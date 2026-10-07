Zgodę na objęcie przez Janusza Mieloszyka funkcji prezesa Nest Banku musi wyrazić jeszcze KNF
30 września pełnienie funkcji prezesa Nest Banku zakończył Piotr Kowynia. W związku z tym rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Januszowi Miloszykowi - podano w informacji prasowej. Zgodnie z prawem bankowym, zgodę na objęcie przez niego funkcji prezesa musi wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego.
„Nasz kierunek się nie zmienia: chcemy być najlepszym partnerem dla przedsiębiorców i dalej tworzyć rozwiązania, które będą wzorem dla polskiej bankowości. Wierzę, że technologia, mądrze wykorzystana, może zmienić bankowość na lepsze” – skomentował Mieloszyk, cytowany w informacji.
Wiceprezes banku Magdalena Zajkowska, która odpowiada za Pion Komunikacji i HR, przejmie od Mieloszyka nadzór nad Pionem Dystrybucji i Rozwoju Biznesu i do czasu podjęcia dalszych decyzji pokieruje dwoma obszarami – przekazano.
Janusz Mieloszyk jest związany z Nest Bankiem od 2019 r. Wcześniej pracował m.in. w mBanku w Polsce, Czechach i na Słowacji, Banku Millennium w Polsce i Portugalii, PKO BP, EY i IBM.
Nest Bank obsługuje 419 tys. klientów indywidualnych i firmowych. Właścicielem banku jest fundusz private equity AnaCap Financial Partners LLP.
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