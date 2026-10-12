Z tego artykułu dowiesz się: Jakie ambicje wzrosty w segmencie biznesowym stawiają sobie największe banki w Polsce.

Jakimi nowymi ofertami i strategiami instytucje finansowe chcą przyciągnąć przedsiębiorców.

Dlaczego banki walczą o klienta firmowego.

Co napędza popyt na kredyty dla przedsiębiorstw i jakie znaczenie mają inwestycje.

Dlaczego konkurencyjna rywalizacja na rynku zwiększa presję na marże banków.

Jednym z głównych priorytetów nowej strategii Erste Bank Polska, którą mamy poznać do końca roku, ma być rozwój bankowości korporacyjnej oraz obsługi małych i średnich przedsiębiorstw – wynika z niedawnego wywiadu prezesa Erste BP Michała Gajewskiego dla „Parkietu”. W przypadku MŚP ambicje są szczególnie duże. – Pod względem rachunków bieżących małych i średnich firm jesteśmy numerem dwa w Polsce. A naszą ambicją jest bycie numerem jeden – podkreśla Gajewski.

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Foto: Parkiet

Banki chcą zwiększać udziały w rynku przedsiębiorstw

Tym samym Erste BP dołączy do grona banków, które w swoich strategiach stawiają na mocny wzrost w segmencie biznesowym. Wyśrubowane cele w tym zakresie wyznaczył sobie choćby PKO BP, który chce być bankiem pierwszego wyboru dla firm i przedsiębiorstw oraz zwiększyć swój udział w tym rynku do 18 proc. do 2027 r. z 16,5 proc. wcześniej. BNP Paribas Bank Polska w planach na 2030 r. zakłada zwiększenie udziału w rynku kredytów dla biznesu do 10 proc., podobne ambicje ma mBank. Dobrym przykładem może tu być też Citi Handlowy, który zgodnie ze swoją strategią sprzedał część detaliczną (w czerwcu 2026 r.), byskoncentrować się na obsłudze przedsiębiorstw, zwłaszcza tych działających na rynkach międzynarodowych.

Foto: Parkiet

Deklaracja prezesa Gajewskiego o byciu numerem jeden na rynku MŚP może jeszcze zaostrzyć konkurencję w sektorze, która zresztą rozpoczęła się kilka miesięcy temu. A bankichwalą się też pierwszymi sukcesami. Przykładowo, w Millennium wartość finansowania przedsiębiorstw na koniec II kwartału 2026 r. okazała się o 32 proc. wyższa niż rok wcześniej, w Citi Handlowym – o 16 proc., w PKO BP – o 14 proc., a w Pekao – o ponad 12 proc. Sam Erste BP podaje, że liczba nowych kont firmowych wzrosła w I połowie roku o rekordowe 64 proc., a liczba klientów z segmentu MŚP zwiększyła się rok do roku o 11 proc., do 609 tys.

Co banki oferują firmom. Premie, tańsze kredyty i usługi szyte na miarę

Rywalizację o przedsiębiorców widać nie tylko w wynikach, ale przede wszystkim w ofertach banków. W segmencie mikrofirm i MŚP pojawia się cały wysyp produktów i promocji, które mają przyciągnąć klientów. Banki kuszą niskimi kosztami prowadzenia rachunku firmowego, premiami za założenie konta, kredytami bez prowizji i uproszczonymi procedurami. Rozwijają również szybką obsługę cyfrową, w tym e-pożyczki, o które można wnioskować online, a decyzję kredytową uzyskać nawet w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. W segmencie dużych firm i korporacji rywalizacja jest mniej produktowa, a bardziej jakościowa, ale też intensywna.

Foto: Parkiet

– W strategiach, komentarzach i działaniach banków rzeczywiście widać, że chcą mocniej powalczyć o segment firmowy. Dostrzegają, że będzie się on szybko rozwijał, a kredyty już teraz rosną – komentuje Łukasz Jańczak, analityk Erste Securities. – Przy czym nie oznacza to, że klienci detaliczni przestali być dla banków ważni, odwrotnie, sektor nadal chce rozwijać wszystkie główne linie biznesowe, bo ma wysokie nadwyżki. Po prostu w segmencie przedsiębiorstw widać obecnie przestrzeń do szybszego wzrostu – wyjaśnia.

– Jeśli spojrzymy na relację zadłużenia przedsiębiorstw do PKB w Polsce i Europie Zachodniej, widać, że jesteśmy daleko w tyle. Nic dziwnego, że banki dostrzegają w tym szansę na wzrost – ocenia też Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ. Jego zdaniem obecna koncentracja banków na segmencie firmowym nie oznacza, że klienci detaliczni poszli w odstawkę, o czym świadczy szybko rosnący portfel kredytów hipotecznych i gotówkowych. Niemniej można ocenić, że swoje piętno na sektorze odbiła saga frankowa i teraz część kredytodawców stara się minimalizować ryzyko prawne związane z ochroną konsumentów.

