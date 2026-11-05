Grupa BNP Paribas Bank Polska wypracowała w III kwartale 689,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto. To o 0,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r., ale jednocześnie o 14,9 proc. więcej niż w II kwartale tego roku. Wynik okazał się też nieco wyższy od oczekiwań rynkowych. Po raz pierwszy w historii grupa pochwaliła się kwartalnym zyskiem brutto powyżej 1 mld zł.

Reklama Reklama

Lepszy wynik odsetkowy, zysk pod presją podwyżki CIT

– To był kolejny dobry kwartał w realizacji strategii Accelerate 2030. Zwiększyliśmy tempo przyrostu liczby klientów i sprzedaży rachunków – podkreślał Przemysław Gdański, prezes BNP Paribas BP. – Odnotowaliśmy przyśpieszenie wzrostu portfela kredytów dla przedsiębiorstw, jak i dla klientów indywidualnych. Rosnąca aktywność biznesowa przełożyła się na wyższe dochody podstawowe – mówił.

Łącznie wynik z działalności bankowej BNP Paribas BP wyniósł w III kwartale 2,09 mld zł, co oznacza wzrost o 6,7 proc. rok do roku i 3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Największy udział w poprawie miały dochody odsetkowe. Wyniosły one 1,56 mld zł, czyli o 7,1 proc. więcej niż przed rokiem i o 6,5 proc. więcej niż w II kwartale. Marża odsetkowa banku zwiększyła się do 3,4 proc., poprawiając się o 12 punktów bazowych w ujęciu kwartalnym. Bank tłumaczy ten wzrost przede wszystkim poprawą rentowności portfela kredytowego i papierów wartościowych oraz utrzymaniem marży depozytowej.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Polskie banki wyraźnie silniejsze od europejskich W ciągu miesiąca indeks 600 największych europejskich banków osunął się o niemal 10 proc. W tym samym czasie polski WIG-banki odrobił niemal całość...

Wynik z tytułu prowizji wyniósł 319 mln zł, o 10,6 proc. więcej niż rok wcześniej, choć o 9,6 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Koszty administracyjne i amortyzacja sięgnęły 835,6 mln zł i były o 4,5 proc. wyższe niż rok wcześniej. Saldo rezerw na oczekiwane straty kredytowe spadło do 54,3 mln zł z 96,8 mln zł rok wcześniej.

Wynik netto za okres I-III kw. wyniósł 1,66 mld zł, o 23,3 proc. mniej niż przed rokiem. Spadek wynika głównie z wyższej stawki CIT dla banków.

Hipoteki słabną, bank stawia na kredyty dla firm

Całkiem nieźle wyglądają efekty działalności operacyjnej. Na koniec września łączny portfel kredytowy BNP Paribas BP wzrósł do niemal 100 mld zł. Szczególnie szybko przyrasta portfel kredytów dla klientów instytucjonalnych – to już 63,8 mld zł, o 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Prezes Gdański zwracał tu szczególną uwagę na odbudowę pozycji w segmencie małych i średnich firm. – Mamy odwrócenie trendów, jeśli chodzi o bankowość MŚP. Odbudowujemy naszą pozycję w kredytach. Wzrost kwartał do kwartału powyżej 5 proc. jest bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość – powiedział podczas konferencji wynikowej.

W bankowości detalicznej sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych osiągnęła w III kwartale 3 mld zł, rosnąc o 25,7 proc. rok do roku. Był to rekordowy poziom. Zupełnie inaczej wyglądały natomiast wyniki w hipotekach. Ich sprzedaż wyniosła 1,1 mld zł, co oznacza spadek o 24,8 proc. w porównaniu z III kwartałem 2025 r. i aż o 40 proc. w porównaniu z II kw. 2026 r.

Takie spadki w nowej sprzedaży hipotek są wyjątkowe na tle sektora, inne banki raportują tu rekordowe wzrosty. – To jest produkt, który bank musi mieć w swojej ofercie i musi go klientom oferować. Natomiast, gdyby spojrzeć na niego w oderwaniu od całej reszty, to jest to bardzo trudny produkt i niezwykle ciężko byłoby udowodnić jego atrakcyjność przychodową i zwrotową – tłumaczył prezes Gdański. Zwrócił też uwagę na silną konkurencję cenową w tym segmencie i zaznaczył, że BNP Paribas nie zamierza prowadzić agresywnej polityki cenowej, aby zwiększać wolumen nowo udzielanych kredytów mieszkaniowych.

Co istotne, mimo słabszej nowej sprzedaży saldo kredytów mieszkaniowych nadal rosło. Na koniec września portfel hipotek BNP Paribas wynosił 0,9 proc. więcej niż kwartał wcześniej i 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Zdaniem prezesa banku może to świadczyć o ograniczaniu skali refinansowania kredytów, które wcześniej mocno wpływało na statystyki sprzedaży.