Lepsze bądź zbliżone wyniki za III kwartał i mocne prognozy, jakie w tym tygodniu raportują banki, wyraźnie poprawiają nastroje względem całego sektora, który znów napędza szeroki rynek. Zwyżki banków z kolei dają impuls do wyjścia głównych indeksów na GPW z konsolidacji. Środowy rekord wszech czasów WIG-u był właśnie w sporej części zasługą banków, szczególnie że szereg innych sektorów wyraźnie zawodził.

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Foto: parkiet.com/at

Hossa banków trwa już dobrych kilka lat. Dość wspomnieć, że trzyletnia stopa zwrotu WIG-banki sięga 191 proc. Niejasna przyszłość ścieżki stóp procentowych oraz słabsze zachowanie sektora finansowego w Europie nieco podkopały grunt także i bankom w Polsce. Jak dotąd indeks WIG-banki zniżkował niemal od początku października. Spadek co prawda nie wyrządził inwestorom większych szkód, bo wspomniany indeks cofnął się do okolic z początku września. Poziom 26000 pkt. zadziałał jednak jako silne wsparcie. W ramach odreagowania WIG-banki na koniec wtorkowej sesji dotarł do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, a w środę wybijał się z niego górą. Wygląda zatem na to, że indeks banków ma otwartą drogę do ataku na rekordy ustanowione miesiąc temu.

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Bliźniaczo do WIG-banki prezentują się notowania PKO BP. W tym przypadku również możemy mówić o wybiciu z kanału spadkowego, który sprowadził notowania największego polskiego banku z 125,58 zł do 109 zł. Odwrót z wywalczonych w środę rejonów może się jednak okazać bolesny. Kurs wyrysowałby wówczas formację odwróconego RGR, której realizacja mogłaby sprowadzić notowania PKO BP do poziomów z końca lipca.

Raport za III kwartał PKO BP poznamy 5 listopada 2026 r. Według danych Bloomberga rynek oczekuje 7,88 mld zł przychodów oraz 2,82 mld zł zysku netto. W III kwartale 2025 r. przychody PKO BP wyniosły 8,3 mld zł, a zysk netto 2,84 mld zł. Według najświeższych rekomendacji JP Morgan wycenia akcje PKO BP na 127 zł, z kolei Ipopema Securities na 121,9 zł.