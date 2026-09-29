Ile podatków płacą banki? Miliardy płyną do budżetu

Około 15,2 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych zapłaciły spółki z szeroko pojętego sektora finansowego za miniony rok – wynika z naszej analizy danych Ministerstwa Finansów dotyczących największych podatników CIT za 2025 r. Pod uwagę wzięliśmy nie tylko banki komercyjne, ale też banki hipoteczne i spółdzielcze, domy maklerskie, firmy leasingowe, faktoringowe i inne instytucje finansowe.

Wśród instytucji finansowych największymi płatnikami CIT są oczywiście banki. Dziesięć największych z nich zasiliło budżet państwa kwotą 13,6 mld zł. To aż o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.