Kredyty dla firm. Polska daleko za unijną średnią

Z analiz Związku Banków Polskich, przedstawionych w raporcie „Polska i Europa 2026”, wynika, że pod względem wartości finansowania przedsiębiorstw w relacji do PKB polski sektor bankowy zajmuje dalekie, trzecie od końca miejsce wśród krajów UE. Wskaźnik ten, według stanu na II kw. 2026 r., wynosi u nas zaledwie11 proc., podczas gdy unijna średnia to 29,6 proc. Gorzej wypada tylko Irlandia i Rumunia, a w Danii kredyty firmowe stanowią aż 54 proc. Już samo nadrobienie dystansu do unijnej średniej to ogromny rynek, o który warto i trzeba powalczyć.

Obecnie sytuacja sprzyja zresztą bankom, ponieważ popyt na finansowanie ze strony biznesu jest coraz większy. Po okresie stagnacji, spadków i przejściowych odbić w latach 2021–2023 obecnie widać wyraźne ożywienie. Według danych NBP w 2026 r. roczna dynamika kredytów dla przedsiębiorstw udzielanych przez polski sektor bankowy wynosiła, zależnie od miesiąca, 8–10 proc., a na koniec sierpnia ich wartość sięgała ok. 494 mld zł.

Największe ożywienie widać przy tym w segmencie MŚP, gdzie portfel kredytów rośnie w tempie dwucyfrowym. Nieco słabsza dynamika charakteryzuje finansowanie dużych firm. W ostatnich miesiącach szybciej zwiększał się też popyt na kredyty inwestycyjne niż na operacyjne.

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Inwestycje napędzają popyt na finansowanie

Odbudowie popytu na kredyty firmowe sprzyjają m.in. niższe stopy procentowe, ale przede wszystkim ożywienie inwestycji. Badania NBP pokazują, że krótkoterminowy wskaźnik optymizmu inwestycyjnego wzrósł w II kwartale do 37 proc., przekraczając wieloletnią średnią. Największą aktywność inwestycyjną w krótkim horyzoncie deklarowały firmy transportowe, budowlane i usługowe (a mniejszą – przemysłowe i handlowe). Co ciekawe, rekordowy wprost optymizm wykazywały przedsiębiorstwa publiczne.

Ekonomiści oceniają, że w 2026 r. dynamika inwestycji w całej gospodarce może być najwyższa od lat, m.in. dzięki realizacji projektów współfinansowanych z KPO. W 2027 r. tempo może nieco osłabnąć, ale nadal powinno pozostać solidne. To również szansa dla banków, ponieważ wiele takich przedsięwzięć wymaga dodatkowego finansowania dłużnego.

Większy rynek, ale także presja na marże

Zaostrzenie rywalizacji o klientów firmowych niesie jednak również pewne ryzyka i wyzwania, a ożywienie na rynku kredytowym wcale nie gwarantuje wszystkim sukcesu. –Konkurencja między bankami o klientów firmowych jest obecnie bardzo duża. Może to jednak odbijać się negatywnie na marżach w tym segmencie – wyjaśnia Piotr Rychlicki, analityk Ipopema Securities. Jak dodaje, na rynku nie jest tajemnicą, że część finansowania dużych projektów jest udzielana przy niskiej rentowności, a w niektórych przypadkach nawet poniżej kosztów. Banki mogą się na to decydować, licząc na długoterminową współpracę z dużym klientem, a w konsekwencji na kolejne zlecenia i przychody z innych usług. Taka strategia może się opłacić w dłuższym okresie, ale oznacza, że sam wzrost wartości kredytów nie musi przekładać się na równie szybki wzrost zysków.

Warto dodać, że w ankiecie NBP dotyczącej sytuacji na rynku kredytowym w II kwartale 2026 r. banki deklarowały łagodzenie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Ograniczały część kosztów pozaodsetkowych, zwiększały dostępne kwoty finansowania i wydłużały maksymalne okresy kredytowania, a także obniżały marże. To kolejny sygnał, że o klientów biznesowych banki muszą zabiegać nie tylko dostępnością produktów, lecz także ceną.

Wyzwaniem może być również ograniczona pula najbardziej atrakcyjnych projektów, o które warto walczyć. Choć w Polsce trwa ożywienie inwestycyjne napędzane transformacją energetyczną, wydatkami publicznymi na obronność czy cyfryzacją, nie wszystkie branże i firmy uczestniczą w tym przyspieszeniu w równym stopniu. Drugim problemem pozostaje konkurencja ze strony zagranicznych źródeł finansowania. Duże międzynarodowe koncerny działające w Polsce mogą pozyskiwać kapitał w ramach własnych grup lub na rynkach, na których koszt pieniądza jest po prostu niższy.