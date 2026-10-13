Z tego artykułu dowiesz się: Jakie czynniki wpływają na spadek atrakcyjności europejskiego sektora bankowego.

W jaki sposób wahania na rynku obligacji skarbowych przekładają się na kondycję finansową i kapitały polskich banków.

Od czego zależy przyszłość dywidend w sektorze bankowym i jakie progi ostrożnościowe są kluczowe dla ich wypłaty.

Za rosnącą ostrożnością wobec europejskich banków stoją głównie problemy z zadłużeniem Francji. W Polsce dochodzi dodatkowo niewielkie obniżenie oczekiwań na podwyżki stóp NBP.

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Francuski problem

Banki rozpoczęły nowy tydzień z apetytem do zwyżek. WIG-banki rósł w poniedziałkowe popołudnie aż o 1,7 proc., wyraźnie przekładając się na kondycję kluczowych indeksów GPW. Banki wręcz utrzymywały WIG20 na powierzchni przy ponad 3-proc. przecenie Orlenu. Poniedziałkowe odreagowanie WIG-banki nastąpiło jednak po trzech dniach spadków, które oddaliły indeks firm finansowych od historycznego szczytu do piątkowego zamknięcia o 7,5 proc. Reakcja ta mogła wynikać z ograniczenia oczekiwań na rychłe podwyżki stóp procentowych w Polsce, ale też słabszego zachowania sektora w Europie. Indeks skupiający 600 europejskich banków w poniedziałek również rósł, ale w miesiąc stracił około 7,5 proc.

Foto: Parkiet

Analitycy zwracają uwagę głównie na przecenę francuskich papierów skarbowych. W poniedziałek rentowność tamtejszych obligacji dziesięcioletnich sięgała 4,89 proc. przy wzroście o blisko 4 pkt baz. Spokojniej było na rynku niemieckim, przez co różnica między oprocentowaniem papierów francuskich a niemieckich znów się rozszerzała. Według obecnych szacunków w tym roku deficyt budżetowy Francji sięgnie 5,4 proc. PKB, co jest jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej. Dług publiczny z kolei sięga 119 proc. PKB. Część ekspertów ostrzega, że kondycja finansów publicznych nad Sekwaną może być zagrożeniem dla strefy euro. Dolar dodatkowo dostał wiatru w żagle przez wzmocnienie oczekiwań na bardziej jastrzębi kurs w polityce monetarnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Efekty widać w zachowaniu pary EUR/USD, której notowania w poniedziałek sięgały 1,117, co groziło najniższym zamknięciem kursu od ponad roku. Notowania głównej pary walutowej od początku roku osunęły się już o 4,85 proc., głównie w ostatnich tygodniach.

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Co z dywidendami z banków?

Eksperci zwracają też uwagę na wysoki, sięgający ponad połowy udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu Francji, podczas gdy w Polsce udział nierezydentów w zadłużeniu spadł na koniec sierpnia do 12 proc. i jest najniższy od lat. Spory popyt na krajowe papiery skarbowe wykazują natomiast banki. Według wyliczeń Ministerstwa Finansów udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych papierach na koniec sierpnia wzrósł do 53 proc. z 51,6 proc. na koniec grudnia 2025 r. Przecena papierów skarbowych, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach, jednak nie służy także im. O ile w warunkach stresowych banki nie muszą pozbywać się przecenionych obligacji, na co się nie zanosi, to spadki cen papierów skarbowych nie stanowią dla nich problemu.

Foto: Parkiet

– Według raportu NBP na koniec czerwca papiery skarbowe odpowiadały za blisko 26 proc. aktywów banków, z czego blisko 60 proc. było niewyceniane według bieżących cen rynkowych, co ogranicza bezpośrednie przełożenie na kapitały i współczynniki kapitałowe – zauważa Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu doradztwa inwestycyjnego, Ipopema Private Investments. – Dla przypomnienia obligacje mogą być wyceniane rynkowo i rozliczenie może być przez wynik lub kapitał i alternatywnie obligacje mogą być wyceniane według zamortyzowanego kosztu – zmiana rentowności nie powoduje straty księgowej i strata wystąpiłaby przy wymuszonej sprzedaży obligacji. Według szacunku NBP zmiana rentowności obligacji o 1 pkt proc. obniża fundusze własne sektora o 7 mld PLN, przy funduszach własnych polskiego sektora bankowego na poziomie 282 mld PLN na koniec 2025 r., co pokazuje relatywnie niską wrażliwość sektora na kapitały własne – wskazuje Kozłowski. – Warto dodać, że relatywnie wysoka wrażliwość portfela obligacji (FVOCI) względem zysku i RWA mogłaby wywierać presję na pozostawienie blisko połowy zysku za 2026 r. przez jeden z banków, który w ostatnich latach nie płacił dywidendy, jednak wymagałoby to wzrostu rentowności całego portfela o około 2,5 pkt proc., co jest warunkiem skrajnym – przyznaje Kozłowski. – Nie traktowałbym więc wzrostu rzędu 100–200 pkt baz. jako wspólnego „progu cięcia dywidend”. To sensowny zakres scenariuszy do badania presji, ale próg zależy od banku. KNF bada również CET1, Tier 1, dźwignię, P2G i wrażliwość na stopy; politykę na 2026 r. uwzględnia docelowy bufor antycykliczny 2 proc. oraz dodatkowe ograniczenie wypłat przy nadmiernej wrażliwości odsetkowej. Te zasady dotyczą wypłat w 2026 r. – nie należy automatycznie przenosić ich na dywidendy z zysku 2026 wypłacane w 2027 r. – podkreśla.