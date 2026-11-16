Kolejne cztery tygodnie przyniosły kompletne odwrócenie scenariusza rozgrywanego od połowy sierpnia. Gwałtownej rotacji ze spółek związanych z tematem AI w kierunku „starej ekonomii” i branż defensywnych towarzyszył spadek rentowności obligacji. Taka mieszanka wywołała popłoch wśród inwestorów, bo przypominała pierwsze tygodnie pękania bańki internetowej w marcu 2000 roku. Nie pomogły ani nakaz używania określenia „superinteligencja”, ani wprowadzony przez Anthropic zakaz obrażania modelu Claude. Rewolucja AI znalazła się w odwrocie, w co wpisał się wynik wyborów połówkowych w USA. Czy to już koniec hossy na AI?

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Kolejna już fala obaw związanych z pęknięciem bańki spekulacyjnej wokół „super” – choć wciąż sztucznej – inteligencji pojawiła się jeszcze przed wyborami połówkowymi w USA. Do dnia wyborów (3 listopada) indeks Nasdaq 100 zdążył już spaść o niemal 10 proc. od rekordu osiągniętego 6 października, a indeksy spółek działających w branży centrów danych i tzw. neocloudów w tym samym czasie zaliczyły aż 25–30 proc. przecenę.

Co ważne, niechęć inwestorów skupiła się, przede wszystkim, na spółkach technologicznych. Szeroki rynek radził sobie relatywnie dobrze, niwelując słabość z poprzednich tygodni. Poprawiała się wyraźnie szerokość rynku na Wall Street, co najlepiej obrazuje istotny wzrost równoważonego indeksu S&P 500 (o 3 proc.), podczas gdy w tym samym czasie tradycyjny indeks ważony kapitalizacją spadł o ponad 3 proc.

Najlepiej radziły sobie sektory uznawane za defensywne (użyteczność publiczna, ochrona zdrowia, konsumpcja podstawowa), rosnąc nawet o 10 proc. Tak wyraźna rotacja, czyli ucieczka z tematów AI do wszystkiego, co nie jest z nim związane, przypominała schemat, jaki rozgrywał się podczas pękania bańki internetowej w marcu i kwietniu 2000 roku. Towarzyszył temu też wyraźny spadek rentowności długoterminowych obligacji, które znowu zaczęły być traktowane jako bezpieczna przystań. Jednak podstawową różnicą, która nie pozwala jeszcze na formułowanie jednoznacznie negatywnych wniosków związanych z powyższą analogią, jest brak długiego okresu dynamicznego wzrostu na indeksie Nasdaq w miesiącach poprzedzających ostatnią korektę (zob. wykres 1).

Wybory jedynie dolały oliwy do ognia

To nie zbliżające się wybory były główną przyczyną tych spadków, ponieważ nikt nie spodziewał się, że wygrana Demokratów będzie tak miażdżąca, zarówno w głosowaniach ogólnokrajowych, jak i stanowych. Do 3 listopada obawy inwestorów dotyczyły dostępności i kosztów finansowania coraz większych wydatków na centra danych, niewystarczających dowodów na postępującą monetyzację rewolucji AI, a także wzrostu stóp procentowych przez Fed.

Z tego punktu widzenia wybory połówkowe dostarczyły inwestorom kolejnego powodu do zmartwień, paradoksalnie, wywracając dotychczasową narrację do góry nogami. Teraz to już nie przesadne wydatki na rewolucję AI mają być problemem, ale raczej ich brak, albo przynajmniej nagłe zahamowanie. Postulowane przez wielu Demokratów moratoria na budowę centrów danych mogą nie tylko spowolnić sam rozwój sztucznej inteligencji, ale także wpłynąć negatywnie na wzrost gospodarczy w USA, odwrócić trwające od dłuższego czasu odrodzenie w przemyśle i odbić się na rynku pracy, a tym samym zagrozić konsumpcji.

Dlatego, choć pierwszy dzień po wyborach, zakończony wzrostami indeksów, przyniósł jedynie wyraźną rotację na Wall Street – sprzedawanie przegranych (spółki uzależnione od budowy centrów danych, firmy wydobywające gaz i ropę, zbrojeniowe), a kupowanie potencjalnych wygranych (firmy finansujące rewolucję AI, czyli hyperscalers, sektor zielonej energii, ochrony zdrowia, konsumpcji, banki) – druga powyborcza sesja nie oszczędziła już praktycznie nikogo. W czwartek 5 listopada gwałtowne spadki dotknęły wszystkie sektory i segmenty rynku akcji na nowojorskiej giełdzie. Zmienność uderzyła w rynek z pełną siłą.

