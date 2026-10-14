Z tego artykułu dowiesz się: Jakie strategiczne korzyści daje właścicielowi giełdy Kraken przejęcie litewskiego banku cyfrowego.

W jaki sposób unijna licencja bankowa umożliwi oferowanie oprocentowanych depozytów i produktów kredytowych w Europie.

Jak połączenie regulowanych infrastruktur obu firm wpłynie na rynek usług finansowych, w tym Banking-as-a-Service.

Na czym polega długofalowa strategia firmy i jaką rolę w jej globalnych ambicjach odgrywa rynek europejski.

Payward, spółka-matka platformy kryptowalutowej Kraken, ogłosiła przejęcie Saldo Finance Oy – fińskiej spółki holdingowej, której spółka zależna, Saldo Bank UAB, jest specjalistycznym cyfrowym bankiem posiadającym licencję bankową na Litwie oraz prawo do świadczenia usług transgranicznych (tzw. paszportowanie) na pięciu rynkach europejskich. Przejęcie litewskiego banku zapewni Payward unijną licencję bankową, umożliwiającą oferowanie europejskim klientom oprocentowanych depozytów, produktów kredytowych, kart płatniczych oraz rozliczeń w systemie SEPA.

Reklama Reklama

Co oznacza przejęcie Saldo Banku dla właściela Kraken?

Saldo Bank obsługuje klientów na Litwie, w Finlandii, Szwecji oraz w Niemczech, a także posiada paszport uprawniający do prowadzenia działalności w Holandii. Detaliczne lokaty terminowe są dostępne na każdym z tych rynków, natomiast oferta kredytowa obejmuje pożyczki konsumenckie na Litwie, w Finlandii i Szwecji, a także zabezpieczone i niezabezpieczone kredyty dla sektora MŚP na Litwie i w Finlandii. Karta kredytowa banku funkcjonuje już w Finlandii, a jej wdrożenie w Szwecji planowane jest na 2027 rok.

Czytaj więcej Kryptowaluty Tylko co piąta firma kryptowalutowa w UE ma licencję MiCA Niewiele spółek kryptowalutowych działających w Europie zdołało zdobyć unijne licencje MiCA. Te, którym nie uda się to do 1 lipca, będą musiały prz...

Przejęcie Saldo Banku to kolejny krok w rozwoju działalności bankowej Payward (Payward Banking). Do tej pory Payward Banking udzielił pożyczek o wartości przekraczającej 2 mld USD i dysponuje regulowaną infrastrukturą na kluczowych rynkach, w tym m.in. rachunek podstawowy o ograniczonym przeznaczeniu w amerykańskiej Rezerwie Federalnej USA oraz licencję instytucji pieniądza elektronicznego (EMI) wydaną przez Bank Centralny Irlandii. W połączeniu z dotychczasową infrastrukturą przejęcie ma umożliwić Payward Banking – po uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych – zaoferowanie europejskim klientom oprocentowania depozytów, produktów kredytowych oraz rozwiązań z zakresu bankowości-jako-usługi (Banking-as-a-Service), w tym paszportowania licencji, wydawania kart płatniczych oraz kredytów dla MŚP.

– Payward Banking to biznes, który budujemy krok po kroku: licencja po licencji, rynek po rynku. Regulowany bank w UE to element, który pozwoli nam obsługiwać klientów z Europy w taki sposób, w jaki powinna to robić podstawowa instytucja finansowa: zapewniając jedno miejsce do przechowywania aktywów, ich swobodnego transferu oraz generowania zwrotu. Wierzymy, że podmiot, który buduje taką relację z klientem, zyskuje mandat do obsługi wszystkich powiązanych z nią usług. Zaczynamy od Unii Europejskiej, ale nasze ambicje mają charakter globalny - deklaruje Arjun Sethi, jeden z prezesów Payward.

Czytaj więcej Kryptowaluty Giełda w Londynie stawia na akcje stokenizowane London Stock Exchange planuje umożliwić inwestorom handel akcjami tokenizowanymi. Ma to być krok w stronę wprowadzenia handlu 24-godzinnego.

– Licencja bankowa jest warta tyle, ile zbudowana na niej oferta. Payward spędził lata budując regulowaną infrastrukturę w Stanach Zjednoczonych i Europie. Z kolei infrastruktura Saldo Banku została zaprojektowana z myślą o skali ogólnoeuropejskiej, umożliwiając wdrażanie innowacyjnych rozwiązań bankowych, w tym usług wbudowanych dla innych fintechów. Dzięki połączeniu tych możliwości z naszą obecnością na pięciu rynkach znacznie szersze grono klientów zyska dostęp do pełnego wachlarza usług obu podmiotów – bankowości, płatności i kredytów dostępnych w jednym miejscu - twierdzi natomiast Jarkko Mäensivu, prezes Saldo Banku.