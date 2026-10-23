Wprowadzenie konta maklerskiego uzupełnia rozwijaną przez ING ofertę skierowaną do fundacji rodzinnych, która obejmuje bankowość codzienną, wsparcie w obszarze sukcesji oraz usługi private banking dla fundatorów i ich rodzin.

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Obecnie oferta ING dla fundacji rodzinnych obejmuje:

· konto maklerskie dla fundacji rodzinnej,

· bankowość codzienną dla fundacji rodzinnej,

· ofertę depozytową dla fundacji rodzinnej,

· usługi private banking dla fundatora i jego rodziny.

– Fundacje rodzinne są coraz ważniejszym elementem długoterminowego planowania majątku i sukcesji w Polsce. W ciągu najbliższych 5 lat, a w perspektywie do 2030 roku, przed procesem sukcesji i przekazania władzy stanie od 60 do 80 tys. firm rodzinnych. Dlatego konsekwentnie rozwijamy ofertę, która odpowiada na potrzeby zarówno samej fundacji, jak i fundatora oraz jego rodziny. Konto maklerskie dla fundacji rodzinnej jest kolejnym elementem naszego kompleksowego ekosystemu usług. Wspieramy klientów w zarządzaniu majątkiem, inwestowaniu oraz przygotowywaniu kolejnych pokoleń do odpowiedzialnego przejmowania rodzinnego kapitału – mówi Wojciech Sieńczyk, wiceprezes ING, odpowiedzialny za pion Klientów Private Banking i Inwestycji.

Fundacja rodzinna może otworzyć rachunek maklerski, jeśli ma już konto bankowe ING w złotych. Umowę można podpisać w Centrum Private Banking lub zdalnie przy użyciu podpisu kwalifikowanego. W całym procesie klienta wspiera doradca private banking, a operacyjne czynności wykonuje ING Biuro Maklerskie.