBK (Santander) w obszarze Zarządzania Marką i Relacji Inwestorskich. W latach 2011–2016 pełnił funkcję członka zarządu Lukas Bank/Credit Agricole Polska S.A., a w latach 2016–2025 – wiceprezesa zarządu Credit Agricole Bank Polska S.A.

Bank Pocztowy S.A. powstał w 1990 r. w Bydgoszczy. Jego akcjonariuszami są Poczta Polska (75 proc. minus 10 akcji) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (25 proc. plus 10 akcji). Bank oferuje konta dla osób fizycznych i klientów instytucjonalnych, lokaty terminowe, kredyty konsumpcyjne i hipoteczne, produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Bank – jak informuje na swojej stronie internetowej – ma blisko 700 tys. klientów, a swoje usługi oferuje w sieci 4,7 tys. placówek.