Wzrost indeksu VIX podczas sesji z 5 listopada był jednym z najsilniejszych skoków prognozowanej przez rynek zmienności w ostatnich trzech dekadach. Inwestorzy na Wall Street wpadli w panikę, a rynek stracił w jeden dzień ponad 3 biliony dolarów kapitalizacji. Na skalę i gwałtowność tych spadków miały wpływ także mechaniczne rebalansowanie pozycji przez lewarowane fundusze indeksowe oraz trwające od kilku tygodni delewarowanie oraz zamykanie pozycji przez fundusze hedgingowe, dla których październikowe roszady na rynkach akcji okazały się zabójczą mieszanką.

Z bardziej fundamentalnego punktu widzenia kluczowe pozostaje pytanie – czy nowe rozdanie polityczne w USA rzeczywiście doprowadzi do zatrzymania budowy centrów danych? Oddolny ruch krytyczny wobec niekontrolowanego rozwoju fabryk AI nie jest niczym nowym. W wielu stanach (szczególnie rządzonych przez Demokratów) doprowadzono już do zmian legislacyjnych, które co prawda nie zakazywały budowy, ale wprowadzały wiele obostrzeń, wpływając na zwiększenie kosztów oraz wydłużenie procesu stawiania centrów danych.

Najlepszym przykładem jest tu Wirginia, która wciąż pozostaje stanem z największą liczbą działających centrów danych w USA. W kolejnych latach inne stany – takie jak Teksas, Ohio, czy Georgia – miały stać się konkurencyjnymi wobec Wirginii placami budowy, jednak to właśnie tam wyborcza przegrana Republikanów zakwestionowała te dalekosiężne plany. Można zakładać, że przepisy regulujące rynek centrów danych znane z Kalifornii czy Wirginii zostaną wprowadzone także w innych miejscach, co jednak nie oznacza, że inwestycje w tym zakresie zostaną całkowicie wstrzymane.

Abstrahując od potencjalnego czasowego wstrzymania albo wręcz całkowitego zakazu stawiania nowych centrów danych, trzeba zaznaczyć, że spowolnienie w budowie fabryk niezbędnych dla rewolucji AI i tak już postępuje, samo z siebie. Widać to po rosnącej z miesiąca na miesiąc liczbie odwoływanych projektów, które z różnych przyczyn nie były w stanie uzyskać formalnej zgody albo przegrały z protestami lokalnych społeczności.

Fabryki AI rosną wolniej, niż zapowiadano

Także giganci finansujący rewolucję AI zaczynają baczniej przyglądać się wspieranym inwestycjom. Microsoft zdecydował w ostatnich tygodniach o zakończeniu lub ograniczeniu kilku projektów z tzw. neocloudami, czyli firmami, których jedynym obszarem działalności ma być stawianie i obsługa centrów danych. Jedną z najczęściej podawanych przyczyn takich decyzji były problemy z przyłączeniem do sieci energetycznej niezbędnej do zasilania i chłodzenia kart graficznych Nvidii.

Jeśli patrzeć przez pryzmat ilości i jakości wprowadzanych modeli językowych, rewolucja AI zdaje się coraz bardziej przyspieszać, ale jeśli spojrzeć na jej fizyczną podbudowę (obecnie działającą moc obliczeniową), postępuje ona wolniej, niż sugerowałyby rosnące na papierze prognozy nakładów inwestycyjnych hyperscalerów. Świadczyć o tym może opublikowana w październiku przez Business Insider informacja o wartych miliardy dolarów produktach Nvidii leżących odłogiem w magazynach Amazona, które wciąż nie mogą doczekać się podłączenia do sieci. Dlatego tak jak rezultat wyborów połówkowych w USA jedynie dolał oliwy do ognia w trwającej od kilku tygodni korekcie spółek technologicznych, tak zwycięstwo (skorych do regulowania rynku AI) Demokratów także wpisuje się w okres wolniejszego, niż zbyt optymistyczne założenia, budowania fabryk AI.

Czy można to jednak uznać za problem, który zatrzyma rozwój sztucznej inteligencji? Nie sądzę. Nie na jej obecnym etapie. Choć nie dysponujemy oficjalnymi danymi, to szacuje się, że dwaj najwięksi gracze, czyli OpenAI i Anthropic, wykorzystują łącznie w swojej działalności (trening i wnioskowanie) „jedynie” 5–6 GW mocy obliczeniowej. To wystarcza, żeby świat korzystał z ich rozwiązań na skalę, którą widzimy dziś. Epatowanie gigantycznymi prognozami budowy nowych mocy obliczeniowych w kolejnych latach sięgającymi setek GW jest z obecnej perspektywy zdecydowaną przesadą, tak samo jak obawianie się spowolnienia we wdrażaniu tych projektów, które, gdyby mogły być uruchomione już dziś, nie znalazłyby zbyt wielu chętnych użytkowników.

Zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na modelach sztucznej inteligencji rośnie, co widać po przychodach, którymi chwali się w prospekcie emisyjnym firma Anthropic. Koszty krótkoterminowego wynajmu mocy obliczeniowych są wysokie. Centra danych to wciąż dobra rzadkie. Jednak nie dlatego, że dzisiejszy popyt jest nieograniczony, ale dlatego, że realnej podaży jest jak na lekarstwo – działające fabryki AI są oddawane bardzo powoli. Ten, kto ma dostępne moce, jak SpaceX, rządzi.

Nawet, jeśli połowa zapowiadanych na 2027 rok projektów zostanie oddana do użytku, to i tak będzie sukces. Pamiętajmy też, że skala potencjalnych przychodów z rynku AI za kilka lat jest czystą spekulacją, za to długoterminowe zobowiązania np. firmy prowadzonej przez Daria Amodei sięgające 900 mld dolarów z tytułu wynajmu mocy obliczeniowej w przyszłości są zdecydowanie bardziej namacalne. Może nieco wolniejsze wprowadzanie nowych mocy (wymuszone regulacjami lub naturalne) zmniejszy tę dysproporcję w dopasowaniu przyszłych aktywów do dzisiejszych pasywów w niektórych spółkach z branży AI.

Górne warstwy tortu AI wciąż czekają na hossę

Czy w związku z tym bańka spekulacyjna związana ze sztuczną inteligencją właśnie pękła? Czy 6 października 2026 roku był odpowiednikiem 10 marca 2000 roku (szczyt indeksu Nasdaq w okresie hossy internetowej)?

Nie sądzę. Nie dla całego rynku i całej rewolucji AI. Ale w przypadku poszczególnych jej części jest to prawdopodobne. W gruncie rzeczy bańka związana z niektórymi elementami infrastruktury AI mogła już pęknąć w czerwcu bieżącego roku wraz ze szczytem koreańskiego indeksu KOSPI.

Jednak chipy i infrastruktura AI to nie jedyne, choć niezbędne, warstwy tortu zdefiniowanego przez byłego szefa Nvidii jako pięciowarstwowy model nowej rewolucji przemysłowej opartej na sztucznej inteligencji. Dwie najwyższe warstwy tego tortu – modele językowe AI oraz aplikacje stworzone w oparciu o te modele – wciąż mogą stać się przedmiotem rynkowej spekulacji i inwestycyjnej euforii. To wręcz właśnie one, a nie przysłowiowe szpadle i kilofy (chipy i infrastruktura), nadają się najlepiej do pobudzenia wyobraźni inwestorów do granic możliwości.

W czasie hossy dot.comów ekscytację inwestorów wzbudzało na sam koniec to, co można zrobić wykorzystując sieć internetową, a nie samo kładzenie kabli czy stawianie serwerów. Pomijając ekscytację spółkami takimi jak OpenAI i Anthropic, którą mogli przeżywać do tej pory niemal wyłącznie inwestorzy na rynku prywatnym (venture capital), prawdziwego boomu związanego z produktami wykorzystującymi sztuczną inteligencję jeszcze nie doświadczyliśmy. Dlatego to na tych górnych, a nie dolnych warstwach tortu AI, powinna mieć miejsce bańka spekulacyjna, której pęknięcie będzie ostatecznym zwieńczeniem całego cyklu.

Chcąc dodać nieco otuchy zlęknionym sercom wielbicieli rewolucji AI, można też posłużyć się ułomnym, ale sugestywnym porównaniem zachowania indeksu Nasdaq od chwili umownego rozpoczęcia obu rewolucji (premiery ChatGPT i debiutu przeglądarki Netscape). Zgodnie z tym porównaniem, najbardziej widowiskowa faza giełdowej spekulacji powinna być jeszcze przed nami (zob. wykres 2).

Chwilowo jednak „superinteligencja”, jak każe ją określać Donald Trump, znalazła się w odwrocie. A do tego „Ojciec Chrzestny” całej rewolucji, twórca koncepcji tortu AI, czyli Jensen Huang, znalazł się właśnie w centrum potencjalnej afery szpiegowskiej w technologicznej „zimnej wojnie” prowadzonej od lat między USA a Chinami. Ważnym wydarzeniem, które może na nowo rozbudzić nadzieje lub podsycić obawy inwestorów, będzie debiut i pierwsze tygodnie notowań firmy Anthropic na Wall Street.

Czy ostatnie tygodnie są sygnałami ostatecznego końca rynkowej ekscytacji rewolucją AI na Wall Street?

Moim zdaniem, nie. Ale być może nadchodzi czas na jej kolejną odsłonę i nowych bohaterów.