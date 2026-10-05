Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego rynek zaczął wyceniać podwyżki stóp procentowych banku centralnego.

Jak zmieniły się prognozy ekonomistów dotyczące stóp w 2026 i 2027 r.,

Czy wyższe stopy procentowe są dobrą informacją dla banków.

Jakie ryzyka dla sektora niesie dłuższy cykl zacieśnienia w polityce pieniężnej. Czy wyższe zyski banków mogą ponownie zwiększyć presję kolejną podwyżką podatków dla sektora.

Przedłużający się kryzys na rynkach surowców i najnowsze odczyty inflacji w Polsce zmieniły optykę co do ruchów w polityce pieniężnej. We wrześniu inflacja konsumencka, jak podał GUS, wystrzeliła w górę do 4 proc. rok do roku, co jest najwyższym poziomem od czerwca 2025 r. W najbliższych miesiącach może być jeszcze wyższa i przebić nawet 5 proc. W tej sytuacji inwestorzy zamiast kolejnych obniżek stóp zaczęli coraz wyraźniej obstawiać ich podwyżki.

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Rynek wycenia podwyżki stóp procentowych

Duże zmiany widać choćby na rynku kontraktów terminowych FRA. Jeszcze w lipcu rynek obstawiał dalsze luzowanie polityki pieniężnej, ostatnie tygodnie przyniosły jednak wyraźny zwrot w stronę oczekiwań zacieśnienia, i to całkiem dużego. Na początku października FRA 3x6 wynosił 4,29 proc., a FRA 6x9 – 4,78 proc. Oznacza to, że rynek wyceniał WIBOR 3M na poziomie odpowiednio 4,29 proc. za trzy miesiące i 4,78 proc. za sześć miesięcy. Innymi słowy, inwestorzy zakładają, że w ciągu trzech miesięcy może nastąpić co najmniej jedna, a prawdopodobnie dwie podwyżki stóp po 25 pkt bazowych, a w ciągu pół roku – nawet trzy lub cztery. Gdyby taki scenariusz się zrealizował, stopa referencyjna NBP wzrosłaby z obecnych 3,75 proc. docelowo nawet do 4,75 proc.

Foto: GG Parkiet

O ile kontrakty FRA pokazują „jedynie” zakłady inwestorów finansowych co do przyszłego kosztu pieniądza, o tyle swoje prognozy zaczynają zmieniać również polscy ekonomiści.

– Na dziś średnia oczekiwań nadal nie zakłada podwyżki stóp w październiku, ale dyskusja w RPP na ten temat w listopadzie staje się już coraz bardziej realna – mówi nam Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku. Jego zdaniem możliwa jest więc podwyżka o 25 pkt bazowych w listopadzie i ewentualny kolejny ruch w grudniu br. lub styczniu 2027 r.

Ekonomiści zmieniają prognozy stóp NBP

– Obecnie spodziewamy się trzech podwyżek stóp. Pierwszej – w listopadzie tego roku, kolejnych dwóch – w pierwszej połowie przyszłego roku – podaje Karol Pogorzelski, ekonomista Banku Pekao. Zaznacza przy tym, że wprowadzenie programu CPN, obniżającego detaliczne ceny paliw do końca tego roku, nie zmienia tej perspektywy. – Przez cały przyszły rok inflacja utrzymywać się będzie powyżej górnej granicy pasma odchyleń od celu NBP, więc RPP musi zareagować – wyjaśnia.

Podobne prognozy ma Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK, choć według niego nastąpią dwie podwyżki stóp po 25 pkt bazowych i obie w I kwartale 2027 r.

Foto: GG Parkiet

Z kolei Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP, podchodzi do scenariusza podwyżek stóp bardzo ostrożnie. Jego zdaniem wiele zależy od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeżeli dojdzie do trwałej deeskalacji, a ceny ropy i innych surowców zaczną spadać, presja inflacji może osłabnąć. W takim wariancie RPP mogłaby pozostać przy obecnym poziomie stóp do połowy przyszłego roku, a potem nawet je obniżyć. – Przy czym ryzyko takiego scenariusza jest duże. Jeżeli konflikt będzie się przedłużał, szok surowcowy zacznie się utrwalać, podwyżki stóp mogą wrócić na stół – przyznaje Bujak.

