Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są prognozy analityków dla zysków banków w III kwartale 2026 r.

Dlaczego mimo wzrostu wyniku odsetkowego i prowizyjnego zyski sektora mogą być niższe niż przed rokiem.

Jak spadek rezerw na ryzyko prawne kredytów frankowych wpłynie na wyniki.

Które banki ogą pokazać relatywnie mocne rezultaty, a którym grozi spadek zysków.

Około 9,7 mld zł łącznego zysku netto w III kwartale tego roku może pokazać dziewięć największych banków notowanych na warszawskiej giełdzie – wynika z prognoz analityków zebranych przez „Parkiet”. Zysk na takim poziomie oznaczałby wzrost o 3,3 proc. kwartał do kwartału, ale spadek nawet o 8,8 proc. w ujęciu rocznym.

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Prognozowane wyniki banków w III kwartale 2026 r.

Według prognoz siedmiu zespołów analitycznych, łączny wynik odsetkowy dziewięciu banków z GPW wyniesie ok. 22,9 mld zł. To o 5,7 proc. więcej niż w II kwartale i o 4 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik z opłat i prowizji ma sięgnąć 5,2 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. kwartał do kwartału i o 7,1 proc. rok do roku.

Mimo poprawy przychodów z podstawowej działalności prognozowany zysk netto ma być niższy niż rok wcześniej. Z czego to wynika? Przyczyną jest splot kilku czynników, które oddziałują na wyniki sektora w różnych kierunkach. Banki coraz mocniej odczuwają skutki obniżek stóp procentowych. Od maja 2025 r. do marca 2026 r. stopa referencyjna NBP spadła z 5,75 do 3,75 proc. To stopniowo ogranicza dochodowość kredytów, a w konsekwencji wywiera presję na marżę odsetkową netto (NIM). Według prognozy BM mBanku skorygowana marża odsetkowa analizowanych banków wyniesie w III kwartale 3,74 proc. Będzie więc na poziomie z poprzedniego kwartału, ale niższym niż rok wcześniej, gdy sięgała 3,94 proc.

Z drugiej strony bankom sprzyja ożywienie akcji kredytowej i wzrost wartości portfela kredytowego, zarówno w segmencie gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw.

Koniec sagi frankowej pomaga bankom

Słabszym punktem rachunku zysków i strat w III kwartale okazują się za to pozostałe przychody. BM mBanku zakłada spadek łącznych dochodów pozaodsetkowych o 6,1 proc. rok do roku i aż o 14,2 proc. kwartał do kwartału. Kluczowe znaczenie ma prognozowany spadek wyniku z operacji finansowych i wymiany walutowej – o 27,4 proc. rok do roku i o 51,8 proc. w porównaniu z II kwartałem. Analitycy wiążą to m.in. z niższymi dochodami z dywidend i słabszymi warunkami rynkowymi. W efekcie łączny wynik operacyjny przed rezerwami ma być nieco niższy niż rok wcześniej, mimo poprawy wyniku odsetkowego i prowizyjnego.

Po stronie kosztów bankom pomaga kończąca się saga frankowa i spadek rezerw na ryzyko prawne kredytów CHF. Z zebranych przez nas prognoz wynika, że odpisy frankowe wyniosą w III kwartale łącznie ok. 860 mln zł, czyli o blisko 60 proc. mniej niż rok wcześniej. To istotne odciążenie, ale rosnąć może z kolei koszt ryzyka kredytowego – o ok. 13 proc. kwartał do kwartału (głównie w segmencie korporacji). Trzeba też przypomnieć, że od początku 2026 r. sektor płaci wyższy CIT – stawka tego podatku wzrosła z 19 do 30 proc., co bezpośrednio obniża zyski netto.

Które banki pokażą najlepsze wyniki

Ogólny obraz sektora bankowego w III kwartale, jaki wyłania się z prognoz analityków, jest dość solidny, choć negatywnie mogą zaskoczyć przede wszystkim dochody z operacji finansowych oraz koszty ryzyka kredytowego. Jednocześnie sytuacja poszczególnych instytucji może być bardzo zróżnicowana. Analitycy wskazują na relatywnie mocne wyniki PKO BP, ale też mBanku i BNP Paribas.

Największy bank w Polsce może zakończyć III kwartał z zyskiem netto na poziomie około 2,8 mld zł. Byłby to rezultat tylko nieco niższy niż przed rokiem, ale lepszy niż w II kwartale. Wsparciem ma być przede wszystkim poprawa wyniku odsetkowego, który według prognoz może wzrosnąć do 6,4 mld zł, czyli o ponad 5 proc. zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym.

Podobnie wygląda sytuacja BNP Paribas Bank Polska. Oczekiwany zysk w III kwartale, wynoszący około 670 mln zł, oznaczałby spadek o 3,7 proc. rok do roku, ale jednocześnie wzrost o około 12 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Z kolei mBank może pochwalić się jednym z najmocniejszych wyników w sektorze. Analitycy prognozują zysk netto na poziomie 1,098 mld zł, co oznaczałoby wzrost o ponad 30 proc. rok do roku i o 3,6 proc. kwartał do kwartału. Trzeba tu dodać, że na wyniki wymienionych wyżej banków spory wpływ ma spadek odpisów na kredyty frankowe.

Jak radzi sobie Citi Bank po sprzedaży detalu

W przypadku takich banków jak Bank Handlowy, Pekao czy ING Bank Śląski średnie prognozy analityków wskazują na spadek zysku zarówno w porównaniu z II kwartałem tego roku, jak i z III kwartałem 2025 r. W Pekao wynik netto ma wciąż być bardzo wysoki i wynieść około 1,47 mld zł. Na rezultat negatywnie mogą jednak wpłynąć niższe dochody z operacji finansowych oraz wyższe rezerwy na ryzyko kredytowe, w tym związane z kredytami konsumenckimi. Podobnie jest w przypadku ING Banku Śląskiego. Prognozowany zysk na poziomie około 1,07 mld zł oznacza solidny rezultat, ale niższy niż w poprzednich okresach.

Słabszy kwartał zapowiada się również w Banku Citi Handlowym. Prognozowany zysk wynosi około 287 mln zł, co oznacza spadek o około 11 proc. kwartał do kwartału i aż o 39 proc. rok do roku. Na wyniki banku duży wpływ mają jednak zmiany organizacyjne związane ze sprzedażą w tym roku części detalicznej na rzecz VeloBanku.

Istotne, przekraczające 20 proc. spadki zysku w ujęciu rocznym mogą odnotować również Erste Bank Polska i Alior Bank. W przypadku Erste BP średnia prognoz wskazuje na około 1,48 mld zł zysku netto, a w przypadku Aliora – na 432 mln zł.