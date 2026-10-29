Wyniki Banku Pekao

Po trzech kwartałach 2026 r. skonsolidowany zysk netto grupy Banku Pekao spadł o 18 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł niemal 4,3 mld zł

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Zysk netto Pekao wyniósł dokładnie 4 mld 267 mln zł. Bank spadek zysku rok do roku tłumaczy podwyższeniem stawki podatku dochodowego do 30 proc., niższymi rynkowymi stopami procentowymi oraz wzrostem składek na Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jak podał Pekao, sam wpływ wyższego CIT na wynik netto w ujęciu rocznym to ponad 0,7 mld zł. Sam Bank wypracował 4 mld 150 mln zł zysku netto.

Bank odnotował wzrost kredytów ogółem o 10 proc. Kredyty korporacyjne (uwzględniające segment bankowości korporacyjnej i przedsiębiorstw) urosły o 13 proc., a portfel pożyczek gotówkowych na koniec września 2026 r. wzrósł do 16,2 mld zł, czyli o 16 proc. rdr. Sama nowa sprzedaż w III kwartale pożyczek gotówkowych wyniosła 2,3 mld zł.

Wynik odsetkowy banku Pekao za dziewięć miesięcy 2026 r. obniżył się o 1,5 proc. do ok. 10,1 mld zł. Bank wskazał, że wynik z opłat i prowizji wzrósł w okresie styczeń-wrzesień o 11 proc. do ponad 2,5 mld zł, za czym stała większa aktywność klientów oraz sprzyjająca koniunktura na rynkach kapitałowych.

ROE banku Pekao, czyli wskaźnik rentowności jego kapitału, wyniosło 16,5 proc. Bank dodaje, że z urocznionym kosztem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ROE wyniosło 16,8 proc, natomiast skorygowane o zmianę CIT wynosiłoby 19,4 proc. W strategii do 2027 r. bank zakłada ROE na poziomie powyżej 18 proc.

Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) Pekao z urocznionym kosztem BFG wyniósł 36,5 proc., a 34 proc. z wyłączeniem składki na Fundusz. W strategii C/I zaplanowano poniżej 35 prc.

Pekao podał również, że liczba aktywnych użytkowników bankowości mobilnej urosła na koniec czerwca do 3,93 mln. Strategia do 2027 r. zakłada, że ma ich być 4,4 mln.

Bank poinformował, że koszty ryzyka znalazły się w okresie 9 miesięcy na poziomie 49 pb. Zakładane koszty ryzyka (CoR) na koniec 2027 roku ma wynieść 65-75 pb.

Od stycznia do września konta w Banku Pekao otworzyło 360 tys. osób, a 33 proc. stanowiły osoby w wieku do 26 lat. Bank w strategii zapisał plan zwiększenia liczby młodych klientów do 1,4 miliona w 2027 roku z 1,1 miliona w 2024 roku.

„Aktywnie odpowiadamy na potrzeby naszych klientów, zwiększamy skalę działalności, kontrolujemy koszty - w efekcie, wyłączając efekt wyższych obciążeń podatkowych dla sektora bankowego, nasz wynik rok do roku jest porównywalny, pomimo niższych rynkowych stóp procentowych. Skutecznie wykorzystując ożywienie na rynku kredytów, nie zwalniamy tempa i będziemy w kolejnych kwartałach wzmacniać naszą pozycję konkurencyjną” - stwierdził, cytowany w komunikacie, prezes banku Cezary Stypułkowski.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce, posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU a 12,8 proc. ma PFR.

Zysk netto banku za 2025 r. wzrósł o 10 proc. i wyniósł 7,015 mld zł, co miało być efektem rosnącej dynamiki portfela kredytowego, mocnego wyniku prowizyjnego i skutecznej akwizycji klientów, zwłaszcza w bankowości dla firm.

Wyniki ING Banku Śląskiego

Ponad 3,1 mld zł wyniósł zysk netto grupy ING Banku Śląskiego po trzech kwartałach 2026 r.; to spadek o 3 proc. rok do roku.

W samym I kwartale zysk netto banku ING przekroczył 1,1 mld zł, to wzrost o 1,9 proc. w ujęciu rocznym i spadek o 5 proc. kwartał do kwartału.

Bank poinformował, że depozyty wzrosły o 15 proc. rok do roku do 264,7 mld zł. Depozyty klientów detalicznych urosły o 18 proc., a klientów korporacyjnych o 10 proc. Wartość funduszy inwestycyjnych i produktów na rachunkach maklerskich wyniosła ok. 85,5 mld zł - to wzrost o 166 proc.

Wartość kredytów ogółem banku wzrosła o 9 proc. do 193,9 mld zł.

ING BSK podał, że jego liczba klientów detalicznych wzrosła o 191 tys. rdr do 4,9 mln, a klientów korporacyjnych o 28,6 tys. rdr do 618 tys.

Ponadto wskaźnik kosztów do dochodów uwzględniający podatek bankowy wyniósł 44 proc. wobec 44,3 proc. rok wcześniej. Zwrot z kapitału (ROE) uwzględniający korektę o MCFH (Macro Cash Flow Hedge, czyli makro zabezpieczenie przepływów pieniężnych) wyniósł 19,7 proc. w porównaniu z 21,0 proc. w analogicznym okresie ub. r.

„Trzeci kwartał upłynął w warunkach dużej niepewności i zmienności naszego otoczenia związanego z wydarzeniami międzynarodowymi. Jednocześnie obserwowaliśmy zmianę w strukturze wzrostu polskiej gospodarki. Konsumpcja nieco zwalnia, natomiast rośnie znaczenie inwestycji. Widzimy to w podpisanych wnioskach kredytowych oraz projektach związanych z infrastrukturą czy obronnością. W kolejnych miesiącach inwestycje powinny coraz mocniej wspierać aktywność gospodarczą” - stwierdził cytowany w komunikacie prezes ING Banku Śląskiego Michał Bolesławski.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ING Bank Śląski jest częścią holenderskiej grupy kapitałowej ING Groep. Oferuje on produkty i usługi klientom indywidualnym oraz instytucjonalnym, a Grupa ING BSK prowadzi także działalność m.in. leasingową, faktoringową, pośrednictwa i obrotu nieruchomościami oraz doradztwa i pośrednictwa finansowego za pomocą spółek zależnych. W 2025 r. bank wypracował ponad 4,6 mld zł zysku netto.