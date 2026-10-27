Alior Bank. Wyniki za III kwartał 2026

Zysk netto grupy Alior Banku w III kwartale 2026 r. spadł do 473,2 mln zł z 563 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 12,2 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 421,7 mln zł.

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Oczekiwania 7 biur maklerskich co do zysku netto banku w III kwartale 2026 r. wahały się od 403,3 mln zł do 444 mln zł.

Zysk netto Alior Banku w III kwartale 2026 r. spadł 15,9 proc. rok do roku i wzrósł 29,1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że spadek zysku netto rdr wynikał głównie z wyższych o 54 mln zł rezerw na sprawy sporne oraz o 102 mln zł wyższym niż przed rokiem naliczonym podatkiem CIT (stopa podatkowa w III kw. 2026 r. wyniosła 36 proc. wobec 23 proc. przed rokiem)

Po trzech kwartałach 2026 roku zysk netto grupy Alior Banku wyniósł 1,24 mld zł, czyli spadł o 26 proc.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 1.313,7 mln zł i był o 2,1 proc. wyższy od konsensusu na poziomie 1.287,1 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 1,4 proc. rdr i wzrósł 17 proc. kdk.

Marża odsetkowa netto spadła w III kwartale do 5,17 proc. z 5,61 proc. rok wcześniej.

Wynik z prowizji wyniósł 243,8 mln zł, co oznacza, że był zgodny z prognozami analityków ankietowanych przez PAP Biznes (242,1 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 4,2 proc. rdr i wzrósł 1,4 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 574,8 mln zł, czyli były zgodne z konsensusu na poziomie 571,8 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 1,7 proc. rdr i wzrosły 4,4 proc. kdk.

Alior podał, że wzrost kosztów działania wynikał przede wszystkim ze wzrostu kosztów pracowniczych o 7 proc. rdr. Bank szacuje, że w całym 2026 r. wzrost kosztów działania, z wyłączeniem kosztów BFG, nie będzie wyższy niż wzrost wynikający z inflacji.

W III kwartale 2026 r. bank utworzył dodatkowe 78,6 mln zł rezerw na sprawy sporne (ujęte w pozostałych kosztach operacyjnych).

Saldo rezerw wyniosło 73,5 mln zł i było o 41,3 proc. niższe od konsensusu na poziomie 125,3 mln zł. Saldo rezerw spadło 40,7 proc. rdr i spadło 44,3 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Wskaźnik kosztów ryzyka za okres I-III kwartału 2026 r. wyniósł 0,61 proc., a w III kwartale 0,41 proc.

Alior poinformował, że wpływ na niski poziom kosztów ryzyka miała poprawa w segmencie Klienta Biznesowego, gdzie na ten wskaźnik pozytywnie wpłynęła zwiększona dynamika zrealizowanych zabezpieczeń oraz odzyski z ekspozycji pozabilansowych.

Bank nie obserwuje żadnych negatywnych trendów w portfelu kredytowym i przy założeniu braku istotnych zmian makroekonomicznych w najbliższych latach, spodziewa się kosztów ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 0,8 proc.

Wskaźnik NPL spadł do 4,97 proc.

„Ścieżka redukcji udziału kredytów z utratą wartości w portfelu Banku jest nawet szybsza niż przyjęta strategia redukcji NPL, która zakładała osiągniecie wskaźnika NPL poniżej 5 proc. na koniec 2026 r.” - podał bank w prezentacji wynikowej.

Sprzedaż kredytów hipotecznych w III kwartale wyniosła 1,83 mld zł, czyli wzrosła o 4 proc. rdr. Z kolei sprzedaż kredytów niehipotecznych była na poziomie 3,48 mld zł, rosnąc 4 proc. rdr.

Saldo kredytów brutto klientów detalicznych wynosi 46,1 mld zł (+7 proc. rdr), a saldo środków klientów detalicznych jest na poziomie 82,9 mld zł (+15 proc. rdr).

Saldo kredytowe brutto segmentu klienta biznesowego wzrosło o 0,4 proc. rdr do 26,3 mld zł, a saldo depozytowe tych klientów wzrosło 2 proc. do 23,6 mld zł.

Alior podał, że jego współczynniki Tier 1 oraz TCR na koniec września 2026 r. znacząco przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 696 pb. (4,3 mld zł) oraz 496 pb. (3,1 mld zł).

Współczynnik wypłacalności (TCR) wynosi 17,45 proc.

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Millennium Bank. Wyniki za III kwartał 2026

Zysk netto grupy Banku Millennium w III kwartale 2026 r. wzrósł do 400,4 mln zł z 344,5 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się 6,3 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali, że wyniesie on 376,7 mln zł.

