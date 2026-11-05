Bank przekazał w czwartek, że zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej od początku stycznia do końca września br. wyniósł 8 mld 223 mln zł, zaś w ub. roku było to 7 mld 967 mln zł. Oznacza to, że zysk netto był wyższy rok do roku o 3,2 proc.

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Z kolei zysk brutto w analizowanym okresie wyniósł 12 mld 931 mln zł, podczas gdy w ub. roku było to 10 mld 644 mln zł.

PKO BP poprawia wyniki

PKO BP wyjaśniło w raporcie, że poprawa wyniku nastąpiła m.in. z tytułu odpisów i utraty wartości o 2 mld 426 mln zł, głównie w związku z niższym kosztem ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych.

Bank wskazał też na wyższe obciążenie podatkiem dochodowym o 2 mld 32 mln zł, związane między innymi ze wzrostem stawki CIT dla banków do poziomu 30 proc.

W publikacji podkreślono, że wyniki Grupy za okres dziewięciu miesięcy 2026 roku przełożyły się na następujące poziomy podstawowych wskaźników: ROE, czyli wskaźnik rentowności kapitału banku, wyniósł 19,1 proc., wobec 19,6 proc. rok wcześniej. Z kolei marża odsetkowa sprawozdawcza wyniosła 4,43 proc. i obniżyła się o 0,44 p.p. r/r.

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Ponadto Bank wskazał, że wskaźnik C/I, czyli stosunek kosztów działania do wypracowanych przychodów, wyniósł 31,7 proc., wobec 29,9 proc. rok wcześniej, przy szybszym wzroście kosztów działania niż wyniku na działalności biznesowej. Z kolei koszt ryzyka kredytowego obniżył się i wyniósł 0,27 proc., wobec 0,34 proc. rok wcześniej, głównie w efekcie spadku wskaźnika kredytów gospodarczych.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 17,18 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 (najwyższej jakości kapitał własny banku) - 15,28 proc. Bank podkreślił, że współczynniki pozostawały powyżej wymogów regulacyjnych.

W informacji podano, że na 30 września 2026 roku suma aktywów Grupy PKO BP wyniosła prawie 620 mld zł i wzrosła o 37 mld zł od początku roku.

W prezentacji załączonej do raportu Bank poinformował, że po III kw. miał 12,7 mln klientów.

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

PKO BP chce utrzymać dwucyfrowy wzrost kredytów

PKO BP spodziewa się, że w najbliższych kwartałach utrzyma dwucyfrowe tempo wzrostu kredytów i zakłada, że przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp wzrost kredytów będzie nadal wspierał marżę odsetkową. Do końca roku bank chce wdrożyć modelową umowę kredytu hipotecznego - poinformował PAP Biznes prezes PKO BP Szymon Midera.

Bank podał w czwartek, że portfel kredytów konsumpcyjnych zwiększył rdr o 19,9 proc., a mieszkaniowych o 15,1 proc. Portfel kredytów korporacyjnych wzrósł natomiast o 17,6 proc.

- Zdobywamy udziały w rynku kredytów detalicznych najszybciej w Polsce - w br. urośliśmy o 1,2 p.p. rok do roku - niemal dwukrotnie szybciej niż kolejny bank. Trzeci kwartał z rzędu osiągamy dwucyfrowe wzrosty we wszystkich kluczowych segmentach kredytowych. Spodziewamy się utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu kredytów w najbliższych kwartałach - powiedział PAP Biznes Midera.

- Już na koniec września zrealizowaliśmy kluczowe cele biznesowe strategii wyznaczone na koniec 2027 roku. To punkt wyjścia do podniesienia ambicji. Rozwijamy sprzedaż cyfrową, żeby utrzymać tempo wzrostu i dać pracownikom oddziałów więcej czasu na pracę z klientami - dodał.

Prezes podał, że wzrost kredytów pomaga bankowi kompensować wpływ niższych stóp procentowych.

- Rosną też inne źródła przychodów: po dziewięciu miesiącach przychody prowizyjne zwiększyły się o 8,2 proc. Rozwijamy również biznes ubezpieczeniowy - więcej niż podwoiliśmy wzrost składki przypisanej brutto rok do roku, a jej wartość na koniec III kwartału wyniosła 1,2 mld zł - powiedział Midera.

W III kwartale marża odsetkowa PKO BP wyniosła 4,46 proc., wobec 4,31 proc. w II kwartale.

- Przy utrzymaniu obecnego poziomu stóp spodziewamy się, że wzrost kredytów będzie nadal wspierał marżę - powiedział Midera.

Ocenił, że konkurencja na rynku jest silna, szczególnie w refinansowaniu hipotek i finansowaniu dużych firm.

- Dotychczas jej wpływ na naszą marżę jest niewielki. Zależy nam na rentownym wzroście - sama wielkość portfela nie jest celem - powiedział Midera.

W lipcu 2026 roku grupa wprowadziła wskaźniki z rodziny POLSTR dla wybranych produktów kredytowych dla klientów samorządowych, natomiast od września 2026 roku PKO BP i PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze banki w Polsce rozpoczęły oferowanie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu opartym na wskaźniku referencyjnym z rodziny wskaźników POLSTR.

- Klienci chcą wiedzieć, ile wyniesie rata, zamiast przewidywać kolejne decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. Około 65 proc. naszej bieżącej sprzedaży hipotek stanowią kredyty z okresowo stałym oprocentowaniem. Wprowadzenie POLSTR nie zmieniło tej preferencji. Klient, który wybiera zmienne oprocentowanie, powinien rozumieć, jak ono działa — od czego zależy wysokość raty i jak może się ona zmienić - powiedział Midera.

Poinformował, że do końca roku bank chce wdrożyć modelową umowę kredytu hipotecznego. - Klient powinien rozumieć zarówno sposób naliczania oprocentowania, jak i zapisy umowy, którą podpisuje - powiedział Midera.