– Problemy z marką sygnalizowałem od pierwszych dni po objęciu stanowiska prezesa. Teraz udokumentowaliśmy, gdzie leży problem – mówił Cezary Stypułkowski podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom banku za III kwartał. - Bank ma strukturalny problem budowania tożsamości, mieszania nazw, bycia numerem dwa. Ja wiem, że nie jest dobrze - przyznał prezes.

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Co dalej z nazwą Pekao

Sednem problemu jest mylenie niemal tak samo brzmiących nazw banków: Pekao SA i PKO BP. Z badań przeprowadzonych na zlecenie Pekao wynika, że ponad 40 proc. klientów nie odróżnia prawidłowo obu instytucji. Jak wyjaśniał wcześniej Stypułkowski, gdy pojawia się skojarzenie z nazwą PKO, klienci w pierwszej kolejności myślą o PKO BP, a Pekao pozostaje drugim wyborem. Zdaniem prezesa to fundamentalna słabość marki, która utrudnia bankowi budowanie rozpoznawalności.

Foto: Parkiet

Dyskusja o możliwej zmianie nazwy nabrała rozgłosu w ubiegłym tygodniu, gdy media poinformowały, że Stypułkowski osobiście zgłosił do ochrony znaki towarowe Polbank i Polbank24. Prezes potwierdził później, że chciał w ten sposób zabezpieczyć markę przed przejęciem przez kogoś innego i zachować ją jako opcję dla Pekao. Zadeklarował również, że przekaże prawa do niej bankowi i nie zamierza na tym zarabiać.

– Nie da się prowadzić instytucji, która nie ma własnej tożsamości. Na pytanie, jak to zmienić, musimy sobie odpowiedzieć w perspektywie 2029 r. Wysoko oceniam prawdopodobieństwo rebrandingu – zapowiedział Stypułkowski w czwartek. Jego zdaniem marka Polbank nie jest zła, ale dodał, że kwestia zmiany nazwy nie jest jeszcze przesądzona, powinno to być przedmiotem szerszej analizy niż wybór na zasadzie "prezes wie lepiej". Stypułkowski żartował też, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby PKO BP nazywał się po prostu Bank Polski, a Pekao pozostało przy swojej nazwie. Jak jednak zaznaczył, wie, że taki scenariusz jest niemożliwy.

Zysk Pekao spada. Kredyty mieszkaniowe blisko rekordów

Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to kwestia braku tożsamości raczej nie przeszkadza. W III kwartale 2026 r. grupa Banku Pekao zarobiła na czysto 1,516 mld zł. To co prawda o 20,4 proc. mniej rok do roku, i mniej więcej tyle, ile w II kwartale, ale nieco więcej od oczekiwań rynkowych. W ankiecie Parkietu analitycy spodziewali się 1,47 mld zł na plusie. Po trzech kwartałach zysk netto wyniósł 4,264 mld zł, o 18 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r.

Władze banku tłumaczą, że na poziom zysku negatywnie wpłynęły przede wszystkim wyższy podatek dochodowy dla banków, którego stawka wzrosła z 19 do 30 proc., niższe stopy procentowe oraz wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Sam wzrost obciążeń podatkowych obniżył wynik netto rok do roku o ponad 700 mln zł.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 3,5 mld zł i był o 2,8 proc. wyższy niż rok wcześniej. Jeszcze szybciej, bo o 11,2 proc. rok do roku, wzrósł wynik z prowizji, osiągając 853 mln zł. Bank korzystał tu m.in. z większej aktywności klientów i dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych.

Pekao zwiększa również skalę akcji kredytowej. Wartość kredytów brutto na koniec września sięgnęła ok. 220 mld zł, o 9,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Portfel kredytów korporacyjnych urósł o 13,4 proc., a pożyczek gotówkowych o 16 proc., do 16,2 mld zł.

Mocno odbiła także sprzedaż hipotek. W III kwartale bank udzielił kredytów mieszkaniowych o wartości 4,2 mld zł, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. We wrześniu sprzedaż sięgnęła 1,5 mld zł, zbliżając się do rekordowych poziomów notowanych wcześniej w okresie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.