Oczekiwania 7 biur maklerskich co do zysku netto banku w III kwartale 2026 r. wahały się od 334 mln zł do 400 mln zł.

Zysk netto Banku Millennium w III kwartale 2026 r. wzrósł 16,2 proc. rok do roku i spadł 1,8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po trzech kwartałach 2026 roku zysk wyniósł 1.109 mln zł, co oznacza wzrost o 30 proc. rdr. Bank podał, że poprawa wyniku była wspierana przede wszystkim przez silny wynik na działalności podstawowej oraz niższe koszty ryzyka prawnego związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, które z nadwyżką skompensowały negatywny wpływ niższych stóp procentowych na wynik odsetkowy netto oraz wyższej stawki CIT.

„Jestem zadowolony z naszych wyników za trzeci kwartał, które odzwierciedlają zarówno odporność naszego modelu biznesowego, jak i postępy w działaniach biznesowych. Po trzech kwartałach roku osiągnęliśmy 30 proc. wzrost raportowanego zysku netto oraz utrzymujący się dwucyfrowy wzrost kredytów, jednocześnie zmniejszając wpływ ekspozycji z tytułu walutowych kredytów hipotecznych” - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Bank podał, że wpływ na wyniki III kwartału miały dalsze korekty dotyczące portfela kredytów konsumpcyjnych. Wynik odsetkowy netto został obciążony kwotą 16 mln zł, pozostałe koszty operacyjne dodatkowym kosztem w wysokości 97 mln zł związanym z ryzykiem prawnym związanym z portfelem kredytów konsumpcyjnych.

Wynik odsetkowy w III kwartale wyniósł 1.483,4 mln zł i był zgodny z konsensusem na poziomie 1.477,6 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 2,6 proc. rdr i wzrósł 6,9 proc. kdk. Marża odsetkowa w III kwartale wzrosła do 3,52 proc. z 3,43 proc. w II kwartale.

„Kwartalne odbicie wynikało z niższego kosztu depozytów, korzystnej zmiany struktury depozytów w kierunku wyższego udziału rachunków bieżących i oszczędnościowych oraz poprawy struktury aktywów” - napisał bank w raporcie.

Wynik z prowizji wyniósł natomiast 213,4 mln zł, co oznacza, że także był zgodny z prognozami analityków ankietowanych przez PAP Biznes (212,8 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 4,5 proc. rdr i wzrósł 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ogółem były na poziomie 643,4 mln zł, czyli były o 1 proc. niższe od konsensusu na poziomie 649,8 mln zł. Koszty ogółem wzrosły 2,6 proc. rdr i wzrosły 0,5 proc. kdk.

Saldo rezerw wyniosło 92,1 mln zł i było o 5,9 proc. niższe od konsensusu na poziomie 97,9 mln zł. Saldo rezerw spadło 18,7 proc. rdr i wzrosło 80,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Bank Millennium ocenił, że jakość aktywów pozostała dobra pomimo szybszego wzrostu portfela kredytowego, przy wskaźniku NPL na poziomie 3,55 proc. oraz rocznym koszcie ryzyka wynoszącym 37 pb.

Łączne kwartalne koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium, obejmujące rezerwy na ryzyko prawne, koszty ugód oraz koszty prawne i sądowe, w tym koszty zastępstwa procesowego oraz odsetki karne, spadły o 62 proc. rdr do poziomu 168 mln zł przed opodatkowaniem.

W III kwartale liczba aktywnych roszczeń wobec banku zmniejszyła się o ponad 2,1 tys. do poziomu 10.433.

Portfel kredytowy banku wzrósł o 11 proc. rdr, przy czym w obszarze firm wzrósł o 25 proc. rdr netto, kredytów konsumenckich o 7 proc., a hipoteczne kredyty PLN wzrosły o 5 proc.

W III kwartale 2026 r. produkcja hipotecznych kredytów PLN wzrosło o 151 proc. rdr do 2,73 mld zł, podczas gdy kredyty konsumenckie wzrosły o 42 proc. do 2,64 mld zł.

Bank podał, że w lipcu 2026 r. liczba aktywnych użytkowników jego aplikacji przekroczyła 3 miliony. Większość sprzedaży produktów bankowych odbywa się w aplikacji mobilnej.

Wskaźniki kapitałowe na koniec września 2026 roku były powyżej wymogów regulacyjnych - TCR jest na poziomie 20,6 proc., T1 na poziomie 16,1 proc., a CET1 wynosi 13,7 proc.