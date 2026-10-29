– Widzimy zmiany w gospodarce, konsumpcja nieco zwalnia, natomiast znacznie przyspieszają inwestycje, na co bardzo długo czekaliśmy – podkreślał Michał Bolesławski, prezes ING Banku Śląskiego, podczas czwartkowej konferencji wynikowej. – Widzimy to również w banku: w podpisanych wnioskach kredytowych – zaznaczył.

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Inwestycje napędzą akcję kredytową

Prezes ocenił, że również w kolejnych kwartałach popyt na kredyty powinien rosnąć, wspierany zarówno przez inwestycje prywatne, jak i duże projekty infrastrukturalne oraz obronne. – Cieszymy się przede wszystkim z tego względu, że zaczyna się ruszać równie środkowy rynek inwestycji, czyli nie tylko dużych projektów, ale także inwestycji w obszarze średnich i małych przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o największe transakcje i projekty typu energetyka jądrowa czy CPK, to widzimy, że są one na wstępnym etapie przygotowań i oczywiście chcemy we wszystkich tych finansowaniach uczestniczyć. Natomiast dla nas istotne jest, że rusza się ta komercyjna gospodarka, czyli nie ta sterowana przez popyt rządowy – wyjaśniał.

Na koniec września łączna wartość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego wyniosła 193,9 mld zł, o 9 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym samym tempie wzrosła wartość kredytów dla klientów bankowości korporacyjnej – do 108,7 mld zł oraz dla klientów indywidualnych – do 85,2 mld zł. Zaangażowanie w kredyty hipoteczne zwiększyło się o 8 proc., a w kredyty gotówkowe o 14 proc. W samym III kwartale bank udzielił 5 mld zł kredytów hipotecznych oraz 2 mld zł gotówkowych.

Do swoich największych osiągnięć biznesowych ING BSK zalicza dynamiczny wzrost liczby klientów w mimo wszystko trudnym otoczeniu. W segmencie korporacyjnym udało się w samym III kwartale pozyskać 20 tys. nowych klientów, a w detalicznym – niemal 100 tys.

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Zysk netto wzrósł, prowizje mocno w górę

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w III kwartale 2026 r. wyniósł 1,13 mld zł, wyraźniej powyżej oczekiwań analityków, którzy w ankiecie Parkietu spodziewali się 1,07 mld zł na plusie. W porównaniu z rok do roku zysk wzrósł o 1,9 proc. rok do roku, a kwartał do kwartału – spadł o 5 proc. Łącznie w okresie styczeń–wrzesień wynik netto sięgnął 3,15 mld zł. Oznacza to spadek w ujęciu rocznym o 3 proc., co jest głównie efektem podwyżki stawki CIT dla banków do 30 proc. z 19 proc. w 2025 r.

Wynik odsetkowy wyniósł 2,44 mld zł, to o 11,5 proc. więcej niż rok temu i 4,9 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Marża odsetkowa netto wzrosła w ujęciu kwartalnym do 3,14 proc. z 3,07 proc. Wynik z prowizji w III kw. 2026 r. sięgnął 692 mln zł, co oznacza dwucyfrowy wzrost, o 15,7 proc. w ujęciu rocznym.

Saldo rezerw wyniosło 72 mln zł i było o niemal połowę niższe niż spodziewali się analitycy. Bank podał też, na poziom odpisów na oczekiwane straty kredytowe pozytywny wpływ miała zmiana założeń makroekonomicznych.