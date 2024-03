KNF: możliwe 100 proc. dywidendy od banków już za 2024 rok

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego nie wyklucza, że może dopuścić przeznaczenie przez banki na dywidendę do 100 proc. z zysku za 2024 r. – wynika z wypowiedzi Marcina Mikołajczyka, zastępcy przewodniczącego KNF w rozmowie z dziennikarzami podczas wtorkowego Forum Bankowego.

Powrót do 100-procentowych dywidend

Wiceprzewodniczący zaznaczył, że oczywiście do decyzji w tej sprawie jeszcze daleka droga, niemniej jego zdaniem, istnieje przestrzeń do wyższych dywidend, pod warunkiem, że KNF będzie usatysfakcjonowana z poziomów kapitałów banków.

- Historycznie, w poszczególnych latach, była możliwość wypłaty przez banki dywidend do 100 proc. zysków. Widzimy przestrzeń do powrotu do takich poziomów, jeśli chodzi o bankowych liderów, czyli banków spełniających z naddatkiem wymogi kapitałowe i prowadzących właściwą politykę kredytową – mówił Mikołajczyk.

Zaznaczył, że sytuacja w sektorze bankowym pod tym kątem uległa poprawie i akumulacja kapitału pozwala zarówno na rozwój akcji kredytowej i na dzielenie się zyskiem. - Nie mogę wykluczyć, że może to dotyczyć już zysków osiągniętych w 2024 r. – ocenił wiceprzewodniczący.