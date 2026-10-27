Alior Bank zakończył III kwartał zyskiem 473 mln zł, o 15,9 proc. niższym niż rok wcześniej, ale aż o 30 proc. wyższym niż kwartał wcześniej. Wynik netto okazał się też wyższy od oczekiwań rynkowych, w ankiecie „Parkietu” analitycy spodziewali się ok. 432 mln zł na plusie. Jednocześnie bank szybciej niż zakładał poprawia jakość portfela kredytowego i przekonuje, że jest na dobrej drodze do realizacji celów strategicznych na 2027 r.

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Mniej złych kredytów, lepsze perspektywy

Najważniejszą zmianą w wynikach Aliora jest dalszy spadek udziału kredytów zagrożonych. Wskaźnik NPL obniżył się do 4,97 proc. wobec 6,29 proc. rok wcześniej, po raz pierwszy schodząc poniżej 5 proc. To lepszy rezultat, niż zakładała strategia banku, która przewidywała osiągnięcie tego poziomu do końca 2026 r.

– NPL po raz pierwszy spadł poniżej 5 proc. i zakładamy, że to już jest trwały spadek – podkreślał Piotr Żabski, prezes Alior Banku podczas konferencji prasowej. Poprawie jakości portfela towarzyszą niższe koszty ryzyka kredytowego. W III kwartale wskaźnik CoR wyniósł 0,41 proc., a bank nie dostrzega obecnie negatywnych trendów w spłacalności kredytów.

Władze banku wyjaśniały, że spadek zysku w ujęciu rocznym wynikał przede wszystkim z wyższego o 102 mln zł podatku CIT (po podwyżce stawki CIT do 30 proc. dla banków) oraz zwiększenia rezerw na sprawy sporne. Sam wynik odsetkowy wzrósł o 1,4 proc. rok do roku, do 1,3 mld zł, a wynik prowizyjny poprawił się o 4,2 proc., do 244 mln zł. Marża odsetkowa netto wyniosła 5,17 proc., wobec 5,61 proc. rok wcześniej.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy sięgnął 1,24 mld zł, co oznacza spadek o 26 proc. rok do roku.

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Strategia blisko realizacji, POLSTR wkrótce w hipotekach

Zarząd przekonuje, że mimo trudniejszego otoczenia bank pozostaje blisko realizacji celu przychodów na 2027 r., wynoszącego 7 mld zł. Jak wskazał prezes Żabski, po wyłączeniu nieprzewidzianych wcześniej kosztów ryzyka prawnego i szybszego spadku stóp procentowych realizacja strategii sięgałaby ponad 96 proc. – Gdybyśmy te dwa efekty znieśli, jesteśmy w punkt – ocenił prezes. Wiceprezes Zdzisław Wojtera spodziewa się, że marża odsetkowa utrzyma się do końca roku na poziomie około 5 proc. lub nieco wyższym. Zastrzegł jednak, że planowana emisja obligacji MREL może nieco rozwodnić ten wskaźnik.

Alior rozwija też sprzedaż detaliczną. W III kwartale sprzedaż nowych kredytów hipotecznych przekroczyła 1,8 mld zł, rosnąc o 43 proc. rok do roku. Bank przygotowuje ponadto ofertę kredytów mieszkaniowych opartych na nowym wskaźniku referencyjnym POLSTR, z którą ma wyjść do klientów „na dniach”.

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Dywidenda możliwa, ale bank czeka na KNF

Poprawa jakości portfela kredytowego otwiera również drogę do wypłaty dywidendy na wyższym poziomie niż dotychczas. Żabski poinformował, że Alior osiągnął zdolność do przeznaczenia na ten cel 75 proc. zysku netto (wobec 50 proc. w poprzednim okresie), o ile nie zmienią się warunki określone przez Komisję Nadzoru Finansowego. – Obiecaliśmy w strategii, że uzyskamy taką zdolność. Jesteśmy w połowie strategii i już ją osiągnęliśmy – podkreślił prezes.