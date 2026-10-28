Wyniki finansowe i rentowność

Zysk netto mBanku w III kwartale 2026 r. wzrósł 29,6 proc. rok do roku i wzrósł 2,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

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Zwrot z kapitału (ROE netto) wyniósł 17,6 proc., a zwrot z kapitału materialnego (ROTE netto) ukształtował się na poziomie 21,6 proc.

Po trzech kwartałach 2026 roku zysk netto grupy mBanku wyniósł 3 mld 98 mln zł (wzrost o 24 proc.) Bank podał, że znaczny spadek rezerw na ryzyko prawne hipotek walutowych pomógł zaabsorbować wpływ większych obciążeń fiskalnych.

Dochody rosną, wskaźnik kosztów spada

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 2 mld 673 mln zł; wzrósł on o 6,4 proc. rdr i o 9 proc. kdk.

Marża odsetkowa w grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w III kwartale 2026 roku wyniosła 3,6 proc. w porównaniu do 3,5 proc. w poprzednim kwartale.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 594 mln zł, co oznacza, że wzrósł 2,4 proc. rdr i o 4,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Dochody ogółem grupy mBanku w III kwartale 2026 roku wyniosły 3.250 mln zł, co oznacza wzrost o 3,9 proc. kdk.

Koszty ogółem były na poziomie 946 mln zł; to wzrost 1,8 proc. rdr i spadek o 0,4 proc. kdk.

Wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 29,1 proc. z 30,4 proc. w II kwartale 2026 roku.

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Wyższe rezerwy i koszty ryzyka

Saldo rezerw wyniosło 261 mln zł; oznacza to, że wzrosło 26,3 proc. rdr i wzrosło 91,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Koszty ryzyka wzrosły do 67 pb. z 37 pb w II kwartale.

Bank podał, że na wzrost kosztu ryzyka w segmencie bankowości korporacyjnej miało wpływ przede wszystkim zawiązanie rezerwy na jedną większą ekspozycję korporacyjną z branży budowlanej, przy czym jakość portfela korporacyjnego utrzymała się na stabilnym poziomie. Z kolei wyższe koszty ryzyka w detalu wynikały z rosnącego portfela kredytów detalicznych przy utrzymaniu jego stabilnej jakości.

Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniosły 78 mln zł.

Wzrost portfela kredytowego i sprzedaży hipotek

Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom wyniosła 164 mld 437 mln zł, co oznacza wzrost o 6,5 proc. kwartalnie oraz o 17,7 proc. rocznie.

Wolumen kredytów i pożyczek brutto udzielonych klientom indywidualnym wzrósł kdk o 7,9 proc., a w ujęciu rocznym o 19 proc.

W III kwartale 2026 roku sprzedaż kredytów hipotecznych w grupie mBanku osiągnęła 8 mld 227 mln zł i była wyższa o 33,2 proc. kwartał do kwartału i o 79,9 proc. rok do roku. Sprzedaż w Polsce wyniosła 7 mld 310 mln zł, a w Czechach i na Słowacji 917 mln zł.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w III kwartale br. sięgnęła 4 mld 117 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. kwartał do kwartału i wzrost o 21,9 proc. rok do roku. W Polsce sprzedaż wyniosła 3 mld 428 mln zł, a w Czechach i na Słowacji 689 mln zł.

Sprzedaż kredytów korporacyjnych w III kwartale 2026 roku była niższa o 7,5 proc. kwartał do kwartału, a zarazem wyższa o 24,5 proc. rok do roku. Bank podał, że największy udział w sprzedaży miał segment klientów K2, a w strukturze produktowej największy wolumen przypadł na finansowanie typu structured finance.

Sprawy frankowe, sankcja kredytu darmowego i WIBOR

W III kwartale liczba nowych pozwów frankowych spadła do 396 z 439 w II kwartale, a liczba umów frankowych w sądach spadła w tym czasie o 7 proc. do 3.977.

Pod koniec września przeciwko mBankowi toczyły się 1.664 postępowania sądowe o łącznej wartości przedmiotów sporu wynoszącej 53 mln zł, dotyczące sankcji kredytu darmowego. W 233 sprawach zapadły wyroki korzystne dla banku, a w 44 sprawach wyroki niekorzystne. Grupa utworzyła rezerwę w łącznej wysokości 84 mln zł.

Przeciwko grupie toczyły się także 374 postępowania sądowe o łącznej wartości przedmiotów sporu wynoszącej 111 mln zł, zainicjowane przez klientów, którzy kwestionują oparcie umowy kredytu hipotecznego na konstrukcji oprocentowania zmiennego oraz zasady ustalania stopy referencyjnej WIBOR. Wszystkie prawomocne wyroki sądowe były korzystne dla grupy.

Perspektywy mBanku na 2026 rok

mBank zakłada, że w 2026 roku jego przychody ogółem będą około 2 proc. wyższe niż osiągnięte w 2025 roku, ponieważ silna ekspansja bilansu i rosnące prowizje przeważą nad presją na marżę z powodu niższych stóp proc. - podał bank w prezentacji wynikowej.

W perspektywach na 2026 rok mBank poinformował, że wskaźnik koszty/dochody pozostanie poniżej 33 proc., czyli będzie na poziomie lepszym od celu strategicznego.

Bank podał, że koszty ryzyka prawnego nie będą stanowić znaczącego obciążenia wraz z dalszą redukcją aktywnego portfela hipotek w CHF i spadającą liczbą postępowań sądowych, a wolumeny biznesowe banku będą rosły w tempie szybszym niż rynek, przy utrzymaniu koncentracji na kredytach mieszkaniowych i finansowaniu branż strategicznych.

Dochody po trzech kwartałach i współczynnik kapitałowy

W okresie I-III kwartału 2026 dochody banku wyniosły 9 mld 471 mln zł, czyli wzrosły 0,7 proc. rdr.

W III kwartale wskaźnik kosztów do dochodów obniżył się do 29,1 proc. z 30,4 proc. w II kwartale 2026 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy mBanku wynosi 15,3 proc.