30 września pełnienie funkcji prezesa Nest Banku zakończył Piotr Kowynia. W związku z tym rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Januszowi Miloszykowi - podano w informacji prasowej. Zgodnie z prawem bankowym, zgodę na objęcie przez niego funkcji prezesa musi wyrazić Komisja Nadzoru Finansowego.

Reklama Reklama

Nowy prezes Nest Banku stawia na kontynuację

„Nasz kierunek się nie zmienia: chcemy być najlepszym partnerem dla przedsiębiorców i dalej tworzyć rozwiązania, które będą wzorem dla polskiej bankowości. Wierzę, że technologia, mądrze wykorzystana, może zmienić bankowość na lepsze” – skomentował Mieloszyk, cytowany w informacji.

Wiceprezes banku Magdalena Zajkowska, która odpowiada za Pion Komunikacji i HR, przejmie od Mieloszyka nadzór nad Pionem Dystrybucji i Rozwoju Biznesu i do czasu podjęcia dalszych decyzji pokieruje dwoma obszarami – przekazano.

Janusz Mieloszyk jest związany z Nest Bankiem od 2019 r. Wcześniej pracował m.in. w mBanku w Polsce, Czechach i na Słowacji, Banku Millennium w Polsce i Portugalii, PKO BP, EY i IBM.

Nest Bank obsługuje 419 tys. klientów indywidualnych i firmowych. Właścicielem banku jest fundusz private equity AnaCap Financial Partners LLP.