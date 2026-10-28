Zysk mBanku w III kwartale 2026 r. wyniósł niemal 1,1 mld zł. To o 30 proc. więcej
Grupa mBanku zakończyła III kwartał 2026 r. z najwyższym kwartalnym zyskiem w swojej historii. Wyniósł on 1,085 mld zł, o 29,6 proc. więcej niż rok wcześniej i 2,3 proc. więcej niż w II kwartale. Wynik netto był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy w ankiecie „Parkietu” spodziewali się ok. 1,098 mld zł. Po dziewięciu miesiącach bank zarobił na czysto 3,1 mld zł, o 24 proc. więcej niż w tym samym okresie 2025 r.
Podczas konferencji prasowej zarząd banku podkreślał, że doskonałe wyniki finansowe udało się osiągnąć dzięki rekordowym przychodom, odbiciu marży odsetkowej, solidnym prowizjom i wysokiej efektywności kosztowej. A pomimo rosnących obciążeń fiskalnych, w tym wyższej stawki CIT dla banków (30 proc. w 2026 r. wobec 19 proc. wcześniej), niższych stóp procentowych i rosnącego ryzyka kredytowego. Pomogły za to wyraźnie mniejsze koszty ryzyka prawnego kredytów frankowych – w III kwartale. wyniosły one już tylko 78 mln zł, wobec 455 mln zł rok wcześniej.
Wynik z tytułu odsetek sięgnął 2,67 mld zł, rosnąc o 6,5 proc. rok do roku i 9 proc. kwartał do kwartału. Marża odsetkowa zwiększyła się z 3,47 proc. w II kwartale do 3,57 proc. Wynik z prowizji wyniósł 594 mln zł, o 2,4 proc. więcej niż rok wcześniej i o 4,4 proc. więcej niż kwartał wcześniej.
Łączne dochody grupy wzrosły w ciągu kwartału o 3,9 proc., do 3,25 mld zł. Jednocześnie bank utrzymał wysoką efektywność: wskaźnik kosztów do dochodów spadł do 29,1 proc. z 30,4 proc. kwartał wcześniej.
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Również jeśli chodzi o podstawowy biznes kredytowy, mBank pochwalił się bardzo dobrymi wynikami. W segmencie kredytów mieszkaniowych można wprost mówić o spektakularnych wzrostach. W III kwartale wartość sprzedaży nowych hipotek wyniosła 8,2 mld zł, o 33 proc. więcej niż kwartał wcześniej i niemal 80 proc. więcej niż przed rokiem. Po trzech kwartałach wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych sięgnęła niemal 19 mld zł, rosnąc o około 76 proc. rok do roku.
W efekcie portfel kredytów hipotecznych na koniec września sięgnął 62,3 mld zł, czyli o ponad 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Udział mBanku w rynku kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych zwiększył się w ciągu roku z 8,6 do 9,7 proc. Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku, wyjaśniał, że takie wyniki w segmencie hipotek udało się osiągnąć dzięki atrakcyjności oferty i uproszczeniu procesów przy wykorzystaniu cyfryzacji i sztucznej inteligencji.
Dobrze wyglądają też wyniki mBanku, jeśli chodzi o kredyty korporacyjne. W samym III kwartale nowa sprzedaż wyniosła ok. 14 mld zł, a od stycznia do końca września – 41,5 mld zł – o 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Portfel kredytów korporacyjnych zwiększył się w ciągu ostatniego roku o 16 proc. (do 72,8 mld zł), a cały portfel kredytowy – o niemal 18 proc. (do 164,4 mld zł).
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Jeśli chodzi o perspektywy na cały 2026 r., mBank spodziewa się wzrostu przychodów ogółem o 2 proc. wobec 2025 r. i utrzymania wskaźnika koszty/dochody poniżej 33 proc. Władze banku oceniają, że koszty ryzyka prawnego nie będą stanowić znaczącego obciążenia, a liczba aktywnych kredytów CHF oraz liczba toczących się spraw sądowych będą sukcesywnie spadać. Warto tu dodać, że w III kwartale liczba nowych pozwów frankowych spadła do 396 z 439 w II kwartale, a liczba umów frankowych w sądach spadła w tym czasie o 7 proc. do 3977.
Bank spodziewa się też, że wolumeny biznesowe nadal będą rosły w tempie szybszym niż rynek, przy utrzymaniu koncentracji na kredytach mieszkaniowych i finansowaniu branż strategicznych. Jednocześnie w odpowiedzi na nasze pytania Krzysztof Bratos przyznał, że sam IV kwartał może nie być tak mocny jak te poprzednie. – Nie spodziewam się, że sprzedaż wolumenowo będzie w IV kwartale wyższa niż w III. Ten ostatni kwartał był wyjątkowy ze względu na dużą rolę refinansowania – zaznaczył wiceprezes mBanku. Zapowiedział utrzymanie wysokiego poziomu nowej sprzedaży, ale mniejszy udział refinansowania może jednak ograniczyć tempo dalszego wzrostu udziałów rynkowych.
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