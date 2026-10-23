Z tego artykułu dowiesz się: Jakie możliwości polskim inwestorom otwiera pionierskie połączenie bankowości mobilnej z globalną platformą inwestycyjną.

Jak zmieniają się nawyki i oczekiwania polskich inwestorów indywidualnych na przestrzeni ostatnich lat.

Dlaczego banki coraz częściej decydują się na strategiczne partnerstwa w obszarze usług maklerskich.

W jakim kierunku ewoluuje cyfrowe zarządzanie majątkiem i obsługa klienta zamożnego.

Kluczowym elementem partnerstwa będzie zapewnienie klientom VeloBanku bezpośredniego dostępu do globalnej infrastruktury rynku kapitałowego Saxo Banku. Dzięki temu rozwiązaniu klienci VeloBanku zyskają dostęp z aplikacji mobilnej do kilku tysięcy instrumentów finansowych notowanych na 16 światowych giełdach, w tym akcji, obligacji oraz funduszy ETF.

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Udostępnienie klientom VeloBanku rozwiązania inwestycyjnego Saxo Banku z poziomu aplikacji mobilnej wpisuje się w szerszą ewolucję cyfrowego zarządzania majątkiem, w którym technologia uzupełnia relację między klientami, ich bankiem i doradcami finansowymi.

Rozwiązanie Saxo Banku uzupełnia portfolio usług inwestycyjnych Grupy VeloBanku. Obejmuje ono obecnie m.in. fundusze inwestycyjne zarządzane przez VeloFunds TFI oraz produkty strukturyzowane emitowane przez Goldman Sachs, oferowane za pośrednictwem Biura Maklerskiego VeloBanku.

Zmiany świadczenia usług inwestycyjnych przez banki…

– Polski rynek inwestycyjny szybko dojrzewa. Widzimy nie tylko rekordową liczbę rachunków maklerskich, ale też zmianę podejścia samych inwestorów. Coraz częściej myślą globalnie, szukają możliwości inwestowania w różnych regionach, sektorach i klasach aktywów. Technologia powinna za tym nadążać. Dlatego jako pierwszy bank w Polsce chcemy dać klientom dostęp do aplikacji mobilnej Saxo Banku. Chcemy, żeby dostęp do światowych rynków był prosty i wygodny, a inwestowanie stało się naturalną częścią codziennego zarządzania finansami – mówi Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego VeloBanku.

– Na całym świecie banki zmieniają sposób świadczenia usług inwestycyjnych, ponieważ klienci coraz częściej oczekują zarówno dostępu do globalnych rynków i intuicyjnych rozwiązań cyfrowych, jak i zaufanej relacji ze swoim bankiem. Partnerstwa strategiczne mogą pomóc bankom sprostać tym oczekiwaniom bez konieczności samodzielnego tworzenia i utrzymywania wszystkich potrzebnych rozwiązań. Łącząc relacje z klientami oraz znajomość lokalnego rynku z infrastrukturą inwestycyjną Saxo Banku, banki mogą koncentrować się na tym, co wyróżnia ich ofertę, jednocześnie korzystając z technologii i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o skalowalności – mówi Henrik Alsøe, Global Head of Institutional w Saxo Banku.

… i zmiany sposobu inwestowania przez klientów

Polacy coraz aktywniej uczestniczą w rynku kapitałowym. Z danych KDPW wynika, że w sierpniu 2026 roku liczba rachunków papierów wartościowych przekroczyła 3 mln. Szczególnie wymowne jest tempo wzrostu. Przejście od pierwszego do drugiego miliona rachunków zajęło ponad 16 lat, podczas gdy kolejny milion przybył w zaledwie 19 miesięcy.

Zmienia się także sposób inwestowania. Jeszcze kilka lat temu inwestowanie na zagranicznych rynkach czy wykorzystanie ETF-ów było domeną bardziej doświadczonych uczestników rynku. Dziś staje się bardziej powszechne. Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2025 przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wynika, że 66 proc. badanych inwestowało w ETF-y w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Dla porównania, w 2020 roku odsetek ten wynosił 20,1 proc. Co więcej, wśród inwestujących w ETF-y większą popularnością cieszą się instrumenty zagraniczne niż notowane na GPW.

Zmiana sposobu inwestowania jest szczególnie widoczna w segmencie klientów zamożnych. Wraz ze wzrostem wartości zgromadzonych aktywów rośnie znaczenie dywersyfikacji geograficznej, walutowej i sektorowej. Klienci private banking oczekują przy tym również wygodnego cyfrowego dostępu do portfela.

– Klienci private banking od dawna inwestują globalnie. Zmienia się natomiast sposób, w jaki chcą to robić. Dostęp do światowych rynków nie może już oznaczać wielu platform, osobnych procesów i skomplikowanej obsługi. Klienci oczekują połączenia relacji i eksperckiego wsparcia charakterystycznych dla private bankingu z technologią, która daje im swobodę działania wtedy, kiedy jej potrzebują. Współpraca z Saxo Bankiem jest dla nas ważnym elementem budowania właśnie takiego modelu wealth management – mówi Andrzej Wilk, członek zarządu VeloBanku odpowiedzialny za obszar private banking.