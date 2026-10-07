Bancassurance to mówiąc w uproszczeniu współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z bankami, w ramach której banki sprzedają ubezpieczenia. Polisy są przy tym często dodawane do produktów bankowych, na przykład kredytów.

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Zeszłoroczne wyniki bancassurance nie były imponujące. Sprzedaż polis przez banki wyglądała gorzej niż rok i dwa lata wcześniej. Składka przypisana brutto w kanale bancassurance sięgnęła 5,9 mld zł i była o 0,5 mld zł, czyli o 7,5 proc., niższa niż rok wcześniej, gdy banki zebrały 6,4 mld zł składki. Łączna kwota, którą Polacy wydali w minionym roku na polisy ubezpieczeniowe wyniosła 90,6 mld zł i było to o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ten rok wygląda lepiej. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2026 r. składka przypisana brutto uzyskana ze sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym sięgnęła 4,1 mld zł. To oznacza wzrost o 39,1 proc., licząc rok do roku. Szczególnie silny wzrost odnotowano w ubezpieczeniach na życie, gdzie zebrana składka wzrosła do 2,6 mld zł. Udział bancassurance w rynku ubezpieczeń na życie zwiększył się do 19 proc. całego rynku ubezpieczeń na życie w Polsce. W ubezpieczeniach majątkowych składka przypisana brutto osiągnęła 1,5 mld zł, a udział bancassurance wzrósł do 4,5 proc.

– Wyniki pokazują wyraźne odbicie rynku bancassurance po okresie dostosowania obserwowanym w 2025 r. Szczególnie mocno widać je w ubezpieczeniach na życie, gdzie wzrost napędzają przede wszystkim produkty ochronne. Jednocześnie rośnie sprzedaż produktów inwestycyjnych, a pozytywne dynamiki obserwujemy również w ubezpieczeniach majątkowych. Warto przy tym pamiętać, że część wysokiej dynamiki w ubezpieczeniach życiowych wynika z efektu niższej bazy ubiegłego roku. Istotne jest jednak to, że łączna wartość składki w kanale bancassurance jest już wyższa również w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. – skomentował Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU. Jego zdaniem pokazuje to, że banki pozostają ważnym kanałem dostępu klientów do ubezpieczeń, a bancassurance ma przestrzeń do dalszego rozwoju wraz ze zmieniającymi się wymaganiami regulacyjnymi, potrzebami klientów i ewolucją oferty ubezpieczeniowej.

Póki co jednak nasz rynek bancassurance wyraźnie odstaje od tego, co dzieje się w innych krajach. Z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości, wynika m.in., że w 2024 r. światowy rynek bancassurance miał wartość przeszło 1,2 bln dol. Ponad 840 mld dol. przypadło z tego na polisy życiowe, a ponad 366 mld dol. na pozostałe. W Chinach banki sprzedały ubezpieczenia o wartości 181,1 mld dol., a w Indiach 104,2 mld dol. Dalej są Niemcy (94,5 mld dol.), Wielka Brytania (85,6 mld dol.), Francja (79,8 mld dol.), Japonia (77,3 mld dol.), USA (70,8 mld dol.), Włochy (49 mld dol.), Korea Południowa (43,1 mld dol.), Hiszpania (39,6 mld dol.).

Wedle danych za 2022 r. składka przypisana zebrana w kanale bancassurance z polis życiowych stanowiła 77 proc. całego rynku życiowego w Portugalii. We Francji i w Hiszpanii było to 66 proc. rynku, w Słowacji 62 proc., we Włoszech 57 proc., w Norwegii 55 proc., a w Grecji i w Czechach po 45 proc. Dalej były m.in. Litwa, Luksemburg, Belgia, Szwecja, Rumunia, Niemcy. Polska z udziałem 16 proc. okupowała jedno z ostatnich miejsc. W przypadku polis majątkowych i pozostałych daleko w przodzie była Chorwacja 43 proc., a za nią m.in. Niderlandy 20 proc., Norwegia 18 proc., Portugalia i Francja po 16 proc., Hiszpania 10 proc. Polska znów w ogonie z 4 proc. udziału bancassurance w rynku takich polis. Autorzy badania mają listę przyczyn tej sytuacji. Wśród czynników hamujących wymieniają defensywną praktykę, niepewność interpretacyjną, brak wytycznych prowzrostowych. Na plus działają m.in. jednolite standardy UE obowiązujące w tym zakresie, duża baza klientów banków, cyfryzacja, integracja z produktami bankowymi, partnerstwa wyłącznościowe, integracja procesów i danych. W raporcie są recepty na poprawę sytuacji. To uproszczenie procesów, większa powtarzalność, digitalizacja, niższe koszty zgodności i możliwość skalowania sprzedaży. – Luka bancassurance w Polsce jest jednocześnie regulacyjna, produktowa i dystrybucyjna – ocenia WIB. – Wysoka ochrona klienta może współistnieć z wysoką sprzedażą, pokazują to liderzy europejscy. A rynek nie potrzebuje deregulacji, lecz stabilnych i jasnych zasad – przekonuje.