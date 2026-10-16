Z tego artykułu dowiesz się: Jaki jest plan i harmonogram jednego z największych przejęć w europejskim sektorze bankowym.

Jakie cele strategiczne stoją za transakcją i jakie zmiany czekają międzynarodową sieć Commerzbanku.

Jak przebiegał spór o przejęcie i jaka jest rola niemieckiego rządu w całej operacji.

Jakie gwarancje dla niemieckiej gospodarki chce uzyskać rząd w Berlinie od nowego inwestora.

Jak napisał w komunikacie UniCredit, „Decyzja ta stanowi ważny kamień milowy w przejęciu Commerzbanku przez UniCredit i potwierdza pozytywną ocenę transakcji przez EBC”. Przejmując Commerzbank, wyceniany na 35 miliardów euro, UniCredit planuje umocnić swoją pozycję europejskiego giganta.

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Przed pełną fuzją konieczne jest przeprowadzenie szeregu uzgodnień

W rozmowie z programem „Europe Early Edition” stacji CNBC, prezes UniCredit, Andrea Orcel, powiedział, że bank jest zadowolony ze swojej pozycji w Commerzbanku, który zbliża się do pełnej kontroli nad niemieckim bankiem, zwiększając swój udział do 48 proc.

Orcel stwierdził, że włoski bank działa na najwyższych obrotach, podnosząc prognozy na cały rok po opublikowaniu w czwartek najlepszych w historii wyników za drugi kwartał i pierwszą połowę roku.

Zapytany, kiedy mogłoby dojść do pełnego przejęcia, Orcel podkreślił, że nadal konieczne jest podjęcie pewnych kroków.

– Jeśli chodzi o normalne otoczenie regulacyjne i przepisy antymonopolowe, a także o to, co pozwoliłoby nam przejąć akcje objęte przetargiem, a tym samym sprawować kontrolę, myślimy teraz potencjalnie w IV kwartale, może później, i to byłby moment, w którym moglibyśmy wejść w ten proces – powiedział prezes, dodając, że nie będą czekać na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w maju.

Powiedział, że oba banki nadal „bardzo się różnią”, dodając, że przed pełną fuzją konieczne jest przeprowadzenie szeregu uzgodnień.

Akcje UniCredit spadły o 2,3 proc. w porannym handlu. Akcje Commerzbanku spadły o 0,7 proc.

W oświadczeniu Commerzbank stwierdził, że jego stanowisko pozostaje niezmienione. „Tylko konstruktywne podejście może stworzyć wartość dla wszystkich interesariuszy” – stwierdził bank.

Ostateczne kroki regulacyjne spodziewane są pod koniec roku, kiedy „UniCredit będzie posiadał około 50 proc. praw głosu w Commerzbanku i będzie mógł przejąć kontrolę nad bankiem” – podano w komunikacie.

UniCredit proponuje w szczególności cięcia w międzynarodowej sieci Commerzbanku, uznanej za zbyt złożoną i nieefektywną, oraz skoncentrowanie banku na działalności w Niemczech. Na razie nie wiadomo, czy cięcia będą dotyczyły mBanku.

Włosko-niemiecka bitwa o przejęcie Commerzbanku

Przejęcie Commerzbanku przez UniCredit było jednym z najpilniej obserwowanych przejęć w Europie w ostatnich latach.

Włoski bank objął początkowo 9 proc. udziałów w 2024 roku, a następnie zwiększył je do około 30 proc. w marcu, podsycając oczekiwania na pełne przejęcie, czemu kierownictwo Commerzbanku stanowczo się sprzeciwiało.

Niemieckie Ministerstwo Finansów odniosło się w czwartek do coraz bardziej zaciekłego sporu, stwierdzając, że „teraz oba banki muszą ze sobą rozmawiać”.

Komentarze, które pojawiły się po wywiadzie dla CNBC, sygnalizują zmianę stanowiska niemieckiego rządu wobec umowy, choć ministerstwo stwierdziło, że sprzeciwia się „agresywnemu podejściu” UniCredit. Rząd niemiecki posiada 12 proc. udziałów w Commerzbanku.

W odpowiedzi na wywiad dla CNBC, wiceprzewodniczący Commerzbanku i przewodniczący rady zakładowej Sascha Uebel wezwał obie strony do „zachowania się jak dorośli”.

Commerzbank zwolnił tysiące pracowników i podniósł swoje cele finansowe, próbując przekonać akcjonariuszy do poparcia kampanii na rzecz zachowania niezależności.

Wysiłki te jednak zakończyły się fiaskiem, a gdy UniCredit zbliżał się do przejęcia pakietu kontrolnego, prezes Commerzbanku, Bettina Orlopp, zaapelowała pod koniec lipca o „konstruktywne” rozmowy z włoskim bankiem.

W zeszłym miesiącu niemiecki minister finansów Lars Klingbeil spotkał się z Orcelem, aby uzyskać gwarancje dotyczące przyszłości banku. Powiedział, że „kluczowe znaczenie” ma to, aby Commerzbank „nadal wypełniał swoją kluczową rolę w finansowaniu niemieckiej gospodarki”.

W swoim oświadczeniu o wynikach za drugi kwartał UniCredit stwierdził, że transakcja z Commerzbankiem ewoluowała od „atrakcyjnej inwestycji finansowej” do „strategicznej transakcji generującej znaczną wartość”.

Zysk netto włoskiego banku spadł o 13 proc. do 2,9 mld euro w drugim kwartale, czyli 3,1 mld euro po wyłączeniu jednorazowych hedgingów i niektórych innych kosztów finansowania związanych ze zwiększonym udziałem w Commerzbanku. Całoroczny cel zysku netto został podniesiony do ponad 11 mld euro.