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Ile podatków płacą banki? Miliardy płyną do budżetu

Tylko w minionym roku banki odpowiadały za niemal 17 proc. wpływów z CIT. W tym roku może to być więcej, bo płacą swoisty windfall tax.

Publikacja: 29.09.2026 06:00

Wśród instytucji finansowych największymi płatnikami CIT są oczywiście banki

Wśród instytucji finansowych największymi płatnikami CIT są oczywiście banki

Foto: AdobeStock

Anna Cieślak-Wróblewska

Około 15,2 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych zapłaciły spółki z szeroko pojętego sektora finansowego za miniony rok – wynika z naszej analizy danych Ministerstwa Finansów dotyczących największych podatników CIT za 2025 r. Pod uwagę wzięliśmy nie tylko banki komercyjne, ale też banki hipoteczne i spółdzielcze, domy maklerskie, firmy leasingowe, faktoringowe i inne instytucje finansowe.

Wśród instytucji finansowych największymi płatnikami CIT są oczywiście banki. Dziesięć największych z nich zasiliło budżet państwa kwotą 13,6 mld zł. To aż o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

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