Wyższe stopy mogą pomóc bankom odbudować wynik odsetkowy

Z punktu widzenia banków podwyżki stóp wydają się dobrą informacją. Im wyższe oprocentowanie kredytów, tym – co do zasady - szybszy wzrost przychodów odsetkowych. Pojawia się też możliwość poprawy marży i wyniku odsetkowego, a w ślad za tym również zysku netto.

Byłaby to korzystna zmiana zwłaszcza w obecnie niesprzyjającym dla sektora otoczeniu, czyli środowisku znacznie niższych niż jeszcze rok wcześniej kosztach pożyczania, a przede wszystkim – podwyższonym CIT. Przypomnijmy, że stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc. i jest na tym poziomie od marca 2026 r., podczas gdy w kwietniu 2025 r. wynosiła 5,75 proc. Od początku 2026 r. banki płacą też swoisty windfall tax – stawka CIT wynosi 30 proc. zamiast 19 proc. W 2027 r. ma wynosić 26 proc., a od 2028 r. – 23 proc.

Foto: GG Parkiet

To wszystko odbija się negatywnie na wynikach banków. Według NBP, po sierpniu zysk sektora spadł rok do roku o 11,9 proc., do 29,3 mld zł, a wynik odsetkowy zmniejszył się o 0,3 proc. Związek Banków Polskich szacuje, że wynik netto sektora w całym 2026 r. może wynieść 38,2 mld zł wobec 49,1 mld zł w 2025 r.

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Podwyżki stóp mogą też jednak zaszkodzić

Eksperci zwracają uwagę, że podwyżka stóp procentowych nie musi oznaczać dla banków samych pozytywnych efektów. Pokazywać to może sytuacja na giełdzie. W czwartek, 1 października, doszło do dużej przeceny notowań spółek sektora, a indeks WIG-banki spadł o 3,6 proc. Stało się to mimo rosnących oczekiwań na podwyżki stóp po wyższym od oczekiwań odczycie inflacji.

Część analityków wskazywała na realizację zysków po bardzo mocnych wzrostach w ostatnich miesiącach, ale przecena zbiegła się też z silnym wzrostem rentowności obligacji na światowym i polskim rynku długu. To ważne dla banków, bo wzrost rentowności oznacza spadek cen posiadanych papierów i może negatywnie wpływać na wycenę części portfela oraz wynik handlowy. Jak wskazuje Michał Sobolewski, analityk DM BOŚ, taki efekt był już widoczny w wynikach banków w II kwartale i może powrócić przy kolejnych ruchach na rynku długu. Rentowność 10-letnich obligacji Skarbu Państwa w pierwszym dniu października to ok. 6,36 proc., czyli 0,82 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. Dla banków oznacza to m.in. większą zmienność wyceny portfela papierów, ale też wyższy koszt zabezpieczania i finansowania długoterminowych aktywów.

Droższe pożyczanie oznacza mniejszy popyt na kredyty

– Niewielki i przejściowy wzrost stóp może poprawiać wyniki odsetkowe banków – zaznacza Sobolewski. – Ale najważniejsze jest pytanie, w jakim kierunku zmierzamy – podkreśla. Jeśli zacieśnienie polityki pieniężnej będzie jedynie punktową reakcją na przejściowy wzrost inflacji, może to być dla banków korzystne. Jeśli jednak będziemy mieli do czynienia z dłuższym cyklem, może mieć to negatywny wpływ na gospodarkę i konsumentów, ograniczać popyt na finansowanie i osłabiać akcję kredytową, a jednocześnie zwiększać ryzyko problemów ze spłatą zobowiązań. A to uderzałoby w samo sedno bankowego biznesu – rosnącą akcję kredytową i jakość portfela kredytowego.

Ryzyko dla banków może pojawić się także po stronie fiskalnej. – Podwyżki stóp są dla wyników banków generalnie korzystne, ale im dłużej będzie trwała taka sytuacja, tym większe jest prawdopodobieństwo pojawienia się pomysłów kolejnego windfall tax dla sektora – zauważa Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium.

To nie jest czysto teoretyczne zagrożenie. Właśnie wysokie zyski banków w warunkach podwyższonych stóp procentowych były jednym z argumentów za zwiększeniem obciążeń sektora od 2026 r. Ciekawe przy tym, że część polityków nadal wskazuje sektor jako ten, który zarabia za dużo i można mu jeszcze dokręcić fiskalną śrubę. Przykładowo minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz proponuje dalsze podniesienie CIT dla banków.