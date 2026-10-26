Trwająca od dwóch lat batalia o przejęcie niemieckiego Commerzbanku przez włoski UniCredit wchodzi w decydującą fazę. O ile wcześniej Niemcy – w tym rząd, zarząd banku i związkowcy – zdecydowanie sprzeciwiali się tej transakcji, o tyle teraz starają się przede wszystkim wynegocjować jak najlepsze warunki ewentualnej fuzji.

Reklama Reklama

UniCredit coraz bliżej przejęcia Commerzbanku

W ostatnich tygodniach zarząd Commerzbanku zadeklarował gotowość do konstruktywnego dialogu, a niemiecki minister finansów Lars Klingbeil, po rozmowach z szefem UniCreditu Andreą Orcelem, mówił o dobrym początku i kontynuacji rozmów na szczeblu roboczym. Sam UniCredit oceniał zaś w komunikacie sprzed kilku dni, że zakończenie pozostałych procedur regulacyjnych i spełnienie warunków niezbędnych do sfinalizowania oferty dotyczącej Commerzbanku są przewidywane na koniec roku. Wówczas UniCredit ma dysponować około 50 proc. głosów w niemieckim banku, co umożliwi mu przejęcie nad nim kontroli.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Jak UniCredit podbija europejski rynek bankowy Włoska grupa jest już tylko o włos od przejęcia Commerzbanku. Jeśli to się uda, UniCredit wskoczy do grona największych banków w UE. Namiesza przed...

Skutki tej skomplikowanej operacji będą odczuwalne również w Polsce. Zmiana właściciela Commerzbanku oznacza bowiem także zmianę pośredniego właściciela mBanku. Niemiecki bank ma około 69,3 proc. akcji polskiej instytucji. Rynek pyta więc dziś nie „czy”, ale „kiedy” UniCredit przejmie nad nią kontrolę.

Co zmiana właściciela oznacza dla mBanku?

Co to będzie oznaczać dla samego banku, jego akcjonariuszy i polskiego rynku? – Kwestie związane ze strukturą właścicielską naszego głównego akcjonariusza nie mają wpływu na codzienne funkcjonowanie i kierunek rozwoju mBanku – podkreśla zarząd mBanku w oficjalnym stanowisku. – Skupiamy się na bieżącej działalności i konsekwentnej realizacji naszej strategii „Cała naprzód”. Oznacza to dla nas przede wszystkim stabilny, organiczny rozwój, wdrażanie cyfrowych innowacji i budowanie jeszcze silniejszych relacji z klientami – czytamy.

Foto: GG Parkiet

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika jednak, że emocje związane z potencjalnym wejściem UniCreditu do mBanku są znacznie silniejsze. Temat stał się jednym z najważniejszych zarówno w kuluarowych rozmowach pracowników, jak i na najwyższych szczeblach kierownictwa.

– Była o tym mowa nawet na ostatnim spotkaniu top menedżerów – słyszymy nieoficjalnie w mBanku. – Wszyscy zastanawiają się, co to będzie: czy zmienią się zarząd, kultura i styl pracy, czy będą zwolnienia, tak jak zapowiadane są w Commerzbanku, i czy zmieni się nazwa. Konkluzja jest jednak taka, że trzeba robić swoje, skupić się na wynikach i budowaniu pozycji mBanku – mówi nam jeden z pracowników.

Czy UniCredit zmieni zarząd i markę mBanku?

Dobrym punktem odniesienia dla mBanku może być niedawna zmiana właściciela Santander Bank Polska i wejście Erste Group. Austriacy zmienili skład rady nadzorczej i częściowo zarządu, ale prezes Michał Gajewski oraz kluczowi menedżerowie pozostali na stanowiskach. Na podobny scenariusz liczy teraz mBank. – Jak bank działa dobrze, to nie zmienia się kur znoszących złote jajka – ocenia nasz rozmówca.

Jak dodaje, na korytarzach banku rzeczywiście pojawiają się żarty, że trzeba szybko uczyć się włoskiego, a pracownicy rzucają sobie „buongiorno” czy „grazie”. Jednocześnie nie ma przysłowiowego malowania trawy na zielono.

Foto: GG Parkiet

Jednym z poważniejszych pytań związanych z przejęciem mBanku przez UniCredit jest przyszłość samej marki. W Polsce zdarzało się, że nowy właściciel decydował się na pełny rebranding. Ostatni przykład to jest zmiana marki Santander na Erste.

