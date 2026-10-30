– Po uzyskaniu zgody organów regulacyjnych, Erste Group ogłosi w poniedziałek 2 listopada 2026 r. dobrowolne wezwanie do sprzedaży akcji Erste Bank Polska, przy czym przyjmowanie zapisów rozpocznie się 3 listopada – podała grupa.

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Erste Group chce zwiększyć udziały. Ile zapłaci za akcje?

Erste Group posiada obecnie 49 proc. akcji Erste Bank Polska. Jeszcze we wrześniu Austriacy zapowiedzieli wezwanie, którego celem jest zwiększenie udziałów powyżej 50 proc., nie więcej jednak niż do 75 proc. (co oznacza, że Erste Group skupi co najwyżej 26 proc. akcji). Pozostałe 25 proc. musi pozostać w wolnym obrocie na giełdzie (free float), zgodnie ze zobowiązaniami wobec KNF i warunkami zgody na nabycie pakietu powyżej 50 proc.

Cena w wezwaniu wyniesie około 713 zł za akcję – podaje też Erste Group. Całość transakcji ma być w całości sfinansowana ze środków własnych. Okres przyjmowania zapisów ma potrwać 30 dni i może zostać wydłużony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozliczenie transakcji przewidywane jest na grudzień 2026 r. Finalizacja wezwania będzie uzależniona od odpowiedzi inwestorów, jeśli na sprzedaż zdecydują się akcjonariusze posiadający zbyt duży pakiet, grupa może odstąpić od zakupu i pozostać przy obecnych 49 proc. udziałów.

W piątek po południu notowania Erste Bank Polska na warszawskiej giełdzie spadały. Kurs akcji był o około 3 proc. niższy niż na czwartkowym zamknięciu, sięgając ok. 790 zł. Traciły też inne banki. Indeks WIG-banki spadał o 2 proc.

Jaki zysk pokazał Erste BP za III kwartał?

W piątek Erste Bank Polska opublikował także wyniki finansowe za III kwartał 2026 r. Grupa wypracowała 1,49 mld zł zysku netto, wobec 1,89 mld zł rok wcześniej. Oznacza to spadek o 21,1 proc. w ujęciu rocznym. Wynik netto był niemal identyczny z oczekiwaniami rynkowymi, w ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się 1,48 mld zł na plusie.

Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 3,69 mld zł i był o 20,5 proc. niższy niż przed rokiem. Na wynikach ciąży przede wszystkim presja na dochody odsetkowe i prowizyjne, rosnące koszty działalności, a także wyższe obciążenia fiskalne, czyli podwyżka stawki CIT dla banków z 19 proc. do 30 proc.

Wynik z tytułu odsetek w III kwartale wyniósł 3,30 mld zł, zwiększając się o 3,4 proc. rok do roku i o 6,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Okazał się też nieco wyższy od oczekiwań rynkowych. Z kolei wynik z tytułu opłat i prowizji spadł o 11,3 proc. rok do roku, do 643,3 mln zł. Był też wyraźnie niższy od prognozowanych przez analityków 770 mln zł.

Koszty ogółem wzrosły o 17,5 proc. rok do roku, do 1,30 mld zł. W pierwszych dziewięciu miesiącach koszty integracji i rebrandingu (po przejęciu banku przez Austriaków od hiszpańskiej grupy Santander) wyniosły 384,3 mln zł, z czego 226,2 mln zł przypadło na zmianę marki, a 158,1 mln zł na integrację. Bank wskazuje również na wyższe wynagrodzenia i składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Pozytywnie na wynik wpłynęły natomiast niższe koszty ryzyka prawnego oraz odpisy na oczekiwane straty kredytowe. Saldo rezerw w III kwartale wyniosło 117,1 mln zł, o 40,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Bank ocenia jakość portfela kredytowego jako dobrą i odporną na sytuację gospodarczą.

Mocny wzrost kredytów i klientów firmowych Erste

Mimo spadku zysku Erste Bank Polska zwiększa skalę działalności. Kredyty brutto dla klientów wzrosły o 11,3 proc. rok do roku. W przypadku przedsiębiorstw i sektora publicznego dynamika sięgnęła 17,6 proc., a wśród klientów indywidualnych wyniosła 6,9 proc. W pierwszych dziewięciu miesiącach bank udzielił 12,1 mld zł kredytów gotówkowych, o 29,8 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż nowych kredytów hipotecznych sięgnęła 11,7 mld zł, co oznacza wzrost o 62,6 proc. rok do roku. W samym III kwartale wartość nowo uruchomionych hipotek wyniosła 4,9 mld zł.

Prezes Michał Gajewski podczas piątkowej konferencji podkreślał bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o akwizycję nowych klientów w priorytetowych segmentach. Liczba klientów zamożnych wzrosła o 15 proc. rok do roku, a klientów z segmentu MŚP – o 17 proc., do 657 tys., co szczególnie cieszy władze banku. W ostatnich miesiącach Erste BP wyszedł do małych i średnich firm z mocną akcją promocyjną, oferując m.in. premię w wysokości 4,5 tys. zł za założenie konta. Efekt: w pierwszych trzech kwartałach liczba nowo otwieranych kont firmowych wzrosła aż o 119 proc. rok do roku, a sprzedaż kredytów dla przedsiębiorców zwiększyła się o 22 proc.

– W segmencie SME chcemy być numerem jeden – deklarował Gajewski. Bank liczy, że wzrostowi będzie sprzyjać zarówno pozyskiwanie nowych klientów, jak i polecenia dotychczasowych użytkowników.