Miniony tydzień ponownie należał do odzieży. Indeks zyskał 5,02 proc., najwięcej w całym zestawieniu, utrzymując jednocześnie maksymalną siłę trendu relatywnego (+100 proc.) i najwyższą pozycję (+1,39 σ). Lekko słabnie natomiast motoryzacja, czyli jeden z liderów ostatnich tygodni. Pozycja relatywna cofnęła się do +0,60 σ, ale kurs nadal zachowuje się dobrze, a siła trendu pozostaje wysoka (+54 proc.).

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Foto: parkiet.com

Na drugim biegunie znajdują się paliwa. Pomimo niewielkiego tygodniowego wzrostu (+0,74 proc.) siła trendu spadła o 31 p.p., do -85 proc.. Pozycja relatywna minimalnie się poprawiła, do -1,14 σ, ale sektor dołącza tym samym do górnictwa i chemii, które również mają trend na poziomie -85 proc.. To obecnie trójka najsłabszych sektorów, z bardzo podobnym układem na mapie relatywnej.

Ogólnie tydzień był jednak udany, a WIG ponownie poprawił maksima hossy. Dobrze zachowały się banki (+4,08 proc.), nieruchomości (+3,54 proc.), gry (+3,69 proc.) oraz wspomniana odzież. Warto szczególnie obserwować banki, które ponownie zwiększają swój udział w sile szerokiego rynku, oraz energię (+3,11 proc.). Jej trend relatywny utrzymuje się na wysokim poziomie +85 proc.s, co może sugerować wygaszanie ostatniej korekty.

Foto: parkiet.com

WIG-gry na nowej fali

W tym tygodniu bliżej przyglądamy się indeksom gier. Kurs wybił się ponad opór w okolicy 23 000 pkt, a pozycja relatywna od kilku tygodni próbuje trwale wyjść ponad +1 σ. Na razie bez powodzenia, ale przy kontynuacji wzrostów w stronę szczytów z pierwszej połowy 2026 r., zlokalizowanych w rejonie 25 000 pkt, poprawa powinna być widoczna również w ujęciu relatywnym. Najbliższe istotne wsparcie znajduje się w okolicy 21 200 pkt. Dopóki pozostaje ono nienaruszone, przewaga pozostaje po stronie popytu.

Foto: parkiet.com

Paweł Małmyga jest analitykiem BM PKO BP. Jego opracowania ukazują się na naszych łamach raz w tygodniu.