O ile jednak w przypadku Erste Group to było dosyć oczywiste (w końcu marka Santander należy do hiszpańskiego Banco Santander), o tyle w przypadku mBanku sprawa nie jest taka prosta. Marka mBanku jest polska, jest też silnie zakorzeniona na rynku – zajmuje drugie miejsce w Polsce pod względem rozpoznawalności, ustępując jedynie PKO BP, choć pod względem wartości aktywów mBank plasuje się na piątej pozycji. Rebranding byłby więc ryzykownym posunięciem. – „Zaoranie” tak silnego i dobrze kojarzącego się brandu byłoby z biznesowego punktu widzenia poważnym błędem – słyszymy nieoficjalnie.

Warto przy tym przypomnieć, że UniCredit był właścicielem Pekao w latach 1999–2016 i nie zdecydował się wówczas na zmianę nazwy banku.

Czy w mBanku będą zwolnienia? Różnica między Polską a Niemcami

Kolejną kwestią są obawy o ewentualne przeniesienie do Polski planów restrukturyzacji UniCreditu wobec Commerzbanku. Zakładają one głębokie reformy, w tym znaczną redukcję zatrudnienia. Również w tym przypadku trzeba zaznaczyć, że sytuacja mBanku jest jednak zupełnie inna. W Commerzbanku wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) sięga niemal 90 proc., a struktura zatrudnienia jest silnie uzwiązkowiona. W mBanku wskaźnik C/I utrzymuje się na zdrowym poziomie, nieco powyżej 30 proc. – Rzeczywiście, mBank to dobrze ułożony bank, z dobrymi aktywami. Nie wymaga restrukturyzacji takiej jak Commerzbank – ocenia Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities.

Foto: GG Parkiet

Nie oznacza to jednak, że zmiana właściciela nie wpłynie na sposób zarządzania polską instytucją. Zdaniem analityków pewne przesunięcie akcentów, związane z przejściem od niemieckiego do włoskiego stylu zarządzania, jest prawdopodobne.

– W krótkim okresie nie spodziewałbym się rewolucji, na przykład pojawienia się gamy nowych produktów czy diametralnej zmiany priorytetów rozwoju – komentuje Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – W średnim okresie postawiłbym na zaostrzenie konkurencji w kluczowych obszarach. Jednocześnie trudno ocenić, czy przyniesie to awans mBanku na liście największych banków w Polsce. Nasz rynek jest dość zunifikowany, banki mają podobne strategie i produkty, a przy dużej konkurencji trudno o radykalne zmiany – analizuje Materna.

Czytaj więcej Banki UniCredit chce przejąć właściciela mBanku Włoski bank UniCredit ogłosił ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku. Opiewa ona na prawie 35 mld euro.

Wezwanie na akcje mBanku. Inwestorzy czekają na cenę

Z punktu widzenia inwestorów giełdowych kluczową kwestią pozostają formalne skutki przekroczenia przez UniCredit progu 50 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Commerzbanku, a tym samym pośredniego przejęcia kontroli nad mBankiem. Zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi wezwań na akcje przekroczenie tego progu może wiązać się z obowiązkiem ogłoszenia wezwania na pozostałe akcje spółki zależnej.

– To bezwarunkowe wezwanie – zaznacza Jańczak. – Nie ma furtki, żeby UniCredit określił, że przykładowo kupi tylko niewielką część akcji, a jeśli zgłosi się więcej sprzedających, to już nie – wskazuje analityk Erste Securities.

Powstaje przy tym problem związany z utrzymaniem odpowiednio dużego free floatu, czyli puli akcji pozostających w wolnym obrocie. W przypadku spółek notowanych na giełdzie istotne jest zachowanie odpowiedniego poziomu akcji dostępnych dla inwestorów, wynoszącego zwyczajowo 25 proc. UniCredit będzie musiał więc zmierzyć się z tym dylematem, choć nie wiadomo, jak tego dokona. – Trudno oczekiwać, by Włosi najpierw wykupili 100 proc. akcji, a potem rzucili je z powrotem na rynek po niższej cenie – wskazuje jeden z analityków.

Dla inwestorów istotna będzie przede wszystkim cena wezwania. Materna zwraca uwagę, że kurs akcji mBanku w ostatnich 12 miesiącach wyraźnie wzrósł. – Może dojść do sytuacji, w której proponowana cena w wezwaniu okaże się mało atrakcyjna i niewielu akcjonariuszy odpowie na to techniczne wezwanie – zauważa.

Aby zwiększyć zainteresowanie ofertą, UniCredit musiałby zaproponować cenę wyższą niż wymagana przepisami cena minimalna. Zdaniem analityków nie jest jednak przesądzone, czy zdecyduje się na taki krok. Im więcej akcjonariuszy odpowie na wezwanie, tym większy może być koszt całej operacji. Akcje mBanku pozostające w obrocie giełdowym, czyli będące w posiadaniu akcjonariuszy innych niż Commerzbank, to około 13 mln sztuk. Koszt ich wykupu po 1300 zł to około 17 mld zł, a przykładowo po cenie 1400 zł to ponad 18 mld zł.