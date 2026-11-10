Z tego artykułu dowiesz się: Ile zarobiły największe banki giełdowe w III kwartale 2026 r.

Czy i dlaczego marże odsetkowe banków w końcu przestały spadać.

Jak szybko rośnie portfel kredytowy banków i dlaczego mimo tego koszty ryzyka pozostają niskie.

Jakich zysków banków można oczekiwać w całym 2026 r.

Czy istnieje ryzyko utrzymania stawki CIT dla banków na poziomie 30 proc.

Łączny zysk dziewięciu banków giełdowych w III kwartale tego roku wyniósł około 10 mld zł. To nieco więcej niż oczekiwał rynek, ale wciąż o 5,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Po trzech kwartałach łączny wynik netto sięgnął 27,4 mld zł, co oznacza spadek rok do roku o 7,2 proc. Do pogorszenia wyników przyczyniły się zarówno niższe stopy procentowe, jak i podwyżka CIT dla banków na 2026 r. – z 19 do 30 proc. Niemniej w raportach za miniony kwartał można znaleźć kilka zaskakujących i pozytywnych dla sektora informacji.

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Wyniki banków: marża odsetkowa wreszcie się stabilizuje

– Wydaje się, że marża odsetkowa złapała już dno po obniżkach stóp. Teraz powinna co najmniej się stabilizować, co w połączeniu z rosnącymi wolumenami kredytów powinno przekładać się na coraz lepszy wynik odsetkowy – zauważa Michał Konarski, analityk BM mBanku.

Foto: Parkiet

Przypomnijmy, że po serii obniżek stóp procentowych marże odsetkowe zaczęły wyraźnie spadać. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego dla całego sektora wskaźnik NIM (z ang. net interest margin, czyli marża odsetkowa netto) wynosił w sierpniu 2026 r. 3,38 proc., wobec rekordowych 3,82 proc. w listopadzie 2024 r. Obecnie widać już wyraźne wyhamowanie negatywnego trendu, a w niektórych instytucjach pojawiły się nawet wzrosty.

Dobrym przykładem jest PKO BP, gdzie marża odsetkowa w III kwartale wyniosła 4,46 proc. i okazała się o 15 pkt bazowych wyższa niż w II kwartale. W ślad za tym poprawił się wynik odsetkowy, który sięgnął 6,47 mld zł, rosnąc o 6,6 proc. kwartał do kwartału i 6,8 proc. rok do roku.

Z naszej analizy wynika, że w sumie w pięciu bankach giełdowych wskaźnik NIM w III kwartale br. pozostał bez zmian w porównaniu z II kwartałem, a w czterech – wzrósł. Jednocześnie wynik odsetkowy zwiększył się w ośmiu bankach w porównaniu z III kwartałem 2025 r.

Kredyty szybko rosną, a koszty ryzyka pozostają niskie

Drugim pozytywnym zaskoczeniem jest to, że rozkręcającej się akcji kredytowej nie towarzyszy proporcjonalny wzrost odpisów na złe kredyty. – Wolumeny kredytowe rosną bardzo mocno, w niektórych bankach nawet o kilkanaście procent. Jednocześnie odpisy pozostają niskie mimo zwiększającej się skali działalności. To połączenie jest jednym z najważniejszych czynników wspierających tegoroczne wyniki – wskazuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

Foto: Parkiet

Z danych NBP wynika, że łączny portfel kredytowy sektora wzrósł na koniec III kwartału do 1,34 bln zł, czyli o 9,5 proc. w ujęciu rocznym. Kilka banków odnotowało nawet dwucyfrową dynamikę. PKO BP zwiększył finansowanie klientów o 15,3 proc. rok do roku, Erste Bank Polska – o 11 proc., a mBank – aż o 18 proc.

Pozytywnie na wyniki sektora wpływają również coraz niższe koszty związane z sagą frankową. Z kolei wyzwaniem okazał się w III kwartale słabszy wynik na operacjach handlowych oraz rosnące rezerwy dotyczące sankcji kredytu darmowego i innych sporów z konsumentami. Mimo to zysk brutto sektora bankowego po trzech kwartałach wyniósł około 50,4 mld zł i był o 4,3 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk netto sięgnął 32,28 mld zł, co oznacza spadek o 10,5 proc. rok do roku – wynika z danych NBP.

IV kwartał: dobre przychody, ale trzeba liczyć się z wyższymi kosztami

Jeśli chodzi o prognozy na IV kwartał, analitycy nie widzą na razie powodów, by obawiać się gwałtownego pogorszenia wyników. Stabilizacja stóp procentowych, rosnące wolumeny kredytów i poprawiająca się marża odsetkowa powinny nadal wspierać przychody. Nie oznacza to jednak, że banki bez przeszkód zakończą rok.

Michał Konarski zwraca uwagę na tradycyjny, sezonowy wzrost kosztów pod koniec roku. Banki mogą zwiększać rezerwy, porządkować bilanse i rozliczać dodatkowe wydatki administracyjne. Możliwe jest również ponowne zwiększenie rezerw frankowych, które w IV kwartale często są wyższe niż w pozostałych okresach. Do tego dochodzą trudne do przewidzenia koszty związane z orzecznictwem TSUE i sporami dotyczącymi kredytów konsumenckich.

Prognozy na cały 2026 r. pozostają jednak dość optymistyczne. Według szacunków analityków łączny zysk dziewięciu banków giełdowych może wynieść za cały rok 37–38 mld zł. Z kolei Michał Sobolewski z DM BOŚ ocenia, że wynik netto całego sektora sięgnie około 44 mld zł. W obu przypadkach oznaczałoby to spadek rok do roku, odpowiednio o około 8 i 10 proc., ponieważ skutków podwyżki CIT nie da się uniknąć. Ciekawe przy tym, że jest to wynik wyraźnie lepszy, niż można było zakładać na początku roku. Przykładowo Związek Banków Polskich w styczniu 2026 r. spodziewał się spadku zysku sektora nawet o 33 proc., do 30,8 mld zł.

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Jakie perspektywy dla banków na 2027 r.?

Jeszcze ciekawiej rysują się perspektywy na 2027 r. Analitycy wskazują na kilka czynników, które mogą sprzyjać bankom: utrzymujący się wzrost akcji kredytowej, stabilizację, a być może nawet wzrost stóp procentowych, niższą stawkę CIT oraz dalsze ograniczanie kosztów związanych z kredytami frankowymi.

– W przyszłym roku nie powinno być źle. Cykl gospodarczy wygląda obiecująco, a rozpoczęte inwestycje będą stopniowo przekładać się na popyt na finansowanie. Wzrost wolumenów kredytowych w okolicach 10 proc. rok do roku powinien być możliwy do utrzymania – ocenia Michał Sobolewski. Jego zdaniem w efekcie zyski sektora w 2027 r. mogą wzrosnąć nawet dwucyfrowo.

Pomóc może oczywiście spadek stawki CIT, która zgodnie z przyjętymi przepisami w 2027 r. ma wynieść 26 proc., wobec 30 proc. w 2026 r. Jednocześnie relatywnie wysokie zyski banków tworzą pokusę dla polityków, by ponownie dokręcić podatkową śrubę sektorowi finansowemu.

– Jeśli chodzi o 2027 r., wydaje się, że jest już za późno na zmiany legislacyjne, które trzeba by przeprowadzić jeszcze w tym roku. Ryzyko utrzymania 30-procentowej stawki CIT dla banków lub wprowadzenia innych danin w kolejnych okresach jednak istnieje – zauważa jeden z analityków.