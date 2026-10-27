Grupa Banku Millennium wypracowała w III kwartale 400 mln zł zysku netto, o 16,2 proc. więcej niż rok wcześniej. To wyraźnie więcej niż oczekiwania rynkowe – w ankiecie Parkietu analitycy spodziewali się średnio 380 mln zł na plusie.

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Wynik odsetkowy Banku Millennium odbija, frankowe rezerwy maleją

Władze banku podkreślają, że dobre wyniki w III kwartale udało się osiągnąć pomimo obniżek stóp procentowych i wyższej stawki podatku CIT. Pomogły przede wszystkim solidne przychody z podstawowej działalności, dyscyplina kosztowa oraz malejące obciążenia związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Wynik odsetkowy wyniósł 1,48 mld zł, rosnąc o 2,6 proc. rok do roku i 6,9 proc. w porównaniu z II kwartałem. Marża odsetkowa poprawiła się z 3,43 do 3,52 proc. Bank tłumaczy to przede wszystkim spadkiem kosztów depozytów, zmianą ich struktury na korzyść rachunków bieżących i oszczędnościowych oraz poprawą struktury aktywów. Wynik z prowizji wzrósł natomiast o 4,5 proc. rok do roku, do 213,4 mln zł.

Koszty ogółem sięgnęły 643,4 mln zł, a saldo rezerw na ryzyko kredytowe wyniosło 92,1 mln zł. To o 18,7 proc. mniej niż rok wcześniej, choć o 80,5 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Roczny koszt ryzyka wyniósł 37 punktów bazowych, a wskaźnik kredytów zagrożonych NPL utrzymał się na poziomie 3,55 proc.

Czytaj więcej Banki Zysk Alior Banku i Millenium powyżej oczekiwań analityków Zysk netto grupy Alior Banku i Banku Millennium był lepszy od oczekiwań analityków. Oba banki pokazały raporty za III kwartał 2026 roku.

Osobnym wyzwaniem pozostaje ryzyko prawne związane z kredytami konsumpcyjnymi. W III kwartale bank obciążył wynik odsetkowy kwotą 16 mln zł, a pozostałe koszty operacyjne zwiększył o 97 mln zł z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego tego portfela. Jednocześnie wyraźnie maleje obciążenie związane z frankami. Łączne koszty portfela walutowych kredytów hipotecznych, obejmujące m.in. rezerwy, ugody i obsługę prawną, spadły w III kwartale o 62 proc. rok do roku, do 168 mln zł przed opodatkowaniem. Liczba aktywnych roszczeń wobec banku zmniejszyła się w ciągu kwartału o ponad 2,1 tys., do 10,4 tys.

Dywidenda Banku Millennium za 2026 r. pozostaje na stole

Jestem zadowolony z naszych wyników za III kwartał, które odzwierciedlają zarówno odporność naszego modelu biznesu, jak i postępy w działaniach biznesowych – komentował Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium podczas konferencji prasowej. A odpowiadając na pytania dziennikarzy dodał, że bank podtrzymuje deklarację powrotu do wypłaty dywidendy w 2027 r., z zysku za 2026 r. Jednocześnie bank nie podał wskaźnika wypłat czy orientacyjnych kwot, podkreślając, że wszystko zależeć będzie od warunków regulacyjnych i wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego.

Po trzech kwartałach zysk Banku Millennium sięgnął 1,11 mld zł, rosnąc o 30 proc. rok do roku. Gdyby wynik netto w IV kwartale utrzymał się na podobnym poziomie jak w ostatnich okresach, zysk netto w całym 2026 r. mógłby wynieść niemal 1,5 mld zł.

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Więcej hipotek i powrót do zmiennego oprocentowania

Władze Millennium podkreślają, że są na dobrej drodze do realizacji ambitnych celów na 2028 r. wyznaczonych w strategii. Jednocześnie ostatni przegląd wskazał wybrane obszary jako te, wymagające przyspieszenia. Jakie to obszary? – Hipoteki to dobry przykład, możemy zrobić więcej, żeby osiągnąć ambicje w obszarze hipotek – wyliczał prezes. Zapowiedział przy tym powrót banku do udzielania kredytów mieszkaniowych ze zmienną stopą procentową, wobec obecnej strategii koncentrującej się na kredytach ze stałą stopą.

Na koniec III kwartału portfel kredytowy grupy był większy o 11 proc. niż rok wcześniej, przy czym kredyty dla firm wzrosły aż o 25 proc., konsumpcyjne o 7 proc., a hipoteczne w złotych o 5 proc.

W III kwartale sprzedaż nowych kredytów hipotecznych w złotych wzrosła o 151 proc. rok do roku, do 2,73 mld zł. Bank chce lepiej wykorzystywać relacje z klientami, rozwijać sprzedaż krzyżową i usprawniać procesy, aby zwiększyć finansowanie zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.