Według komunikatu EBC następcę prezes Lagarde wyznaczy Rada Europejska, zgodnie z procedurą nominacyjną określoną w art. 283 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

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Rada Prezesów serdecznie podziękowała prezes Christine Lagarde, żegnając ją długotrwałymi oklaskami na stojąco.

Lagarde była wskazywana jako potencjalna kandydatka w wyścigu o fotel prezydencki we Francji. Sama zainteresowana do tej pory jednak nie potwierdziła takich zamiarów.

Kadencja prezes EBC oficjalnie kończyła się dopierow w październiku 2027 roku, ale już wcześniej spekulowano, że może zrezygnować wcześniej. W przyszłym roku kończy sie również kadencja głownego ekonomisty Philipa Lane'a.

Końcem września ze stanowiska w Europejskim Banku Centralnym zrezygnowała też niemiecka ekonomistka Isabel Schnabel. Wybrała karierę w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, gdzie zostanie dyrektorką departamentu rynków monetarnych i kapitałowych.

Rywalizacja o fotel prezesa EBC już się zaczęła, a głównymi faworytami są obecnie Klaas Knot i Pablo Hernandez de Cos.

Lagarde ustępuje z EBC przed upływem 8-letniej kadencji

Costa podziękował Francuzce za jej pracę jako prezeski EBC od listopada 2019 r.

„Przez cały okres swojej kadencji kierowała Europejskim Bankiem Centralnym z silnym poczuciem obowiązku i odpowiedzialności. Jej przywództwo w niepewnych czasach oraz niezachwiane oddanie projektowi europejskiemu przyniosły Europie ogromne korzyści" - napisał w oświadczeniu szef Rady Europejskiej.

Według Costy Lagarde, w obliczu globalnej pandemii Covid-19, wojny w Europie, kryzysów energetycznych i szoków inflacyjnych, sprawowała funkcję zdecydowanie i stabilnie, przyczyniając się do ochrony strefy euro.

Ustąpienie Christine Lagarde z funkcji prezesa EBC przed upływem jej ośmioletniej kadencji pozwoli na wybranie jej następcy jeszcze w porozumieniu z obecnym francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem.

Wybór nowego prezesa EBC

Rada Europejska ograniczona do szefów państw i rządów strefy euro mianuje prezesa i wiceprezesa EBC, a także sześciu członków zarządu. W tej sprawie obowiązuje specjalna, wzmocniona większość kwalifikowana. Oznacza to, że spośród 21 państw UE posiadających wspólną walutę za nominacją musi opowiedzieć się co najmniej 16 państw reprezentujących 65 proc. ludności strefy euro.

Rezygnacja w lutym przyszłego roku pozwoli Lagarde na zaangażowanie się w kampanię prezydencką. Pierwsza tura wyborów zaplanowana jest na 18 kwietnia, drugiej - 2 maja.

Lagarde ma 70 lat i bogate doświadczenie zarówno pracy we francuskim rządzie, jak i zarządzaniu organizacjami międzynarodowymi. W latach 2007-2011 była ministrą ds. gospodarki, finansów i przemysłu za prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego. Z rządu odeszła, by objąć funkcję prezeski Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którą sprawowała do 2019 r., gdy zastąpiła Mario Draghiego w EBC.

W swojej karierze Lagarde wielokrotnie dementowała spekulacje na temat objęcia przez nią prestiżowych stanowisk, w tym szefowej Komisji Europejskiej i Światowego Forum Ekonomicznego.