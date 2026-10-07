Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Erste Group nie planuje dual-listingu na GPW.

Jakie znaczenie dla polskiego rynku miałoby notowanie akcji austriackiej grupy w Warszawie.

Jaka oferta dla inwestorów w wezwaniu Erste Group za akcje Erste BP.

Dlaczego analitycy krytykują cenę i konstrukcję wezwania.

Kto może być zainteresowany sprzedażą akcji Erste Bank Polska w wezwaniu.

– Obecnie nie planujemy dodatkowego notowania akcji Erste Group na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – informuje Margarita Thiel, rzeczniczka Erste Group, w odpowiedzi na pytanie „Parkietu”. Jak wyjaśnia, decyzja o ogłoszeniu dobrowolnego wezwania na akcje Erste Bank Polska, obejmującego do 75 proc. udziałów, nie jest powiązana z ewentualnym podwójnym notowaniem akcji grupy w Warszawie.

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Erste Group nie planuje dual-listingu na GPW

Rzeczniczka zaznacza, że Erste Group obecnie koncentruje się na dalszej integracji polskiego banku i uzyskaniu zgód regulacyjnych potrzebnych do zwiększenia udziału. Jednocześnie grupa chce utrzymać free float Erste Bank Polska na poziomie co najmniej 25 proc. – Działania te podkreślają nasze długoterminowe zaangażowanie w Polsce oraz uznanie dla znaczenia warszawskiej giełdy jako wiodącej platformy rynku kapitałowego w Europie Środkowej – podkreśla Margarita Thiel.

Brak deklaracji dotyczącej dual-listingu może być jednak rozczarowaniem z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego. Takie oczekiwania formułowali m.in. przedstawiciele KNF. Dodatkowo, jak wskazuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ, im więcej dużych zagranicznych grup na GPW, tym większy wybór i lepsze możliwości dywersyfikacji portfela dla inwestorów. Notowanie na warszawskiej giełdzie oznacza też łatwiejszy dostęp do informacji, wymaganych w polskim reżimie raportowym, na temat polityki i wyników zagranicznych grup będących właścicielami dużych, mających znaczenie systemowe banków w Polsce.

Przypomnijmy, że na dual-listing, czyli równoległe notowanie akcji na dwóch giełdach, zdecydował się przed laty włoski UniCredit po zakupie Banku Pekao (i UniCredit pozostaje na GPW do dziś). Podobnie postąpił hiszpański Banco Santander po przejęciu BZ WBK – jego akcje również są notowane na warszawskiej giełdzie, mimo że sam bank został sprzedany właśnie Erste Group.

Cena w wezwaniu Erste poniżej kursu giełdowego

Według analityków inwestorzy mogą być też zawiedzeni samym wezwaniem na akcje Erste Bank Polska, ogłoszonym przez Erste Group pod koniec września. Ma ono zostać przeprowadzone na początku listopada, po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych. Austriacy, którzy mają obecnie 49 proc. akcji banku, zaoferowali 713,6 zł za walor i chcą zwiększyć zaangażowanie maksymalnie do 75 proc. kapitału. Oznacza to, że mogą skupić dodatkowo nie więcej niż 26 proc. akcji. Jednocześnie Erste Group chce utrzymać co najmniej 25-proc. free float, a jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, czyli zgłosi się więcej chętnych do sprzedaży, Erste Group nie zrealizuje wezwania w ogóle i pozostanie przy 49 proc. udziałów.

Największe zastrzeżenia analityków budzi cena 713,6 zł za akcję. To o 11,6 proc. mniej niż kurs Erste Bank Polska na zamknięciu sesji w dniu ogłoszenia wezwania, który wyniósł 807,6 zł. Erste Group podkreśla przy tym, że jego oferta jest o 22,1 proc. wyższa od 584 zł za akcję, ustalonej przy zakupie 49-proc. pakietu banku.

– No cóż, w zasadzie okazuje się, że jest to mało interesujące, techniczne wezwanie – komentuje Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. – Cena 713,6 zł jest poniżej kursu rynkowego, więc trudno oczekiwać, by akcjonariusze chcieli sprzedawać po tej stawce – ocenia.

Analitycy krytykują konstrukcję wezwania Erste Group

Podobne obiekcje ma Michał Sobolewski, który zwraca dodatkowo uwagę na nietypową konstrukcję wezwania. – Zgodnie z duchem polskich przepisów przekroczenie 50 proc. udziałów powinno prowadzić do wezwania na 100 proc. akcji. To dawałoby każdemu akcjonariuszowi możliwość sprzedaży posiadanych walorów – wskazuje Sobolewski. Tymczasem w obecnej formule Erste Group chce skupić jedynie określoną pulę akcji, a to oznacza, że nie wiadomo, kto ostatecznie może się na nią „załapać”.

– Nie zakładam, że wszyscy rzucą się, by odpowiedzieć na propozycję Erste Group, bo cena jest jednak mało atrakcyjna. Niemniej wydaje się, że jest to dość dziwne, warunkowe wezwanie, które nie w pełni chroni interesy akcjonariuszy mniejszościowych – zaznacza Sobolewski.

W tej sytuacji pojawia się pytanie, kto w ogóle może być zainteresowany ofertą Erste Group. Zdaniem analityków, przy obecnych parametrach wezwania (o ile w międzyczasie nie dojdzie do załamania kursu lub całego rynku) w zasadzie jedynym poważnym kandydatem może być Banco Santander. Hiszpańska grupa wciąż posiada 9,7 proc. akcji Erste Bank Polska, i od dawna na rynku pojawiają się oczekiwania, że będzie chciała pozbyć się tego pakietu.